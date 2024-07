Die ENN Group Co., Ltd. setzt sich dafür ein, die energetischen Herausforderungen von morgen mit der Technologie von heute zu lösen. Der Ökostromriese, der Kunden in mehr als 80 Städten in China und darüber hinaus beliefert, steht seit langem an der Spitze der technologischen Innovation in der Branche. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, saubere Energieoptionen zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen fördern.