Die Geschichte des Klimawandels

Die 1950er und 60er Jahre läuteten ein Zeitalter ein, in dem Computermodelle zu einem entscheidenden Werkzeug für Klimaforscher wurden. Eines der einflussreichsten Modelle wurde von den Forschern Syukuro Manabe und Richard Wetherald am Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, das zur National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) gehört, entwickelt. In einem 1967 veröffentlichten Artikel, in dem sie die Ergebnisse ihres Modells dokumentierten, kamen Manabe und Wetherald zu dem Schluss, dass eine Verdoppelung des atmosphärischen CO2-Gehalts gegenüber dem aktuellen Niveau zu einem globalen Temperaturanstieg von 2,3 Grad Celsius führen würde.7 Ihre Vorhersage, die in den Anfängen der digitalen Datenverarbeitung gemacht wurde, erwies sich als überraschend nah an späteren Erkenntnissen, die durch fortschrittlichere Modelle gewonnen wurden.

1969 wurde die Technologie zur Erforschung des Klimawandels mit dem Start des Nimbus-III-Satelliten der NASA um eine weitere Front erweitert. Die Ausrüstung auf dem Wettersatelliten lieferte beispiellose Temperaturmessungen für verschiedene Teile der Atmosphäre und ermöglichte es Wissenschaftlern, sich ein umfassenderes Bild von den Temperaturveränderungen auf dem Planeten zu machen. Satelliten sind auch heute noch ein wichtiges Instrument zur Erfassung von Daten zum Klimawandel. Vor kurzem hat die NASA eine Zusammenarbeit mit IBM begonnen, um mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) Erkenntnisse aus Satellitendaten zu gewinnen.

Während Wissenschaftler weiterhin Daten aus dem Weltraum analysieren, nutzen andere die unterirdisch verfügbaren Informationen. Seit den 1960er Jahren untersuchen Paläoklimatologen die Zusammensetzung von Eisbohrkernen – Zylinder aus Eis, die aus Eisschilden und Gletschern in Gebieten wie der Antarktis und Grönland gebohrt werden. Tiefeneisbohrkerne enthalten Partikel wie Aerosole sowie Luftblasen, die vor Tausenden von Jahren eingeschlossen wurden, und liefern historische Informationen über das Klimasystem des Planeten. Die Ergebnisse der Eisbohrkernforschung in der Antarktis deuten darauf hin, dass der Kohlendioxidgehalt über einen Zeitraum von 800.000 Jahren zwischen 180 und 300 ppm (parts per million) lag, was deutlich unter den heute gemessenen CO2-Konzentrationen liegt. Dies bestätigt die Befürchtungen, dass der Planet Bedingungen ausgesetzt ist, die es noch nie zuvor gab.8