Was ist IoT mit Blockchain?

Sie können Ihr Unternehmen transformieren, indem Sie Ihre IoT-Daten an ein unveränderliches Blockchain-Ledger senden, um für mehr Verantwortlichkeit, Sicherheit und Vertrauen zu sorgen.
Das Internet der Dinge (IoT) ermöglicht es Geräten im Internet, Daten an private Blockchain-Netzwerke zu senden, um fälschungssichere Aufzeichnungen über gemeinsame Transaktionen zu erstellen. IBM Blockchain® ermöglicht es Ihren Geschäftspartnern, IoT-Daten mit Ihnen zu teilen und darauf zuzugreifen, ohne dass eine zentrale Steuerung und Verwaltung erforderlich ist. Jede Transaktion kann überprüft werden, um Streitigkeiten zu vermeiden und Vertrauen zwischen allen berechtigten Netzwerkmitgliedern aufzubauen.
Jede Transaktion wird aufgezeichnet, in einen Datenblock eingetragen und zu einer sicheren, unveränderlichen Datenkette hinzugefügt, die nicht geändert, sondern nur ergänzt werden kann.
Mit der IBM® Watson IoT® Platform, können Sie die Daten auswählen, die verwaltet, analysiert, angepasst und zwischen berechtigten Kunden und Partnern geteilt werden sollen.
Die IBM Blockchain Platform ist offen, interoperabel und für Ihre Multicloud-Welt konzipiert. Sie nutzt die neueste Version der führenden Hyperledger Fabric-Plattform, die für Red Hat® OpenShift® optimiert ist.
IBM Blockchain rationalisiert Prozesse und schafft neuen Geschäftswert in Ihrem gesamten Ökosystem, indem es die von IoT-Geräten und Sensoren bereitgestellten Daten nutzt.
Der Transport von Fracht ist ein komplexer Prozess, an dem verschiedene Parteien mit unterschiedlichen Prioritäten beteiligt sind. Eine IoT-fähige Blockchain kann die Temperaturen, die Position, die Ankunftszeiten und den Status von Schiffscontainern speichern, während diese unterwegs sind.
Unveränderliche Blockchain-Transaktionen tragen dazu bei, dass alle Parteien den Daten vertrauen und entschlossen handeln können, um Produkte schnell und effizient zu bewegen.
Die Möglichkeit, Komponenten nachzuverfolgen, die in Flugzeuge, Autos oder andere Produkte eingebaut werden, ist sowohl für die Sicherheit als auch für die Einhaltung von Vorschriften von entscheidender Bedeutung. In gemeinsam genutzten Blockchain-Ledgern gespeicherte IoT-Daten ermöglichen es allen Beteiligten, die Herkunft der Komponenten während der gesamten Lebensdauer eines Produkts zu verfolgen.
Die Weitergabe dieser Informationen an Aufsichtsbehörden, Spediteure und Hersteller ist sicher, einfacher und kostengünstiger.
IoT-Geräte verfolgen den Sicherheitszustand kritischer Maschinen und deren Wartung. Von Motoren bis hin zu Aufzügen sorgt Blockchain für eine manipulationsfreie Erfassung der Betriebsdaten und der daraus resultierenden Wartungsarbeiten.
Reparaturpartner von Drittanbietern können die Blockchain zur vorbeugenden Wartung überwachen und ihre Arbeiten in der Blockchain aufzeichnen. Betriebsaufzeichnungen können auch an staatliche Stellen weitergegeben werden, um die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen.
IBM Blockchain hilft Lieferkettenpartnern, vertrauenswürdige Daten über zugelassene Blockchain-Lösungen auszutauschen, sodass alle Mitglieder davon profitieren.
Fördern Sie das Vertrauen Ihrer Kunden und die Zusammenarbeit in der globalen Lieferkette mit universellen Echtzeit-Einblicken in Produkte und Prozesse.
Bietet Ihnen Zugang zu einer einzigen Wahrheit über die gesamte Lieferkette hinweg mit einer offenen und neutralen Plattform, die von jedem Netzwerkteilnehmer nahezu in Echtzeit aktualisiert und validiert wird.
IBM Blockchain-Lösungen nutzen Distributed-Ledger-Technologie und Unternehmens-Blockchain, um Kunden dabei zu unterstützen, betriebliche Agilität, Konnektivität und neue Einnahmequellen zu fördern. Gehen Sie mit einem vertrauenswürdigen, durchgängigen Datenaustausch und Workflow-Automatisierung über die Grenzen Ihres Unternehmens hinaus.