Was ist IoT mit Blockchain?

Die Möglichkeit, Komponenten nachzuverfolgen, die in Flugzeuge, Autos oder andere Produkte eingebaut werden, ist sowohl für die Sicherheit als auch für die Einhaltung von Vorschriften von entscheidender Bedeutung. In gemeinsam genutzten Blockchain-Ledgern gespeicherte IoT-Daten ermöglichen es allen Beteiligten, die Herkunft der Komponenten während der gesamten Lebensdauer eines Produkts zu verfolgen.



Die Weitergabe dieser Informationen an Aufsichtsbehörden, Spediteure und Hersteller ist sicher, einfacher und kostengünstiger.