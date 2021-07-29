Was ist IoT mit Blockchain?

Sie können Ihr Unternehmen transformieren, indem Sie Ihre IoT-Daten an ein unveränderliches Blockchain-Ledger senden, um für mehr Verantwortlichkeit, Sicherheit und Vertrauen zu sorgen.

 Wie funktioniert IoT mit Blockchain?

Das Internet der Dinge (IoT) ermöglicht es Geräten im Internet, Daten an private Blockchain-Netzwerke zu senden, um fälschungssichere Aufzeichnungen über gemeinsame Transaktionen zu erstellen. IBM Blockchain® ermöglicht es Ihren Geschäftspartnern, IoT-Daten mit Ihnen zu teilen und darauf zuzugreifen, ohne dass eine zentrale Steuerung und Verwaltung erforderlich ist. Jede Transaktion kann überprüft werden, um Streitigkeiten zu vermeiden und Vertrauen zwischen allen berechtigten Netzwerkmitgliedern aufzubauen.
Nutzen von IoT und Blockchain
Schaffen Sie Vertrauen in Ihre IoT-Daten

Jede Transaktion wird aufgezeichnet, in einen Datenblock eingetragen und zu einer sicheren, unveränderlichen Datenkette hinzugefügt, die nicht geändert, sondern nur ergänzt werden kann.
Setzen Sie auf zusätzliche Sicherheit

Mit der IBM® Watson IoT® Platform, können Sie die Daten auswählen, die verwaltet, analysiert, angepasst und zwischen berechtigten Kunden und Partnern geteilt werden sollen.
Mehr Flexibilität erzielen

Die IBM Blockchain Platform ist offen, interoperabel und für Ihre Multicloud-Welt konzipiert. Sie nutzt die neueste Version der führenden Hyperledger Fabric-Plattform, die für Red Hat® OpenShift® optimiert ist.
Neue Effizienzen generieren

IBM Blockchain rationalisiert Prozesse und schafft neuen Geschäftswert in Ihrem gesamten Ökosystem, indem es die von IoT-Geräten und Sensoren bereitgestellten Daten nutzt.
Anwendungen von IoT und Blockchain
Güterbeförderung

Der Transport von Fracht ist ein komplexer Prozess, an dem verschiedene Parteien mit unterschiedlichen Prioritäten beteiligt sind. Eine IoT-fähige Blockchain kann die Temperaturen, die Position, die Ankunftszeiten und den Status von Schiffscontainern speichern, während diese unterwegs sind.

Unveränderliche Blockchain-Transaktionen tragen dazu bei, dass alle Parteien den Daten vertrauen und entschlossen handeln können, um Produkte schnell und effizient zu bewegen.
Nachverfolgung von Komponenten und Konformität

Die Möglichkeit, Komponenten nachzuverfolgen, die in Flugzeuge, Autos oder andere Produkte eingebaut werden, ist sowohl für die Sicherheit als auch für die Einhaltung von Vorschriften von entscheidender Bedeutung. In gemeinsam genutzten Blockchain-Ledgern gespeicherte IoT-Daten ermöglichen es allen Beteiligten, die Herkunft der Komponenten während der gesamten Lebensdauer eines Produkts zu verfolgen.

Die Weitergabe dieser Informationen an Aufsichtsbehörden, Spediteure und Hersteller ist sicher, einfacher und kostengünstiger.
Protokollieren Sie operative Wartungsdaten

IoT-Geräte verfolgen den Sicherheitszustand kritischer Maschinen und deren Wartung. Von Motoren bis hin zu Aufzügen sorgt Blockchain für eine manipulationsfreie Erfassung der Betriebsdaten und der daraus resultierenden Wartungsarbeiten.

Reparaturpartner von Drittanbietern können die Blockchain zur vorbeugenden Wartung überwachen und ihre Arbeiten in der Blockchain aufzeichnen. Betriebsaufzeichnungen können auch an staatliche Stellen weitergegeben werden, um die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen.
Weiterführende Lösungen
IBM Blockchain für die Lieferkette

IBM Blockchain hilft Lieferkettenpartnern, vertrauenswürdige Daten über zugelassene Blockchain-Lösungen auszutauschen, sodass alle Mitglieder davon profitieren.

IBM Blockchain für den Einzelhandel

Fördern Sie das Vertrauen Ihrer Kunden und die Zusammenarbeit in der globalen Lieferkette mit universellen Echtzeit-Einblicken in Produkte und Prozesse.

TradeLens

Bietet Ihnen Zugang zu einer einzigen Wahrheit über die gesamte Lieferkette hinweg mit einer offenen und neutralen Plattform, die von jedem Netzwerkteilnehmer nahezu in Echtzeit aktualisiert und validiert wird.

Ressourcen
Schlepper und Containerschiff im Industriehafen
Was ist Blockchain-Technologie?
Erfahren Sie von Grund auf, was Blockchain ist und wie Ihr Unternehmen davon profitieren kann. Laden Sie kostenlos ein Exemplar des IBM Leitfadens Blockchain für Dummies herunter.
Isometrisches Konzept der Blockchain
Blockchain-Lösungen
Treten Sie Blockchain-Netzwerken bei, die bereits Branchen verändern, indem sie in Lieferketten, im weltweiten Handel, im internationalen Zahlungsverkehr, in der Lebensmittelversorgung und vieles mehr für revolutionäres Vertrauen und Transparenz sorgen.
Arbeiter prüft Blech in Fertigungsanlage
IBM Blockchain-Beratung und -Services
Gestalten Sie mit einem der branchenführenden Anbieter von Blockchain-Services mit. Wir können Ihnen beim Aufbau eines skalierbaren Geschäftsnetzwerks helfen, das auf der besten Technologie basiert.
Draufsicht auf eine Produktionsanlage bei Nacht
Was ist der kombinierte Wert von Blockchain und KI?
Die Konvergenz von Blockchain und künstlicher Intelligenz (KI) bringt neue Werte für Unternehmen. Erforschen Sie die Vorteile und die Anwendungsfälle in der Industrie, in denen es Chancen bietet.
Seitenansicht einer Person, die mit ihrem Smartphone an einem Holztisch in einem Café sitzt
Wie Blockchain Vertrauen in KI und IoT schafft
Das Vertrauen in Daten kann radikal erhöht werden, wenn KI, IoT und Cloud Blockchain nutzen, um die Herkunft, Nachweise und Berechtigungen der von diesen Systemen generierten Daten zu verfolgen.
Lächelnde Person, die zu Hause auf dem Sofa sitzt und ihr Smartphone benutzt
Welche Bedeutung hat Blockchain im Internet der Dinge?
Da das IoT wieder im Rampenlicht steht, ist es an der Zeit, sich anzusehen, welche Auswirkungen die Blockchain auf die Branche hat und welche Herausforderungen es zu bewältigen gilt.
Machen Sie den nächsten Schritt

IBM Blockchain-Lösungen nutzen Distributed-Ledger-Technologie und Unternehmens-Blockchain, um Kunden dabei zu unterstützen, betriebliche Agilität, Konnektivität und neue Einnahmequellen zu fördern. Gehen Sie mit einem vertrauenswürdigen, durchgängigen Datenaustausch und Workflow-Automatisierung über die Grenzen Ihres Unternehmens hinaus.

