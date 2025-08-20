Was ist Blockchain für soziale Zwecke?

Wohltätigkeitsorganisationen, gemeinnützige Organisationen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) haben oftmals nicht die richtige Technologie, um körperschaftliche Spender zu erreichen, die bereit und in der Lage sind, zu helfen. Ob es sich um eine Frage der Finanzierung einer moderneren IT-Infrastruktur, den Ausbau unternehmensinterner Kenntnisse oder das Finden anderer Ressourcen handelt: die wichtigen Verbindungen können verloren gehen oder einfach nie hergestellt werden. Zusätzlich können die Höhe der Ordnungsmäßigkeit und die finanzielle Transparenz, die körperschaftliche Spender erfordern, diese Organisationen überwältigen, wenn sie nicht darauf vorbereitet sind.

Blockchain-Technologie kann neue Änderungsmodelle fördern, Wissen voranbringen und soziale Organisationen unterstützen, gemeinsam genutzte Systems of Record zu erstellen, die den Anforderungen der körperschaftlichen Spender entsprechen.