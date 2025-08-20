Was ist Blockchain für soziale Zwecke?

Wohltätigkeitsorganisationen, gemeinnützige Organisationen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) haben oftmals nicht die richtige Technologie, um körperschaftliche Spender zu erreichen, die bereit und in der Lage sind, zu helfen. Ob es sich um eine Frage der Finanzierung einer moderneren IT-Infrastruktur, den Ausbau unternehmensinterner Kenntnisse oder das Finden anderer Ressourcen handelt: die wichtigen Verbindungen können verloren gehen oder einfach nie hergestellt werden. Zusätzlich können die Höhe der Ordnungsmäßigkeit und die finanzielle Transparenz, die körperschaftliche Spender erfordern, diese Organisationen überwältigen, wenn sie nicht darauf vorbereitet sind.
Blockchain-Technologie kann neue Änderungsmodelle fördern, Wissen voranbringen und soziale Organisationen unterstützen, gemeinsam genutzte Systems of Record zu erstellen, die den Anforderungen der körperschaftlichen Spender entsprechen.
Newlight Technologies erzeugt leistungsfähige Konsumgüter aus Treibhausgas. Blockchain sorgt dafür, dass Produktprozesse und Auswirkungen auf die Umwelt verfolgt, geprüft und kommuniziert werden können.
Blockchain-Technologie ermöglicht ein verteiltes, gemeinsam genutztes System of Record für Netzwerkmitglieder, so dass sich die Notwendigkeit für verschiedene Konten und daraus entstehende Meinungsverschiedenheiten erübrigt.
Um jeden Arbeitsgang überprüfen, ist die Zustimmung aller Mitglieder eines Blockchain-Netzes erforderlich und alle validierten Transaktionen werden dauerhaft auf Blockchain aufgezeichnet. Niemand kann sie löschen, nicht einmal System-Administratoren.
Jeder Einzeleintrag des Netzes muss Zugriffsprivilegien haben, um an Bestellung mitzuwirken, wobei schlechte Akteure herausgehalten werden. Darüber hinaus werden Informationen mit anderen Netzwerkmitgliedern nur auf der Grundlage berechtigten Interesses geteilt.
Mit jedem Tag, der vergeht, entdecken Blockchain-Innovatoren, wie sie die einzigartigen Vorteile der Technologie nutzen können, um Macht zu dezentralisieren, Wert neu zu definieren, neue Allianzen zu bilden und den Status-Quo umzugestalten.
Das Programm IBM Science for Social Good basiert auf der Prämisse, dass die angewandte Wissenschaft und Technologie die weltweit schwierigsten Probleme durch Beschleunigung des Grades und des Tempos der Lösungen durch wissenschaftliche Verfahren lösen können. Seit 2016 hat das Programm Wissenschaftler und Entwickler von IBM Research mit Academic Fellows, Experten aus den verschiedensten Nichtregierungsorganisationen (NRO), staatlichen Stellen und Sozialdiensten und -behörden zur Bewältigung der sich abzeichnenden gesellschaftlichen Herausforderungen mithilfe von Wissenschaft und Technologie zusammengebracht. Das Ergebnis: 28 innovative Projekte, 19 Partnerschaften, 9 künftige Patente und mehr.
Künstliche Intelligenz (KI)-Technologie gehört zu den Lösungen und wird im Hinblick auf ihre Rolle bei der Verbesserung der Gesellschaft untersucht. Von einem Programm der Vereinten Nationen zur Rationalisierung von Nachhaltigkeit in Entwicklungsländern, zu sozialen Dienstleistungen, öffentlicher Sicherheit und Ausbildung: kognitive Technologien werden für eine Vision einer sichereren, produktiveren Welt angewendet.
Lernen Sie anhand Anwendungsfällen, wie Blockchain soziales Wohl verbessert und es Unternehmen ermöglicht, globale Probleme zu lösen.
IBM Food Trust unterstützt Farmer, Vertrauen zu fördern, indem es den Weg des Kaffees bis in Ihre Tasse nachprüfbar dokumentiert und die Bohnen vom Moment ihrer Ernte an protokolliert. Die Zukunft des Kaffees liegt in seiner Rückverfolgbarkeit.
„Rückverfolgbarkeit bedeutet, zu wissen: 'Wurde dieser Kaffee auf verantwortliche und nachhaltige Art gewonnen?'“
– Dan Behrends, Gründer und Präsident, Farmer Connect
Plastic Bank hilft mehr als einer Milliarde Personen in Gebieten höchster Armut und höchster Kunststoffverschmutzung, ihre Leben zu verändern. Sie verwenden eine Lösung, die auf der IBM Blockchain-Plattform aufbaut, Kunststoffabfall zu sammeln und gegen die Gegenstände, die sie am dringendsten benötigen, einzutauschen.
„Wir setzen Blockchain ein, um globale Probleme zu lösen, finanzielle Einbeziehung für die Armen der Welt bereitzustellen und transparente soziale Recyclingsysteme zu ermöglichen.“
– Shaun Frankson, Mitbegründer und CTO, Plastic Bank
