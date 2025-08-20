Was ist Blockchain für soziale Zwecke?

Innovative Unternehmen und Einzelpersonen nutzen Blockchain, um die weltweit größten Herausforderungen in die größten Triumphe der Menschheit zu verwandeln
Wie hilft Blockchain, die Welt zu einem besseren Ort zu machen?

Wohltätigkeitsorganisationen, gemeinnützige Organisationen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) haben oftmals nicht die richtige Technologie, um körperschaftliche Spender zu erreichen, die bereit und in der Lage sind, zu helfen. Ob es sich um eine Frage der Finanzierung einer moderneren IT-Infrastruktur, den Ausbau unternehmensinterner Kenntnisse oder das Finden anderer Ressourcen handelt: die wichtigen Verbindungen können verloren gehen oder einfach nie hergestellt werden. Zusätzlich können die Höhe der Ordnungsmäßigkeit und die finanzielle Transparenz, die körperschaftliche Spender erfordern, diese Organisationen überwältigen, wenn sie nicht darauf vorbereitet sind.

Blockchain-Technologie kann neue Änderungsmodelle fördern, Wissen voranbringen und soziale Organisationen unterstützen, gemeinsam genutzte Systems of Record zu erstellen, die den Anforderungen der körperschaftlichen Spender entsprechen.
Blockchain verifiziert Auswirkungen auf die Umwelt

Newlight Technologies erzeugt leistungsfähige Konsumgüter aus Treibhausgas. Blockchain sorgt dafür, dass Produktprozesse und Auswirkungen auf die Umwelt verfolgt, geprüft und kommuniziert werden können.

Wie Blockchain humanitäre Bemühungen unterstützt
Eine allgemeingültige Sicht auf die Wahrheit

Blockchain-Technologie ermöglicht ein verteiltes, gemeinsam genutztes System of Record für Netzwerkmitglieder, so dass sich die Notwendigkeit für verschiedene Konten und daraus entstehende Meinungsverschiedenheiten erübrigt.
Unveränderliche, fälschungssichere Datensätze

Um jeden Arbeitsgang überprüfen, ist die Zustimmung aller Mitglieder eines Blockchain-Netzes erforderlich und alle validierten Transaktionen werden dauerhaft auf Blockchain aufgezeichnet. Niemand kann sie löschen, nicht einmal System-Administratoren.
Berechtigte Teilnahme

Jeder Einzeleintrag des Netzes muss Zugriffsprivilegien haben, um an Bestellung mitzuwirken, wobei schlechte Akteure herausgehalten werden. Darüber hinaus werden Informationen mit anderen Netzwerkmitgliedern nur auf der Grundlage berechtigten Interesses geteilt.
Erstellen neuer Änderungsmodelle

Mit jedem Tag, der vergeht, entdecken Blockchain-Innovatoren, wie sie die einzigartigen Vorteile der Technologie nutzen können, um Macht zu dezentralisieren, Wert neu zu definieren, neue Allianzen zu bilden und den Status-Quo umzugestalten.
Die Geschichte der IBM Initiativen für soziales Gut

Das Programm IBM Science for Social Good basiert auf der Prämisse, dass die angewandte Wissenschaft und Technologie die weltweit schwierigsten Probleme durch Beschleunigung des Grades und des Tempos der Lösungen durch wissenschaftliche Verfahren lösen können. Seit 2016 hat das Programm Wissenschaftler und Entwickler von IBM Research mit Academic Fellows, Experten aus den verschiedensten Nichtregierungsorganisationen (NRO), staatlichen Stellen und Sozialdiensten und -behörden zur Bewältigung der sich abzeichnenden gesellschaftlichen Herausforderungen mithilfe von Wissenschaft und Technologie zusammengebracht. Das Ergebnis: 28 innovative Projekte, 19 Partnerschaften, 9 künftige Patente und mehr.

Künstliche Intelligenz (KI)-Technologie gehört zu den Lösungen und wird im Hinblick auf ihre Rolle bei der Verbesserung der Gesellschaft untersucht. Von einem Programm der Vereinten Nationen zur Rationalisierung von Nachhaltigkeit in Entwicklungsländern, zu sozialen Dienstleistungen, öffentlicher Sicherheit und Ausbildung: kognitive Technologien werden für eine Vision einer sichereren, produktiveren Welt angewendet.

Anwendungsfälle

Lernen Sie anhand Anwendungsfällen, wie Blockchain soziales Wohl verbessert und es Unternehmen ermöglicht, globale Probleme zu lösen.
Die Rückverfolgbarkeit des Kaffees - vom Moment seiner Ernte an

IBM Food Trust unterstützt Farmer, Vertrauen zu fördern, indem es den Weg des Kaffees bis in Ihre Tasse nachprüfbar dokumentiert und die Bohnen vom Moment ihrer Ernte an protokolliert. Die Zukunft des Kaffees liegt in seiner Rückverfolgbarkeit.

„Rückverfolgbarkeit bedeutet, zu wissen: 'Wurde dieser Kaffee auf verantwortliche und nachhaltige Art gewonnen?'“

– Dan Behrends, Gründer und Präsident, Farmer Connect
Kunststoffabfälle in eine wertvolle Währung verwandeln

Plastic Bank hilft mehr als einer Milliarde Personen in Gebieten höchster Armut und höchster Kunststoffverschmutzung, ihre Leben zu verändern. Sie verwenden eine Lösung, die auf der IBM Blockchain-Plattform aufbaut, Kunststoffabfall zu sammeln und gegen die Gegenstände, die sie am dringendsten benötigen, einzutauschen.

„Wir setzen Blockchain ein, um globale Probleme zu lösen, finanzielle Einbeziehung für die Armen der Welt bereitzustellen und transparente soziale Recyclingsysteme zu ermöglichen.“

– Shaun Frankson, Mitbegründer und CTO, Plastic Bank
Weitere Möglichkeiten, mit IBM Blockchain einen Unterschied zu bewirken
Wir helfen dabei, sicherzustellen, dass Kobalt ethisch abgebaut wird
Kobaltabbau kann starke Umweltverschmutzung und Gesundheitsrisiken zur Folge haben. Ein Konsortium mit IBM verfolgt mit Hilfe von Blockchain Kobalt, vom Abbau, zur Schmelzung, bis hin zu den Herstellen, um eine verantwortungsvolle Handhabung sicherzustellen.
Mit Blockchain Katastrophenhilfe umgestalten
Tausende Privatpersonen und Unternehmen haben immer noch Probleme aufgrund des Hurrikans Harvey. In Bonds of Trust werden Sie ihre Herausforderungen kennenlernen und erfahren, wie Blockchain-Technologie den Wiederaufbauprozess umgestalten kann.
Mikrofinanzierung steigert Kioskumsatz in Kenia
Twiga Foods verwendet IBM Blockchain, um Kredite an lokale Lebensmittelverkäufer zu vergeben. Mit intelligenten Verträgen werden die Darlehen schnell und sicherer verarbeitet, was Unternehmen dabei hilft, zu gedeihen und frischere Produkte zu liefern.
Einstieg in IBM Blockchain

Schließen Sie sich einem bestehenden Netzwerk an. Erstellen Sie Ihre eigene Blockchain-Lösung. Erstellen Sie eine zusammen mit unseren Experten. Arbeiten Sie mit anderen als Partner zusammen, um neue Geschäftschancen zu entdecken. Ganz gleich, an welcher Stelle Sie sich bei der Umstellung auf die Blockchain befinden, IBM Blockchain holt Sie genau dort ab – und unterstützt Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Relevante Lösungen
Blockchain für Nahrungsmittel

Erfahren Sie, wie das einzigartige Netz Akteure der Nahrungsmittelversorgung durch genehmigte, permanente und gemeinsam genutzte Lebensmittelsystemdaten miteinander verbindet.

Blockchain-Plattform

Entdecken Sie, wie Unternehmen durch die führende Open-Source-Blockchain-Plattform für Unternehmen transformiert werden, wie sie Wachstum fördert und neue Geschäftsmodelle schafft.

Transparenz der Lieferkette

Erstellen Sie ein Blockchain-Geschäftsumfeld, um Daten mit Ihren Lieferketten-Partnern sicher zu teilen.

Blockchain für Impfstoff-Verteilung

So stellen Sie Vertrauen in Impfstoffe her, von der Konzeption bis zur Verabreichung.

Lieferantenverwaltung

Schließen Sie sich dem Netz für beschleunige Anbieterqualifizierung, Onboarding und Management an.

Digitaler Gesundheitsausweis

Entdecken Sie die intelligente Art und Weise, um Personen zurück zu Ihrem physischen Standort zu bringen, mit anerkannten Berechtigungsnachweisen und Überprüfung.
Ressourcen
IBM Blockchain Blog
Lesen Sie Gespräche, Geschichten und Meinungen der Blockchain-Community.
Cognition Foundry nutzt Blockchain für soziale Zwecke
Der 2020 IBM Beacon Blockchain Trailblazer Award wurde an Cognition Foundry vergeben, einem IBM Business Partner, aufgrund ihrer Bemühungen, gleichzeitig unsere Umgebung zu verbessern und Leben durch die Schaffung neuer Unternehmensmodelle zu transformieren.
Blockchain kreieren, die für Gutes steht
Fünf Prinzipien, wie Blockchain reellen Nutzen für das Unternehmen bringen kann, für alle Beteiligten gerecht sein kann und offene Innovation fördern kann, um Unternehmens-Blockchainnetzwerke zu bauen, die vertrauenswürdig und transparent sind.
Was ist Blockchain-Sicherheit?
Erfahren Sie mehr über Blockchain-Sicherheit, ein umfassendes Risikomanagementsystem für ein Blockchain-Netz, das hilft, Risiken gegen Angriffe und Betrug zu reduzieren .
Blockchain für Unternehmen
Entitäten können Vorteile aus Blockchain ziehen, darunter Konsens, Replizierung, Unveränderlichkeit und Sicherheit von Transaktionen.
Was ist Blockchain?
Erfahren Sie, warum Unternehmen weltweit Blockchain verwenden, das gemeinsame, unveränderliche Konto für die Aufnahme und das Protokollieren von Assets und den Aufbau von Vertrauen.
Die nächsten Schritte

Lesen Sie unsere Informationsleitfäden, um ein besseres Verständnis für verschiedene Aspekte der Blockchain zu gewinnen, z. B. darüber, wie sie funktioniert, wie man sie verwendet und welche Aspekte bei der Implementierung zu beachten sind.
