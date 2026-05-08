„Ohne ein KI-gestütztes Betriebsmodell kann man in dieser Welt nicht überleben“: DevOps auf der Think 2026

Auf der diesjährigen IBM Think Konferenz in Boston kamen DevOps-Entscheidungsträger zusammen, um sich der harten Realität der IT im Jahr 2026 zu stellen: KI ist nicht nur ein Teil ihrer Disziplin, sie ist die Disziplin selbst.

Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat sich DevOps weiterentwickelt und umfasst nun immer detailliertere und umfassendere Observability-Praktiken. Der Reichtum und die Menge der von diesen Tools gesammelten Daten erfordern leistungsstarke automatisierte Lösungen – sowohl um diese Daten zu analysieren als auch um die gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen.

KI-gestützte Observability-Tools beschleunigen zwar diesen Prozess, erhöhen aber auch die Komplexität, die Kosten und das operative Risiko.

Auf der Think stellten die DevOps-Führungskräfte von IBM neue Tools vor, um sich einen Überblick über die Komplexität zu verschaffen und Maßnahmen in immer komplexeren Umgebungen zu koordinieren.