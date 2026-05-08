„Ohne ein KI-gestütztes Betriebsmodell kann man in dieser Welt nicht überleben“: DevOps auf der Think 2026

Auf der diesjährigen IBM Think Konferenz in Boston kamen DevOps-Entscheidungsträger zusammen, um sich der harten Realität der IT im Jahr 2026 zu stellen: KI ist nicht nur ein Teil ihrer Disziplin, sie ist die Disziplin selbst.
Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat sich DevOps weiterentwickelt und umfasst nun immer detailliertere und umfassendere Observability-Praktiken. Der Reichtum und die Menge der von diesen Tools gesammelten Daten erfordern leistungsstarke automatisierte Lösungen – sowohl um diese Daten zu analysieren als auch um die gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen.
KI-gestützte Observability-Tools beschleunigen zwar diesen Prozess, erhöhen aber auch die Komplexität, die Kosten und das operative Risiko.
Auf der Think stellten die DevOps-Führungskräfte von IBM neue Tools vor, um sich einen Überblick über die Komplexität zu verschaffen und Maßnahmen in immer komplexeren Umgebungen zu koordinieren.
Wie IBM-CEO Arvind Krishna in seiner Keynote-Rede am Dienstag sagte: „Die Modelle spielen keine wirkliche Rolle, wenn die Grundlage nicht stimmt“ – und die sich weiterentwickelnde, KI-gestützte DevOps-Pipeline soll diese IT-Grundlage stärken. Einige der wichtigsten Erkenntnisse:
„Eine Milliarde neuer Anwendungen werden in den nächsten fünf Jahren aufgrund generativer KI in Unternehmen Einzug halten“, sagte Dinesh Nirmal, Senior Vice President für Software bei IBM, in einer Adresse am Dienstag und fügte hinzu: „Jede Anwendung, die containerisiert ist, wird Hunderte, wenn nicht Tausende von Microservices haben“, die von möglicherweise Milliarden von Agenten gesteuert werden.
„Wie wollen Sie eine Steuerungsebene aufbauen, um diese Agenten zu steuern?“ Wie wird die Kommunikation zwischen diesen Agenten stattfinden, wer Zugang zu diesen Agenten hat? Auf welche Art von Daten greifen diese Agenten zu?“
Am selben Tag diskutierten die Automatisierungsleiter von IBM ein neues Modell zur Beobachtung und Steuerung agentischer IT-Systeme, inspiriert von einer einfachen Wahrheit: Die Größe und Geschwindigkeit der Signale haben die menschliche Reaktion übertroffen. Die IBM Concert-Plattform bietet eine gemeinsame Betriebsebene für Anwendungen, Infrastruktur, Netzwerke und Sicherheit und macht aus einem Meer von Daten eine kontinuierlich aktualisierte Informationsquelle für Anwendungen, Infrastruktur und ihre Beziehungen.
Concert vereint eine Suite von IBM-Funktionen, darunter IBM Instana, Turbonomic und CloudPak für AIOps, und arbeitet mit – nicht anstelle von – vorhandenen Tools zusammen, um einen 360-Grad-Überblick über die schwindelerregend komplexe KI-gestützte Geschäftsumgebung zu bieten.
Ein weiteres DevOps-Tool, das diese Woche vorgestellt wurde, verspricht, Concert durch Echtzeit-Datenvisualisierung noch leistungsfähiger zu machen: HCP Terraform, betrieben von Infragraph.
Infragraph ist eine Echtzeitdatenbank mit Diagrammen, die Unternehmen Informationen über Infrastruktur, Anwendungen, Daten und Sicherheit in einer hybriden Cloud-Umgebung liefert. Wenn Concert und HCP Terraform, betrieben von Infragraph, gemeinsam verwendet werden, basieren die von Concert gewonnenen Erkenntnisse auf einem kontinuierlich aktualisierten Ressourcen, der den aktuellen Zustand der Infrastruktur und die Beziehungen zwischen den Komponenten widerspiegelt.
„Betrieb in großem Maßstab, darauf kommt es an“, sagte Nirmal, als er am Dienstag auf der Bühne die Zusammenarbeit der beiden Tools vorführte. „Sie haben es mit Infragraph visualisiert, Sie haben diese Daten in Concert importiert, Sie können sie verstehen, Sie können Entscheidungen treffen, Sie können handeln.“
Natürlich kommen mit größerer Komplexität auch größere Anforderungen an Sicherheit – und das IBM Concert Team kündigte außerdem ein neues Produkt an, das kontinuierlich Expositionen innerhalb einer agentischen IT-Umgebung identifizieren soll. Mit IBM Concert Protect und Secure Coder erweitert IBM das kontinuierliche Expositionsmanagement direkt in den Entwickler-Workflow mit einer einfachen Schleife: Erkennung von Expositionen in allen Umgebungen, Bewertung von Bedrohungen mittels Risikobewertung, Behebung dieser Bedrohungen durch automatisierte Workflows und anschließendes Lernen aus diesen Daten zur Verbesserung der Plattform selbst.
IBM-Experten demonstrierten außerdem, wie Instana – das Full-Stack-Observability-Tool mit agentenbasierter KI, das jetzt als Concert Observe in Concert integriert ist – neue Herausforderungen in Bezug auf Komplexität und Umfang bewältigen kann. Jacob Yackenovich, Leiter des Produktmanagements für Instana, präsentierte am Dienstag, wie IBM Instana die automatische Erkennung von KI-Komponenten und die Transparenz über hybride Stacks hinweg ermöglicht und Unternehmen so hilft, von reaktiver Fehlersuche zu kontrollierten, KI-gestützten Abläufen überzugehen.
Obwohl die Observability von entscheidender Bedeutung ist, benötigen agentische Systeme ein breiteres Spektrum an Überwachungs- und Betriebswerkzeugen, um ihre Komplexität in Echtzeit zu verfolgen. Am Mittwochnachmittag diskutierte ein Panel mit Yackenovich von Instana und Führungskräften von Marriott und Honda darüber, wie Entwickler durch die Kombination der Plattform mit Tools wie Ansible für die Bereitstellung und Concert für die Automatisierung des Netzwerkbetriebs nun eine „einheitliche Automatisierungsinfrastruktur“ schaffen können.
Durch den Aufbau eines Netzwerks von DevOps-Tools, die zusammenarbeiten, können IT-Teams deterministische, ereignisgesteuerte und agentischer Workflow in hybriden Umgebungen über ein einziges, richtlinienbasiertes System koordinieren und so sicherstellen, dass KI-Systeme zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Zugriffsrechte haben.
Im Jahr 2026 benötigen Unternehmen koordinierte, integrierte und umfassende DevOps-Praktiken, um mit der Flutwelle von KI-Systemen und -Agenten, die den Stack überschwemmen, Schritt halten zu können. Dieses Gefühl der Dringlichkeit war in diesem Jahr auf dem Denken besonders deutlich zu spüren, ebenso wie die Präsentation einiger IBM-Tools, die entwickelt wurden, um dieser Herausforderung zu begegnen.
„Auf jeden menschlichen Zugriff in einem Unternehmen kommen 120 nicht-menschliche Zugriffe“, sagte Nirmal, SVP für Software, am Dienstag.
„Wie werden Sie privilegierten Zugriff darauf einrichten? Wie sieht Ihre IAM-Strategie [Identity und Access Management] aus? Wie wollen Sie die Richtlinien verwalten? Deshalb benötigen Sie ein KI-basiertes Betriebsmodell … Das ist die Herausforderung, der sich Unternehmen in den nächsten fünf Jahren stellen müssen.“
„Ohne ein KI-gestütztes Betriebsmodell kann man in dieser Welt nicht überleben.“
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