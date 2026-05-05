Ankündigung von IBM Concert Secure Coder: Sicherheit schon beim Schreiben des Codes

Auf der Think 2026 stellte IBM die neue Concert-Plattform vor, die für die Verwaltung von IT-Operationen im agentischen Zeitalter konzipiert ist.
KI beschleunigt die Softwareentwicklung und verändert gleichzeitig das Ausmaß und die Geschwindigkeit von Sicherheitsrisiken. Da Unternehmen immer mehr Code generieren und KI-gestützte Tools einsetzen, nimmt die Anzahl potenzieller Sicherheitslücken schneller zu, als dies mit herkömmlichen Prozessen bewältigt werden kann. Dieser Wandel zwingt Unternehmen, ihre Herangehensweise an Sicherheit im gesamten Softwareentwicklungszyklus zu überdenken. Das ist kein Kaltstart. Führende Unternehmen – darunter auch IBM – haben diese Trends verfolgt und in Automatisierung, KI-gestützte Sanierung und entwicklerorientierte Sicherheitspraktiken investiert, um einen Schritt voraus zu sein.
Auf der Think 2026 stellte IBM die neue Concert-Plattform vor, die für die Verwaltung von IT-Operationen im agentischen Zeitalter konzipiert ist. Concert Protect ist Teil dieser neuen Plattform und hilft Unternehmen beim Übergang von fragmentierten Sicherheitspraktiken zu einem kontinuierlichen Expositionsmanagement. Aufbauend auf dieser Grundlage erweitert die Einführung von IBM Concert Secure Coder diese Fähigkeiten direkt in die Entwicklererfahrung und ermöglicht es Teams, Risiken früher und effektiver anzugehen.
Entwickler müssen nicht mehr auf Pull Requests, Pipeline-Scans oder Produktionsvorfälle warten. Sie sehen Risiken und Fixes in Echtzeit, innerhalb ihrer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE).
Die Sicherheit tritt in eine neue Phase ein.
KI kann nun potenzielle Sicherheitslücke in riesigen, komplexen Technologielandschaften in einem Tempo aufdecken, das traditionelle Triage- und Problembehebungsansätze in Frage stellt.
Dies ist kein Versagen der Sicherheitsteams, sondern spiegelt wider, wie schnell sich die Geschäftswelt weiterentwickelt. Das ist ein Zeichen dafür, dass traditionelle Ansätze nie für die Entdeckung im KI-Maßstab konzipiert wurden. Die Herausforderung, vor der Unternehmen heute stehen, ist nicht die Sichtbarkeit. Es geht ums Handeln: entscheiden, was wichtig ist, die Reaktion koordinieren und die Gefährdung verringern, bevor das Risiko zu einer Auswirkung wird.
Im April 2026 gab es ein bemerkenswertes Signal dafür, wie schnell die Entdeckungsfunktionen voranschreiten. Anthropics Mythos-Modell soll Berichten zufolge Tausende zuvor unbekannter Schwachstellen in wichtigen Betriebssystemen und Browsern aufgedeckt haben, von denen jedoch weniger als 1 % behoben wurden.
Einige sprachen von einer „Abrechnung im Bereich der Cybersicherheit“, während andere auf die wachsende Kluft zwischen Entdeckung und Reaktion hinwiesen.
Doch die Entdeckung allein ist nicht die Herausforderung. Am wichtigsten ist es, im großen Maßstab effektiv darauf zu reagieren. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, herauszufinden, welche Sicherheitslücken tatsächlich relevant sind und diese zu beheben, bevor sie dem Unternehmen Probleme bereiten.
Für die meisten Unternehmen besteht das Problem heute nicht mehr darin, Schwachstellen zu finden, sondern darin, zu entscheiden, welche davon tatsächlich relevant sind und sie zu beheben, bevor sie den Geschäftsbetrieb stören.
Künstliche Intelligenz beschleunigt die Entwicklung der Sicherheitslücken erheblich: Es wird mehr Code schneller als je zuvor geschrieben, mehr Sicherheitslücken werden automatisch entdeckt und beides geschieht zunehmend in Maschinengeschwindigkeit. Doch die Problembehebung verläuft immer noch in menschlichem Tempo. Die meisten Unternehmen jonglieren bereits mit Zehntausenden von Gefährdungen über isolierte Tools und Teams hinweg und verlassen sich auf manuelle Triage, isolierte Workflows und statische Risikobewertungen.
Das Ergebnis ist vorhersehbar: langsame Problembehebung, übersehene große Risiken, wachsende technische Schulden und vermeidbare Ausfälle. Fügen Sie nun KI-gestützte Entdeckungen zu dieser Umgebung hinzu. Das Problem ist nicht, dass diese Tools Sicherheitslücken finden; das Problem ist, dass sie Systeme überfordern, die nicht dafür ausgelegt sind. IBM sieht das so: KI kann den Umfang der aufgedeckten Sicherheitslücken dramatisch erhöhen. Concert hilft Unternehmen, diese Skalierung mit Klarheit, Priorisierung und automatisiertem Handeln zu steuern.
Um in dieser neuen Realität zu arbeiten, brauchen Unternehmen mehr als nur Scanner. Sie benötigen ein kontinuierliches Expositionsmanagementsystem. Eines, das Entdeckung, Priorisierung und Problembehebung in einem geregelten, automatisierten Kreislauf miteinander verbindet. Genau dafür wurde IBM Concert Protect entwickelt. Anstatt Sicherheit als einen späten Checkpoint zu behandeln, macht Concert Protect sie zu einer kontinuierlichen Fähigkeit über den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung, vom Code bis zur Laufzeit.
Im Kern steht eine einfache, aber kraftvolle Schleife:
Mit IBM Concert Secure Coder erweitert IBM das kontinuierliche Expositionsmanagement direkt in den Workflow. Secure Coder ermöglicht die Erkennung, Priorisierung und Behebung von Fehlern in dem Moment, in dem der Code geschrieben wird, nicht erst Tage oder Wochen später.
Entwickler müssen nicht mehr auf Pull Requests, Pipeline-Scans oder Produktionsvorfälle warten. Sie sehen Risiken und Fixes in Echtzeit innerhalb ihrer IDE. Dies ermöglicht dem Team Folgendes:
Secure Coder ist nicht nur ein Developer Tool. Es dient als letztes Glied in einem kontinuierlichen Expositionsmanagement-Lebenszyklus, bei dem Risiken direkt im Code erkannt werden, während die Entwickler arbeiten, und dann in der gesamten Umgebung mit Concert korreliert und priorisiert werden. Von dort aus wird die Sanierung über die Pipelines und die Infrastruktur hinweg automatisiert, und im Laufe der Zeit können Unternehmen die Ergebnisse messen und ihren Sicherheitsstatus kontinuierlich verbessern.
KI-gestützte Tools wie Mythos stellen einen bedeutenden Fortschritt bei der Suche nach Sicherheitslücken dar. Aber Entdeckung ist nur der erste Schritt. Diese Tools können zwar eine enorme Menge an Ergebnissen generieren und mögliche Fixes vorschlagen, aber sie können die Sanierung nicht im Unternehmensmaßstab validieren, priorisieren, steuern und operationalisieren.
IBM Concert Protect arbeitet oberhalb dieser Ebene. Es nimmt Erkenntnisse aus jeder beliebigen Erkennungsquelle auf, ob KI-gestützt oder traditionell, und wandelt sie in priorisierte, gesteuerte, automatisierte Maßnahmen um. Das ist der Unterschied zwischen: zu wissen, dass man eine Sicherheitslücke hat, und sie tatsächlich in großem Maßstab zu beheben.
Einige der extremeren Narrative verfehlen den Punkt: Die eigentliche Herausforderung besteht nicht darin, dass KI mehr Schwachstellen finden kann, sondern dass viele Unternehmen noch dabei sind, ihre Art und Weise, wie sie diese Schwachstellen in großem Maßstab beheben können, weiterzuentwickeln. Dieser Wandel hat auch eine motivierende Funktion, die Unternehmen dazu ermutigt, ihre Sicherheitsabläufe zu modernisieren, Sicherheit früher in die Entwicklung einzubinden und automatisierte, ergebnisorientierte Ansätze zu verfolgen.
IBM Concert Protect ändert das. Durch die Verknüpfung von Erkennung, Bewertung und Problembehebung über den gesamten Softwareentwicklungszyklus hinweg, und zwar bereits ab der ersten Codezeile, wandelt Concert die Flut an Sicherheitslücken in operative Klarheit und automatisierte Maßnahmen um.
Im Zeitalter der KI-gestützten Bedrohungen ist die Entdeckung erst der Anfang. Der nächste Schritt besteht darin, durch Automatisierung, Priorisierung und in die Entwicklung integrierte Sicherheit die Widerstandsfähigkeit zu stärken.