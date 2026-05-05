Ankündigung von IBM Concert Secure Coder: Sicherheit schon beim Schreiben des Codes

KI beschleunigt die Softwareentwicklung und verändert gleichzeitig das Ausmaß und die Geschwindigkeit von Sicherheitsrisiken. Da Unternehmen immer mehr Code generieren und KI-gestützte Tools einsetzen, nimmt die Anzahl potenzieller Sicherheitslücken schneller zu, als dies mit herkömmlichen Prozessen bewältigt werden kann. Dieser Wandel zwingt Unternehmen, ihre Herangehensweise an Sicherheit im gesamten Softwareentwicklungszyklus zu überdenken. Das ist kein Kaltstart. Führende Unternehmen – darunter auch IBM – haben diese Trends verfolgt und in Automatisierung, KI-gestützte Sanierung und entwicklerorientierte Sicherheitspraktiken investiert, um einen Schritt voraus zu sein.

Auf der Think 2026 stellte IBM die neue Concert-Plattform vor, die für die Verwaltung von IT-Operationen im agentischen Zeitalter konzipiert ist. Concert Protect ist Teil dieser neuen Plattform und hilft Unternehmen beim Übergang von fragmentierten Sicherheitspraktiken zu einem kontinuierlichen Expositionsmanagement. Aufbauend auf dieser Grundlage erweitert die Einführung von IBM Concert Secure Coder diese Fähigkeiten direkt in die Entwicklererfahrung und ermöglicht es Teams, Risiken früher und effektiver anzugehen.

Entwickler müssen nicht mehr auf Pull Requests, Pipeline-Scans oder Produktionsvorfälle warten. Sie sehen Risiken und Fixes in Echtzeit, innerhalb ihrer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE).