Einführung der IBM Concert-Plattform: Die Lücke zwischen Erkenntnis und Handeln schließen

Die Concert-Plattform ist eine agentische Betriebsplattform, die Daten, Kontext und Aktionen in Ihrer gesamten Umgebung miteinander verbindet und es Teams ermöglicht, schneller von Erkenntnis zu Maßnahmen zu gelangen.
KI sollte die IT-Abläufe vereinfachen. Stattdessen hat sie ein tiefer liegendes Problem offengelegt: Unternehmen generieren mehr Erkenntnisse als je zuvor, aber ihre Fähigkeit, darauf zu reagieren, hat nicht Schritt gehalten.
In hybriden Umgebungen verlassen sich Teams auf fragmentierte Tools für Observability, Optimierung, Sicherheit und Betrieb. Jedes System liefert Signale, aber keinen gemeinsamen Kontext. Das Ergebnis ist eine Umsetzungslücke: Die Kluft zwischen dem, was Teams wissen, und dem, was sie tun können, wird immer größer. Vorfälle dauern weiterhin zu lange, bis sie behoben sind. Die Kosten sind schwerer vorherzusagen. Risiken häufen sich unbemerkt an. Und Teams verbringen mehr Zeit damit, Kontext zusammenzustellen, als Maßnahmen zu ergreifen.
Die IBM Concert-Plattform wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen.
Die Concert-Plattform bietet eine gemeinsame Betriebsebene für Anwendungen, Infrastruktur, Netzwerke und Sicherheit.
Anstatt Signale in separaten Tools bereitzustellen, verbindet die Concert-Plattform sie zu einem einzigen System, in dem Daten, Kontext und Entscheidungen in Echtzeit aufeinander abgestimmt sind.
Im Kern steht ein einheitliches Datenmodell, das kontinuierlich Signale aus der gesamten Umgebung sowie Beziehungen zwischen Systemen aufnimmt. Dies ermöglicht sowohl Mensch als auch KI:
Die Concert-Plattform arbeitet mit Ihren bestehenden Tools zusammen – sie ersetzt sie nicht. Sie schafft eine gemeinsame Ebene, die Daten, Kontext und Workflows über Anwendungen, Infrastruktur, Netzwerk, Sicherheitssysteme, Betriebsabläufe und Anbieter hinweg verbindet. Durch die Zusammenführung dieser Elemente erweitert die Concert-Plattform den Wert dessen, was bereits in Ihrer Umgebung vorhanden ist, anstatt es zu ersetzen.
Die Concert-Plattform vereint Funktionen aus dem gesamten IBM-Portfolio in einer modularen Plattform für den IT-Betrieb. Dazu gehören:
Diese Funktionen sind für sich genommen bereits bewährt. Zusammen ermöglichen sie ein koordiniertes System, in dem Erkenntnisse aus einem Bereich das Verständnis und die Maßnahmen in einem anderen Bereich beeinflussen. Das Ergebnis ist ein Wandel weg von isolierten Tools und hin zu einem gemeinsamen Verständnis des gesamten Systems. Erkenntnisse, Kontext und Maßnahmen werden dabei aufeinander abgestimmt, um die Geschäftskontinuität zu verbessern.
Die derzeit in der Vorschau befindliche Concert® -Plattform führt agentische Workflows ein, die Untersuchung, Entscheidungsfindung und Ausführung systemübergreifend koordinieren – häufig mithilfe der Tools, die Unternehmen bereits einsetzen. Concert-Agenten:
Die Teams behalten dabei die Kontrolle, indem sie Maßnahmen prüfen, genehmigen und steuern und so für Transparenz, Nachvollziehbarkeit und menschliche Kontrolle sorgen.
Die Concert-Plattform wurde entwickelt, um typische operative Herausforderungen zu bewältigen:
Concert wurde entwickelt, um Signale domänenübergreifend zu korrelieren, Ursachen zu identifizieren und zu erklären, was passiert ist und warum– und anschließend gemeinsam mit Teams an der Lösung zu arbeiten: von empfohlenen Maßnahmen über die Generierung vorgeschlagener Behebungen bis hin zur Koordination von Prüfungen und Genehmigungen über bestehende Entwicklungs-Workflows hinweg.
Concert verbindet Anwendungsanforderungen mit der Infrastrukturnutzung. So werden die Ursachen für GPU-Kosten, potenzielle Engpässe und die Auswirkungen von Ressourcenentscheidungen auf die Leistung transparent.
Concert vergleicht Infrastructure-as-Code-Definitionen mit der Live-Umgebung, um relevante Abweichungen zu identifizieren und Behebungsmaßnahmen anhand ihrer Auswirkungen auf Anwendungen zu priorisieren. In Kombination mit HCP Terraform powered by Infragraph basieren die Erkenntnisse auf einem kontinuierlich aktualisierten Ressourcengraphen, der den aktuellen Zustand der Infrastruktur und die Beziehungen zwischen den Komponenten widerspiegelt. Diese einheitliche Datenebene bietet einen klaren, vernetzten Überblick darüber, was vorhanden ist und wie alles miteinander verbunden ist. Dadurch wird die Genauigkeit der Analyse verbessert und eine effektivere Behebung ermöglicht. HCP Terraform powered by Infragraph befindet sich derzeit in der Vorschau.
Über all diese Szenarien hinweg bietet Concert ein konsistentes Modell mit gemeinsamem Kontext, koordinierter Intelligenz und gesteuerten Maßnahmen.
Die Concert Platform ersetzt statische Dashboards durch eine hyperpersonalisierte Oberfläche, die die Bedingungen in Echtzeit widerspiegelt, sodass Benutzer über Agenten schnell handeln können.
Die Concert-Plattform wurde für heterogene, hybride Umgebungen entwickelt und wird modular bereitgestellt. Unternehmen können:
Dadurch können Unternehmen die Concert-Plattform ohne Unterbrechungen einführen und gleichzeitig eine unternehmensweite Skalierung ermöglichen.
Bei der Weiterentwicklung des IT-Betriebs geht es nicht darum, mehr Dashboards oder Warnmeldungen hinzuzufügen. Es geht darum, den menschlichen Aufwand zu reduzieren, der erforderlich ist, um zu verstehen, was passiert und zu koordinieren, was als Nächstes zu tun ist.
Die IBM Concert-Plattform führt ein neues Betriebsmodell ein: eines, in dem Erkenntnisse sichtbar sind, Kontext gemeinsam genutzt wird und Maßnahmen systemübergreifend miteinander verbunden sind.
Da KI zunehmend zentral für die Verwaltung von Infrastruktur und Anwendungen wird, schaffen Plattformen wie IBM Concert die Grundlage für autonomere und resilientere Betriebsabläufe, während Menschen weiterhin die Kontrolle behalten.
Erfahren Sie, wie die IBM Concert-Plattform Ihre IT-Abläufe neu gestalten kann
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