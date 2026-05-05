Einführung der IBM Concert-Plattform: Die Lücke zwischen Erkenntnis und Handeln schließen

KI sollte die IT-Abläufe vereinfachen. Stattdessen hat sie ein tiefer liegendes Problem offengelegt: Unternehmen generieren mehr Erkenntnisse als je zuvor, aber ihre Fähigkeit, darauf zu reagieren, hat nicht Schritt gehalten.

In hybriden Umgebungen verlassen sich Teams auf fragmentierte Tools für Observability, Optimierung, Sicherheit und Betrieb. Jedes System liefert Signale, aber keinen gemeinsamen Kontext. Das Ergebnis ist eine Umsetzungslücke: Die Kluft zwischen dem, was Teams wissen, und dem, was sie tun können, wird immer größer. Vorfälle dauern weiterhin zu lange, bis sie behoben sind. Die Kosten sind schwerer vorherzusagen. Risiken häufen sich unbemerkt an. Und Teams verbringen mehr Zeit damit, Kontext zusammenzustellen, als Maßnahmen zu ergreifen.

Die IBM Concert-Plattform wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen.