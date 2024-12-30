KI, Roboter: Ein Jahresrückblick

Zum Jahresende 2024 ist die Robotertechnik-Branche noch weit entfernt vom umfassenden C-3PO-Droiden der Science-Fiction-Träume. Doch dank der KI kann ein Roboter nun ein T-Shirt an einen Kleiderbügel hängen – eine scheinbar einfache Aufgabe, die zeigt, wie weit die Robotikforschung gekommen ist.

Nicht nur Forscher sind von solchen KI-gesteuerten Durchbrüchen in der Robotertechnik begeistert, sondern auch Investoren. Robotertechnik-Startups sind auf dem besten Weg, bis Ende 2024 fast 7,5 Milliarden USD einzusammeln. Und allein humanoide Roboter könnten bis 2050 einen Markt von 7 Billionen US-Dollar erreichen.

Wir haben mit Jose Favilla, dem globalen Leiter für Industry 4.0 bei IBM, über die größten Trends in der Robotertechnik in diesem Jahr gesprochen – und worauf man 2025 achten sollte.