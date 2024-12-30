KI, Roboter: Ein Jahresrückblick

Zum Jahresende 2024 ist die Robotertechnik-Branche noch weit entfernt vom umfassenden C-3PO-Droiden der Science-Fiction-Träume. Doch dank der KI kann ein Roboter nun ein T-Shirt an einen Kleiderbügel hängen – eine scheinbar einfache Aufgabe, die zeigt, wie weit die Robotikforschung gekommen ist.
Nicht nur Forscher sind von solchen KI-gesteuerten Durchbrüchen in der Robotertechnik begeistert, sondern auch Investoren. Robotertechnik-Startups sind auf dem besten Weg, bis Ende 2024 fast 7,5 Milliarden USD einzusammeln. Und allein humanoide Roboter könnten bis 2050 einen Markt von 7 Billionen US-Dollar erreichen.
Wir haben mit Jose Favilla, dem globalen Leiter für Industry 4.0 bei IBM, über die größten Trends in der Robotertechnik in diesem Jahr gesprochen – und worauf man 2025 achten sollte.
Die manuelle Geschicklichkeit von Humanoiden hat sich in diesem Jahr stark verbessert. Google hat Robotern das Binden von Schnürsenkeln beigebracht. Figure hat einen, der Kaffee kochen kann. Und dann gibt es noch Teslas neue Optimus-Hand, die über 22 Freiheitsgrade verfügt und einen Tennisball fangen kann!
Die in diesem Jahr erzielten Fortschritte bei der Geschicklichkeit von Robotern sind bemerkenswert. Sie spiegeln das Zusammenwirken von fortschrittlichen Hardware-Designs und ausgefeilten KI-Lerntechniken wider. Diese Entwicklungen verbessern nicht nur die Funktionalität von Robotern, sondern ebnen auch den Weg für ihre Integration in verschiedene Sektoren und verändern letztlich die Art und Weise, wie wir im Alltag mit Technologie interagieren, etwa bei Haushaltsaufgaben, Pflege oder sogar bei komplexen Operationen.
Die Zukunft der Geschicklichkeit von Robotern sieht vielversprechend aus, denn die laufende Forschung zielt darauf ab, die Lücke zwischen den menschlichen und den robotischen Manipulationsfunktionen zu schließen. Zu den wichtigsten Bereichen gehören die Entwicklung von Hardware und fortschrittlicher Sensorik, die dem Roboter eine natürlichere Interaktion mit der Umgebung ermöglicht, sowie verbesserte KI-Lernalgorithmen, die es den Robotern ermöglichen, ein breiteres Spektrum an Aufgaben auszuführen.
Im September schlug Fei-Fei Li, Mitbegründer von World Labs, vor, dass bildgestützte KI, die in der Lage ist, die physische Welt wirklich zu sehen und zu verstehen, der Schlüssel zur Weiterentwicklung der Robotertechnik ist.
Der Schwerpunkt von Fei-Fei Li auf visionbasierter KI unterstreicht deren transformatives Potenzial in der Robotertechnik. Indem wir Maschinen in die Lage versetzen, ihre Umgebung so wahrzunehmen und zu verstehen wie Menschen, werden wir wahrscheinlich eine bedeutende Weiterentwicklung in der Funktionsweise von Robotern und ihrer Integration in unseren Alltag erleben.
Visionbasierte KI stattet Roboter mit der Fähigkeit aus, ihre Umgebung wahrzunehmen, sich in Umgebungen zu bewegen, Objekte zu erkennen und komplexe Szenen zu interpretieren. Roboter werden in der Lage sein, visuelle Eingaben in Echtzeit zu analysieren, sodass sie fundierte Entscheidungen treffen können. Dies erfordert die Integration mit anderen Eingabeformen, wie beispielsweise Sensoren.
Die in diesem Jahr erzielten Fortschritte deuten auf eine vielversprechende Zukunft hin, in der intelligente Roboter die Produktivität und Sicherheit in zahlreichen Anwendungen verbessern.
Im Gegensatz dazu argumentieren Forscher am MIT, dass die Verwendung großer Sprachmodelle anstelle teurer visueller Daten ein besserer Weg ist.
Während LLMs eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der Robotik und insbesondere der Wissensintegration spielen werden, bedarf es eines ganzheitlichen Ansatzes, der die Verarbeitung natürlicher Sprache zur Kommunikation über Sprache, visuelle KI und sogar andere Formen von Basismodellen umfasst, die Sensordaten in Form einer Zeitreihe interpretieren können. Ein ganzheitlicher Ansatz, der diese Technologien umfasst und integriert, wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich die bedeutendsten Fortschritte bei den Fähigkeiten und Anwendungen von Robotern bringen.
Dieser Ansatz erfordert jedoch ausgefeilte Architekturen, die Sensordaten, visuelle Wahrnehmung und sprachliches Verständnis effektiv verbinden können. Die Entwicklung solcher integrierter Systeme ist mit technischen Herausforderungen verbunden, bietet aber auch Chancen für Innovationen.
Humanoide Roboter haben in diesem Jahr große Fortschritte in der Lagerhaltung und in der Automobilindustrie gemacht . Werden sie im Jahr 2025 auch in anderen Fabriken oder Geschäftsbereichen eingesetzt werden?
Bis zum Jahr 2025 werden humanoide Roboter nicht nur in Lagerhallen und in der Automobilindustrie, sondern auch in verschiedenen Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Einzelhandel, der Landwirtschaft und im häuslichen Bereich Einzug halten. Die Kombination aus Massenproduktionsinitiativen, technologischen Fortschritten und einer wachsenden Anerkennung ihrer potenziellen Nutzen legt nahe, dass humanoide Roboter eine entscheidende Rolle bei der Umgestaltung unserer Arbeits- und Lebensweise spielen werden. Mit zunehmender Reife dieser Technologien dürften neue Formen der Mensch-Roboter-Kollaboration entstehen, die die Produktivität steigern und die Lebensqualität in verschiedenen Sektoren verbessern.
Der globale Markt für humanoide Roboter wird voraussichtlich aufgrund von Fortschritten in der KI und reduzierten Produktionskosten erheblich wachsen. Und da wichtige Akteure aus Asien, insbesondere aus China, auftauchen, wird die Wettbewerbslandschaft immer dynamischer. Dieser Wettbewerb dürfte Innovationen vorantreiben und die Kosten senken, wodurch humanoide Roboter für verschiedene Unternehmen zugänglicher werden.
Sie haben erwähnt, dass es in China große Fortschritte gegeben hat. Gibt es noch andere Regionen, die wir im Auge behalten sollten?
Die International Federation of Robotics (IFR) stellt fest, dass China aufgrund seiner strategischen Regierungsinitiativen und Investitionen, die darauf abzielen, das Land als globalen Marktführer auf diesem Gebiet zu etablieren, zum am schnellsten wachsenden Robotermarkt weltweit geworden ist. Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) hat sich ehrgeizige Ziele für die Masseneinführung von humanoiden Robotern bis 2025 gesetzt und strebt bis 2027 fortschrittliche Funktionen der Technologie an.
Allerdings sind auch andere Länder – wie die Vereinigten Staaten, Japan, Europa und Südkorea – bereit, zu Fortschritten in der Robotertechnik beizutragen. In den Vereinigten Staaten verschieben Unternehmen wie Tesla mit seinem Optimus-Roboter und Boston Dynamics mit Atlas die Grenzen der humanoiden Robotertechnik. Japan ist Heimat von Unternehmen wie SoftBank Robotertechnik, dem Schöpfer von Pepper, und Honda mit ASIMO. Länder wie Deutschland und Frankreich investieren in Robotertechnologien, und auch Südkorea entwickelt sich zu einem bedeutenden Akteur im Bereich der Robotik.
Apropos Japan: Japanische Wissenschaftler haben dieses Jahr einen lächelnden Roboter mit „lebendiger“ Haut entwickelt .
Die jüngsten Fortschritte bei biohybriden Robotern, insbesondere die Entwicklung eines lächelnden Roboters mit „lebender“ Haut in Japan, markieren einen bahnbrechenden Wandel in der Robotertechnik, der biologische und synthetische Komponenten miteinander verbindet. Dieses Gebiet entwickelt sich rasant und birgt ein erhebliches Potenzial für verschiedene Anwendungen im Gesundheitswesen, der Umweltüberwachung und darüber hinaus.
Während die Forschung weitergeht und ethische Überlegungen berücksichtigt werden, können wir eine Zukunft erwarten, in der biohybride Roboter eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung menschlicher Funktionen und der Bewältigung komplexer Herausforderungen in verschiedenen Bereichen spielen.
Die Entwicklung der biohybriden Robotik erfordert Zusammenarbeit über mehrere Disziplinen hinweg, darunter Biologie, Ingenieurwesen, Materialwissenschaft und Ethik. Dieser interdisziplinäre Ansatz wird entscheidend sein, um technische Herausforderungen zu Adresse und verantwortungsvolle Innovation zu gewährleisten.
Mit dem Fortschritt der Biohybrid-Robotertechnik stellen sich ethische Fragen in Bezug auf den Umgang mit diesen Entitäten. Themen wie Empfindungsfähigkeit, Schmerzwahrnehmung und die moralischen Implikationen der Entwicklung lebensechter Maschinen müssen im Zuge der Technologie sorgfältig geprüft werden.
Es gab auch Diskussionen über einen einzigen, universell einsetzbaren Humanoiden, der ein breites Aufgabenspektrum abdecken kann. NVIDIA-CEO Jensen Huang kündigte zum Beispiel Anfang dieses Jahres das Projekt GR00T an, ein Foundation Model für humanoide Roboter – und sagte, dass unser Leben eines Tages voller „digitaler und physischer Agenten“ sein könnte. In mancher Hinsicht dürfte dies die wichtigste Neuigkeit im Bereich Robotik des Jahres 2024 sein.
Die von Jensen Huang formulierte Vision bezüglich der Zukunft humanoider Roboter und KI-Agenten deutet auf einen transformativen Wandel hin, wie wir mit Technologie interagieren. Seine Vorhersagen, insbesondere die Einführung von GR00T und das Konzept einer universellen humanoiden Plattform, deuten auf eine Zukunft hin, in der digitale und physische Agenten im Alltag koexistieren und zusammenarbeiten, was spannende Möglichkeiten für Innovation und Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine eröffnet.
Allerdings ist ein kultureller Wandel erforderlich, um die Akzeptanz humanoider Roboter in unserem Alltag zu fördern. Dies erfordert Innovationen, die benutzerfreundliche Interaktionen in den Vordergrund stellen. Wie üblich bei der Einführung neuer Technologien, wird dies schrittweise geschehen, beginnend mit den Early Adopters und bis hin zu einer breiteren Akzeptanz im Laufe der Zeit.
