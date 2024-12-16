Technologiegiganten stellen Spezialisten für „KI-Wohlbefinden“ ein, um eine zunehmend surreale Frage zu beantworten: Sind superintelligente Computer in der Lage zu leiden?

Die neuen Rollen, die bei Unternehmen wie Google und Microsoft auftauchen, klingen wie etwas aus der Science-Fiction. Aber da KI-Systeme immer ausgefeilter werden, gehen einige Forscher mit dem, was sie als die nächste Grenze der digitalen Ethik ansehen, kein Risiko ein.

Anthropic, ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-Entwicklung, hat vor Kurzem in der Tech-Community für Aufsehen gesorgt, als es den Forscher Kyle Fish als seinen ersten „AI Welfare Researcher“ einstellte – einen Forscher für KI-Wohlbefinden. Als Teil des Alignment-Science-Teams des Unternehmens konzentriert sich Fishs Rolle auf die Entwicklung von Frameworks für den ethischen Umgang von Unternehmen mit KI-Systemen.

Bevor Fish zu Anthropic kam, war er Mitautor eines Berichts, der diese Themen untersuchte. „Um es klarzustellen: Wir behaupten nicht, dass KI-Systeme definitiv bewusst, robust handlungsfähig oder auf andere Weise moralisch bedeutsam sind oder sein werden“, heißt es in dem Bericht. Stattdessen betont das Paper die Wichtigkeit dessen, sich auf verschiedene Möglichkeiten vorzubereiten.

Fishs Bericht knüpft an die Idee der künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI) an, einem Ziel, bei dem die KI Fähigkeiten auf menschlichem Niveau erreicht – Denken, Lernen und möglicherweise sogar Fühlen. Die Suche von OpenAI nach einem „AI Welfare Specialist“ signalisiert eine wachsende Besorgnis: Wie sollten wir mit KI umgehen, wenn sie jemals ein Bewusstsein entwickelt?

Brent Smolinski, VP bei IBM Consulting, ist jedoch skeptisch, was die Notwendigkeit von Überlegungen zum Wohlbefinden der KI in diesem Stadium angeht.

„Es gibt keine Beweise dafür, dass die KI auch nur annähernd so etwas wie ein Bewusstsein erlebt“, sagt Smolinski. „Mit unserer derzeitigen technologischen Ausrichtung erreichen wir dieses Funktionen möglicherweise noch nicht einmal annähernd.“

Smolinski hebt grundlegende Unterschiede zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz hervor, um seine Position zu untermauern. Während Menschen Sprache durch relativ begrenzte Exposition lernen können, benötigen aktuelle KI-Systeme enorme Datenmengen – im Grunde das gesamte Internet –, um ähnliche Funktionen zu erreichen. Diese Diskrepanz, so meint er, zeigt, wie weit aktuelle KI-Systeme von echtem Bewusstsein entfernt sind.

Im Mittelpunkt der Diskussion steht eine Frage, die Philosophen und Informatiker gleichermaßen seit langem beschäftigt: Was definiert Bewusstsein? Smolinski verweist auf philosophische Perspektiven, die Bewusstsein als die Fähigkeit definieren, sich selbst und die umgebende Welt unabhängig zu beeinflussen. Heutige KI-Systeme, so stellt er fest, reagieren lediglich auf externe Eingaben, anstatt unabhängig zu agieren.