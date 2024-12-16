Technologiegiganten stellen Spezialisten für „KI-Wohlbefinden“ ein, um eine zunehmend surreale Frage zu beantworten: Sind superintelligente Computer in der Lage zu leiden?
Die neuen Rollen, die bei Unternehmen wie Google und Microsoft auftauchen, klingen wie etwas aus der Science-Fiction. Aber da KI-Systeme immer ausgefeilter werden, gehen einige Forscher mit dem, was sie als die nächste Grenze der digitalen Ethik ansehen, kein Risiko ein.
Anthropic, ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-Entwicklung, hat vor Kurzem in der Tech-Community für Aufsehen gesorgt, als es den Forscher Kyle Fish als seinen ersten „AI Welfare Researcher“ einstellte – einen Forscher für KI-Wohlbefinden. Als Teil des Alignment-Science-Teams des Unternehmens konzentriert sich Fishs Rolle auf die Entwicklung von Frameworks für den ethischen Umgang von Unternehmen mit KI-Systemen.
Bevor Fish zu Anthropic kam, war er Mitautor eines Berichts, der diese Themen untersuchte. „Um es klarzustellen: Wir behaupten nicht, dass KI-Systeme definitiv bewusst, robust handlungsfähig oder auf andere Weise moralisch bedeutsam sind oder sein werden“, heißt es in dem Bericht. Stattdessen betont das Paper die Wichtigkeit dessen, sich auf verschiedene Möglichkeiten vorzubereiten.
Fishs Bericht knüpft an die Idee der künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI) an, einem Ziel, bei dem die KI Fähigkeiten auf menschlichem Niveau erreicht – Denken, Lernen und möglicherweise sogar Fühlen. Die Suche von OpenAI nach einem „AI Welfare Specialist“ signalisiert eine wachsende Besorgnis: Wie sollten wir mit KI umgehen, wenn sie jemals ein Bewusstsein entwickelt?
Brent Smolinski, VP bei IBM Consulting, ist jedoch skeptisch, was die Notwendigkeit von Überlegungen zum Wohlbefinden der KI in diesem Stadium angeht.
„Es gibt keine Beweise dafür, dass die KI auch nur annähernd so etwas wie ein Bewusstsein erlebt“, sagt Smolinski. „Mit unserer derzeitigen technologischen Ausrichtung erreichen wir dieses Funktionen möglicherweise noch nicht einmal annähernd.“
Smolinski hebt grundlegende Unterschiede zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz hervor, um seine Position zu untermauern. Während Menschen Sprache durch relativ begrenzte Exposition lernen können, benötigen aktuelle KI-Systeme enorme Datenmengen – im Grunde das gesamte Internet –, um ähnliche Funktionen zu erreichen. Diese Diskrepanz, so meint er, zeigt, wie weit aktuelle KI-Systeme von echtem Bewusstsein entfernt sind.
Im Mittelpunkt der Diskussion steht eine Frage, die Philosophen und Informatiker gleichermaßen seit langem beschäftigt: Was definiert Bewusstsein? Smolinski verweist auf philosophische Perspektiven, die Bewusstsein als die Fähigkeit definieren, sich selbst und die umgebende Welt unabhängig zu beeinflussen. Heutige KI-Systeme, so stellt er fest, reagieren lediglich auf externe Eingaben, anstatt unabhängig zu agieren.
Trotz dieser Vorbehalte gewinnt das Konzept der KI-gestützten Wohlfahrt bei großen Technologieunternehmen zunehmend an Bedeutung. Google DeepMind schrieb vor Kurzem eine Forschungsstelle im Bereich Maschinenbewusstsein aus, die Anzeige wurde jedoch später entfernt.
Forscher, die sich mit KI-Bewusstsein beschäftigen, schlagen vor, Werkzeuge aus Kognitionsstudien an Tieren auszuleihen, um nach Anzeichen maschinellen Bewusstseins zu suchen, räumen aber ein, dass der endgültige Nachweis von künstlichem Bewusstsein eine gewaltige Herausforderung bleibt.
Diese Unsicherheit stellt die Branche vor praktische Herausforderungen. Unternehmen müssen das Risiko, potenzielle ethische Bedenken zu übersehen, gegen die Investition von Ressourcen in den Schutz von Systemen abwägen, die möglicherweise keine moralischen Überlegungen erfordern.
Frühere Vorfälle zeigen, wie leicht Menschen die Funktionen von KI falsch interpretieren können. Der ELIZA-Effekt – ein dokumentiertes psychologisches Phänomen, bei dem Menschen Maschinen Bewusstsein zuschreiben – erregte im Juni 2022 erneut Aufmerksamkeit, als Google den Ingenieur Blake Lemoine suspendierte, nachdem er behauptet hatte, der LaMDA-Chatbot des Unternehmens sei empfindungsfähig geworden. Benannt nach einem Computerprogramm aus dem Jahr 1966, das einen Therapeuten durch Mustererkennung simulierte, verdeutlicht dieser Effekt, wie fortgeschrittene Sprachmodelle unberechtigte Annahmen über das Bewusstsein von Maschinen auslösen können.
Fish hat diese Komplexität anerkannt. „Wir haben keine klaren, festgelegten Positionen zu den zentralen philosophischen Fragen“, sagte er in einem Interview mit dem KI-Newsletter Transformer. „Ich denke aber, dass dies in Zukunft von großer Bedeutung sein könnte, und deshalb versuchen wir, erste Fortschritte zu erzielen.“
Dabei stehen Wissenschaftler vor einem entscheidenden Rätsel: Wie wissen wir, ob eine KI tatsächlich Gefühle erlebt, anstatt sie nur sehr gut vorzutäuschen? Heutige KI kann Antworten schreiben, die tief emotional und selbstbewusst klingen, aber das beweist nicht, dass Modelle echte innere Erfahrungen haben. Dies spiegelt ein tiefergehendes Rätsel wider, das selbst Gehirnwissenschaftler noch zu lösen versuchen: wie Bewusstsein überhaupt aus der physischen Materie unseres Gehirns entsteht.
Mit der Weiterentwicklung der KI-Technologie werden sich die Diskussionen über das Wohlergehen der KI wahrscheinlich intensivieren. Doch während Forscher und führende Techniker darüber diskutieren, ob KI ein Bewusstsein entwickeln könnte, argumentieren Kritiker, dass wir die falschen Fragen stellen. In einem Paper aus dem Jahr 2021 wird argumentiert, dass Large Language Models (LLMs) trotz ihrer beeindruckenden Fähigkeiten einfach „stochastische Papageien“ sind, die Muster nachahmen, ohne sie richtig zu verstehen, und dabei oft Verzerrungen und schädliche Inhalte aus ihren Trainingsdaten verstärken.
Smolinski unterscheidet zwischen aktuellen KI-Anwendungen und AGI, also künstlicher allgemeiner Intelligenz. „Ich würde zwischen KI, die bei der Lösung spezifischer Probleme hilft, und allgemeiner KI unterscheiden“, sagt er. Auch wenn die heutige KI bei bestimmten Aufgaben hervorragende Leistungen erbringt, bleibt das Erreichen einer menschenähnlichen allgemeinen Intelligenz ein entferntes Ziel, das möglicherweise nie erreicht werden wird. „Vielleicht erreichen wir AGI nie“, so Smolinski. „Ich bin mir voll und ganz darüber im Klaren, dass wir vielleicht noch nicht einmal in der richtigen Umgebung sind, wenn es darum geht, das zugrundeliegende Problem einzuordnen.“
Und was den aktuellen Fokus auf das Wohlergehen von KI angeht? „Wenn man etwas nicht versteht“, bemerkt Smolinski, „ist es immer natürlich, Angst zu haben.“