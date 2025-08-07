Das Eisbergproblem der KI: Was CMOs nicht sehen, könnte ihnen schaden

Wenn es um KI geht, stehen CMOs unter Druck. Einer neuen Studie des IBM Institute for Business Value (IBV) zufolge stößt die traditionelle Marketingstrategie – „mehr von allem“ – an ihre Grenzen. Und während viele Marketingverantwortliche große Hoffnungen in KI setzen, haben sie in der Praxis oft Probleme, die erhofften Ergebnisse zu erzielen. Aber was, wenn neue KI-Werkzeuge und Anwendungen nur die Spitze des Eisbergs sind? Was, wenn der Wert von KI nicht nur darin liegt, was sichtbar ist, sondern auch in dem, was unter der Oberfläche liegt?

In der Studie, in der 1.800 Marketing- und Vertriebsleiter aus aller Welt befragt wurden, gaben 81 % der CMOs an, KI als einen Wendepunkt zu betrachten. 84 % gaben jedoch an, dass Herausforderungen durch starre, fragmentierte Arbeitsabläufe ihre Fähigkeit eingeschränkt hätten, die Technologie effektiv zu nutzen.

„Viele CMOs sagen, sie hätten keine Struktur, die es ihnen ermöglicht, KI auf transformative Weise zu nutzen“, sagte Jonathan Adashek, Senior Vice President für Marketing und Kommunikation bei IBM, in einem kürzlichen Interview mit IBM Think.

Für diese Diskrepanz gibt es eine Reihe möglicher Gründe, darunter isolierte Abteilungen, starre interne Prozesse oder fragmentierte Datensätze. Erschwerend kommt hinzu, dass nur sehr wenige Führungskräfte das Gefühl haben, die richtigen Mitarbeiter zu haben, um diese Herausforderung zu meistern, obwohl die Mehrheit der CMOs sagt, dass von ihnen jetzt auch erwartet wird, dass sie Wachstum und Rentabilität fördern.

„Nur 21 % glauben, dass sie in ihrem Unternehmen über die richtigen Talente verfügen, um ihre Ziele in den nächsten Jahren zu erreichen“, sagte Adashek.