Um seine digitale Transformation voranzutreiben, überarbeitet Heineken, eine der bekanntesten Biermarken der Welt, seine Dateninfrastruktur, um die KI-gesteuerte Wertschöpfung zu beschleunigen. Ronald den Elzen, Chief Digital and Technology Officer bei The Heineken Company, räumte von Anfang an ein, dass das Unternehmen noch „eine enorme Menge Arbeit vor sich hat, um ein sicheres und resilientes Backup aufzubauen.“

Pawan Verma, Executive Vice President und Chief Data and Information Officer des Pharmaunternehmens Cencora, unterstrich diese Idee. „Man benötigt verlässliche Daten – insbesondere Daten, die sich verbreiten können“, sagte er. „Man kombiniert das mit einer Kultur, die [die Daten] jeden Tag betrachtet, denn in unserer Branche sind Zuverlässigkeit und Genauigkeit am wichtigsten.“

Für beide Unternehmen beginnt skalierbare und vertrauenswürdige KI mit einer starken, unternehmensweiten Dateninfrastruktur. Doch Infrastruktur allein genügt nicht. KI muss so in Workflows integriert werden, dass sie menschliche Talente unterstützt und nicht ersetzt.

IBM war sein eigener „Kunde Null“, als es darum ging, die KI in reale Betriebsabläufe einzubetten. Im Personalwesen beispielsweise hat das Unternehmen eine Million Aufgaben automatisiert und bearbeitet nun 95 % der Mitarbeiteranfragen – bei insgesamt 11,5 Millionen Interaktionen – ohne Eskalation.

„Das ist eine erstaunliche Zahl“, sagte Neil Dhar, Global Managing Partner bei IBM Consulting. „Was bewirkt das? Es schafft eine erstklassige Personalabteilung, die in der Lage ist, sich flexibel auf das gesamte Unternehmen einzustellen. Wir können unsere Mitarbeiter befähigen, ihnen ermöglichen, das zu tun, was sie tun müssen.“

Inzwischen entwickelt sich die agentische KI zu einer „intelligenten Schicht“ in umfangreichen Systemen, die Teams dabei unterstützt, Probleme schnell zu lösen und Daten nahtlos zu integrieren. Das ist die Idee hinter IBMs Partnerschaft mit Oracle, die watsonx in den Workflow integriert.

„Wir leben in einer wahrhaft innovativen Zeit, in der sich uns die Chance bietet, über KI-Agenten im Workflow nachzudenken“, sagte Laura-Elizabeth Ware, Senior Vice President für Cloud-Anwendungen in Nordamerika bei Oracle. „Aber noch bevor man richtig anfängt – im Bereich Personalwesen – muss man sich wirklich mit den Kompetenzen auseinandersetzen und seine Kompetenzstrategie definieren.“

Der Fokus auf die Belegschaft kommt zur rechten Zeit. Die CEO-Studie von IBV ergab, dass mehr als ein Drittel der Führungskräfte davon ausgeht, ihre Teams umzuschulen und neu zu qualifizieren, und die Hälfte davon ausgeht, Stellen zu besetzen, die es vor einem Jahr noch nicht gab. Das bedeutet, dass eine klare Bestandsaufnahme der Fähigkeiten von entscheidender Bedeutung ist und dass das Verständnis dafür, wo Mitarbeiter in reale Arbeitsabläufe und Kompetenzbereiche passen, sich zu einer neuen Herausforderung für die Unternehmensbereitschaft entwickelt.