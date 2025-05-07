Innovatoren von Ferrari, Meta, Lumen und anderen bedeutenden Unternehmen traten diese Woche auf der IBM Think 2025 auf, um zu erläutern, wie sie KI einsetzen, um reale Probleme zu lösen – vom Einsatz speziell entwickelter KI bis hin zur Gewinnung von echtem Wert aus Unternehmensdaten.
Welche neuen technologischen Durchbrüche könnten Ihre Branche in Zukunft prägen? Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Erkenntnisse von der Think 2025.
10:30 Uhr EDT | 6. Mai 2025
Haben Sie schon einmal eine mit Kraftstoffeinspritzung ausgestattete Datenverarbeitung, die 230 Meilen pro Stunde erreichen kann? Wenn Sie vor Ort bei IBM Denken sind, besuchen Sie die Demo-Etage, um den Scuderia Ferrari HP Formel-1-Rennwagen zu sehen. Mit Sensoren, die Wärme, Druck, Reibung und Kraftstoff erkennen, generiert diese Maschine mehr als eine Million Datenpunkte pro Sekunde. Dies erklärt auch, warum IBM Vorstandsvorsitzender und CEO Arvind Krishna heute Morgen während seiner Keynote zur Eröffnung von Think 2025 den Teamchef von Scuderia Ferrari HP, Frédéric Vasseur, auf die Bühne einlud.
„KI ist der Motor der Produktivität“, erklärte Krishna. „KI erschließt den Wert in Ihren Daten.“ In diesem Fall nutzt IBM Watson generative KI, um die von Scuderia Ferrari HP gesammelten Streckendaten in ein neues, personalisierteres und interaktiveres mobiles Erlebnis für begeisterte Ferrari-Fans weltweit umzuwandeln. Dies wiederum unterstützt Ferrari (und seine Partner) dabei, die Bindung zu seinen Kernkunden zu stärken.
Auch diese Stammkunden bzw. Fans stellen ihre Gewohnheiten um. „Es sind nicht mehr nur die traditionellen Fans“, sagte Vasseur. Neue Fans interessieren sich „mehr für den Namen der Freundin des Treibers als für die Rundenzeiten.“ Diese Kern-Fangemeinde hat sich in den letzten fünf Jahren verdreifacht und zählt mittlerweile mehr als 390 Millionen Anhänger weltweit. Das ist das Zehnfache der Bevölkerung Kanadas. Zu verstehen, was diese Neulinge wünschen, wird genauso wichtig wie der Sieg auf der Rennstrecke.
Krishna wechselte vom Rennplatz in die Fabrikhalle, wo Millionen von Sensoren eine Fülle von Fertigungsdaten generieren, und sprach mit Kate Johnson, Präsidentin und CEO von Lumen Technologies, über die Integration der KI-Intelligenz von watsonx in das Glasfasernetz von Lumen (das größte in den USA) und dessen Edge-Rechenzentren. „In der Industrie wie im Rennsport zählt jede Millisekunde“, sagte Johnson. „Nicht ganz wie ein Ferrari, aber das gleiche Konzept.“
Warum arbeitet Lumen mit IBM zusammen? „Um Unternehmen dabei zu helfen, das Beste aus ihrer KI herauszuholen“, sagte sie. Nach Krishnas Keynote zu urteilen, wird dies die ganze Woche über ein Thema sein, zumal 99 % aller Unternehmensdaten bisher von KI unberührt geblieben sind. „Wenn man den Wert dieser Daten freischalten kann, ist das eine riesige Chance für das Unternehmen“, sagte Krishna.
„Aber nicht jede KI ist gleich aufgebaut, und nicht jede KI ist auf Unternehmen ausgerichtet“, fügte Krishna hinzu. „Wenn Sie den Wert dieser 99 % freischalten wollen, benötigen Sie einen auf Unternehmen zugeschnittenen KI-Ansatz.“ Das kann bedeuten, dass Sie kleinere Modelle verwenden, die viel kostengünstiger und genauer sind als größere Modelle.
11:30 Uhr EDT | 6. Mai 2025
KI boomt und die Unternehmensinfrastruktur versucht, Schritt zu halten.
Am Dienstag auf der IBM Think Konferenz übermittelte ein Gremium von Unternehmensexperten unter der Leitung von Rob Thomas, IBMs Senior Vice President für Software und Chief Commercial Officer, eine klare Botschaft: Generative KI entwickelt sich schnell, aber die meisten Infrastrukturen sind noch nicht bereit, sie zu unterstützen. Die Keynote-Session mit dem Titel What's the Rush? (dt.: Warum die Eile?) beleuchtete die wachsende Diskrepanz zwischen den KI-Ambitionen und der operativen Realität und zeigte auf, was Unternehmen tun können, um diese zu schließen.
Cloud-Umgebungen sind heute oft fragmentiert, und die Anforderungen an KI in großem Maßstab setzen sie nur noch mehr unter Druck. Armon Dadgar, Mitbegründer und CTO von HashiCorp, beschrieb eine Situation, mit der Tausende von Unternehmen konfrontiert sind: getrennte App-Teams, verstreute Systeme und zunehmende Ineffizienz. „Was wir Tag für Tag sehen, sind Lücken“, sagte er. Aber es ist möglich, sie zu schließen, indem man die Workflows standardisiert und einheitliche Plattformen aufbaut, die den gesamten Lebenszyklus von Anwendung und Infrastruktur unterstützen.
Die Deutsche Telekom hat bereits messbare Ergebnisse aus dieser Automatisierung erzielt. Das Unternehmen reduzierte die Patch-Zeit um 80 Prozent, sodass die Teams die zunehmenden Sicherheitsbedrohungen bewältigen konnten, ohne ihre Abläufe zu überlasten. „Es ist vielleicht nicht das, worüber man in der Presse liest“, sagte CIO Peter Leukert, „aber es ist der Kern unserer Aufgaben, die wir gut erfüllen müssen.“
Madhu Kochar, Vice President, Automation bei IBM, betonte, dass die meisten Tech-Stacks nicht für die Skalierbarkeit ausgelegt sind, die die Zukunft der KI erfordert. „Hybride Umgebungen sind komplexer als je zuvor, und die generative KI trägt noch dazu bei“, sagte sie. Um die Komplexität der APIs, Apps, Integrationsendpunkte, Daten und Ereignisse eines Unternehmens zu verdeutlichen, bietet IBM seine webMethods Hybrid Integration-Plattform an, die Organisationen eine einheitliche Kontrolle und Echtzeittransparenz über Umgebungen hinweg bietet.
Kochar betonte, dass Unternehmen in Richtung agentischer Automatisierung und KI-gestützter Orchestrierung übergehen müssten, und fügte hinzu, dass „starre, statische Integrationen nicht funktionieren werden.“ Durch die Anwendung dieser Methoden können Unternehmen Arbeitszeiten von mehreren Monaten auf wenige Stunden reduzieren.
Die Nutzung von Cloud-Lösungen mag weit verbreitet sein, doch die Ergebnisse bleiben uneinheitlich. „Der ROI ist etwas weniger sicher, er liegt bei etwa 20 Prozent“, sagte Thomas. Die fehlende Zutat, so sagte er, sei eine hybride Infrastruktur – eine Architektur, die öffentliche Cloud, private Systeme und On-Premise-Umgebungen zu einem zusammenhängenden, orchestrierten Ganzen verbindet.
Mit Blick auf die Zukunft betonten die Experten, dass die Geschäftswelt auf ein schnelles Wachstum vorbereitet ist. „In den nächsten drei Jahren werden 1 Milliarde Anwendungen auf der Basis generativer KI entwickelt“, sagte Thomas. „Sie müssen nahtlos miteinander zusammenarbeiten können.“
17 Uhr EDT | 6. Mai 2025
Mit Agenten kommen Chancen. Nehmen wir Pepsi als Beispiel: Das Unternehmen arbeitet bereits an mehr als 1.500 Bots, Assistenten und Agenten – Zahlen, die Magesh Bagavathi, SVP und Global Head of Data, Analytics und KI bei PepsiCo, in einer Keynote auf der Think 2025 präsentierte.
„Diese Bots beginnen alle, sich in großem Maßstab zu verbreiten, und das alles kommt zusammen, weil wir einen sehr plattformzentrierten Ansatz verfolgen“, fuhr er fort. Das bedeutet, dass PepsiCo mit agentischer KI Tausende von Stunden in seiner gesamten Wertschöpfungskette einsparen kann.
Durch den Einsatz von Agenten sind für die Interaktion mit Unternehmenssystemen keine speziellen Fähigkeiten oder Kenntnisse mehr erforderlich. „Die nächste große Veränderung sind Intelligenzsysteme, die von KI-Agenten unterstützt werden“, sagte Ritika Gunnar, ein General Manager für Daten und KI bei IBM. „Sie sind die Macher. Sie liefern nicht nur Erkenntnisse. Sie agieren autonom und orchestrieren Workflows in Ihrem Unternehmen. Das ist der Einsatz von KI für Unternehmen.“
Sie wies jedoch auf einen Vorbehalt hin: „Die zunehmende Verbreitung von KI-Agenten im gesamten Unternehmen birgt ein enormes Potenzial. Aber seien wir mal ehrlich: Es schafft auch erhebliche Komplexität.“
Ein Hauptschuldiger? Unternehmen setzen Agenten isoliert ein, und diese sind nicht immer gut in bestehende Tools und Anwendungen integriert. Dies war der Auslöser für das Update von IBM watsonx Orchestrate, das eine Agentenorchestrierung bietet, um die Multi-Agenten- und Multi-Tool-Koordination zu bewältigen, die für die Bewältigung komplexer Projekte über verschiedene Anbieter hinweg erforderlich ist. „Leistungsfähige Agenten aufzubauen ist erst der Anfang“, sagte Gunnar. „Die wahre Magie passiert, wenn sie sich verbinden.“
Peter Doolan, Chief Consumer Officer bei Slack, glaubt, dass agentische Plattformen beispielloses Wachstum für Unternehmen freischalten werden. Er nennt das Beispiel eines der Kunden von Slack, Adecco, einem Personaldienstleister und Zeitarbeitsfirma, die jedes Jahr 300 Millionen Bewerber erhält.
„Es ist unmöglich, dass Adecco über genügend Mitarbeiter verfügt, um alle 300 Millionen Anwendungen zu lesen und zu analysieren“, sagte Doolan. „Dies ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie digitale Arbeit ein Unternehmen stärken und gleichzeitig den Menschen dabei unterstützen kann, sich wieder auf ihre besonderen Stärken zu konzentrieren, nämlich die richtige Stelle für sich selbst und den optimalen Zeitpunkt für den Einstieg in diese Stelle zu finden.“
Und das ist ein Grund, optimistisch zu sein, sagte Doolan. „Es herrscht ein außerordentlicher Optimismus hinsichtlich der Zukunft, hinsichtlich der Frage, wie wir dieses ungenutzte Potenzial erschließen und es allen unseren Mitarbeitern zugänglich machen können.“
9:30 Uhr EDT | 7. Mai 2025
Unternehmensdaten stehen bei Think 2025 im Mittelpunkt – insbesondere die Tatsache, dass derzeit weniger als 1 % davon in die umfangreichen Sprachmodelle einfließen, die die Schlagzeilen zum Thema KI dominieren.
„Daten sind Ihr entscheidender Wettbewerbsvorteil“, erklärte Matt Hicks, CEO von Red Hat, heute Morgen in einem lebhaften Keynote-Gespräch mit Ric Lewis, Senior Vice President of Infrastructure bei IBM. In diesen Daten befinden sich alles, was ein Unternehmen einzigartig macht: Kundenbeziehung, Betriebsgeschichte und institutionelles Know-how.
Diese Daten sind jedoch in der Regel verstreut – über On-Prem-Systeme, Public und Private Clouds sowie Edge-Umgebungen – wodurch fast standardmäßig ein hybrides Setup entsteht. „Um KI effektiv zu machen, müssen wir KI an all jene Orte bringen, an denen Daten, Anwendungen und Kunden vorhanden sind“, sagte Hillery Hunter, CTO und GM für Innovation bei IBM Infrastructure. „Einschließlich des Kerns Ihres geschäftskritischen Unternehmens.“
Ein Ansatz, der an Bedeutung gewinnt, ist von Anfang an hybrid: eine Strategie, die Daten und Systeme von Anfang an umgebungsübergreifend integriert, anstatt sie im Nachhinein miteinander zu überlagern. IBM und seine Tochtergesellschaft Red Hat setzen auf dieses Modell als zentrale Säule der KI-Bereitschaft von Unternehmen. Mit dieser Strategie verwalten und überwachen Unternehmen den gesamten Lebenszyklus von KI-Modellen – sowohl prädiktiven als auch generativen – in Umgebungen, die von einzelnen Servern bis hin zu verteilten Systemen reichen.
Solche Systeme von Anfang an zu entwerfen ist zwar der optimale Ansatz, aber die Verbindung von Altlast-Architekturen, um einen besseren Zugriff auf verstreute, isolierte Daten zu erhalten, ist durchaus möglich – und unerlässlich, um den Wert der proprietären Daten eines Unternehmens freischalten zu können. Tatsächlich arbeitet IBM mit zahlreichen Unternehmen zusammen, um genau dies zu erreichen, darunter auch BNP Paribas.
Jean-Michel Garcia, CTO der BNP Paribas Group, begleitete Hunter auf der Bühne, um zu beschreiben, wie die Bank in Zusammenarbeit mit IBM und Red Hat ein solches Hybrid-by-Design-Modell angewendet hat. Der Ansatz hat die Bemühungen des Unternehmens unterstützt, Wert aus seinen Daten in unterschiedlichen Umgebungen zu ziehen und gleichzeitig die regulatorischen und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.
Diese Strategie ist das Ergebnis einer Partnerschaft, die seit sieben Jahren besteht, aber eine neu unterzeichnete Verlängerung um 10 Jahre wird die Band in eine neue Phase führen – den Aufbau dessen, was Garcia eine „KI-Fabrik“ nennt. Dabei handelt es sich um eine speziell entwickelte Infrastruktur, die Hardware, Software und Workflows für die Entwicklung, das Training und das Bereitstellen von KI in großem Maßstab umfasst. Und dies sei möglich, fährt er fort, „dank einer starken Hybridisierung, einer leistungsstarken Containerisierungsplattform und dem geeigneten Datenmanagementmodell“.
Da Unternehmen sich, wie Hunter es formulierte, „vom Versprechen der KI zum Gewinn der KI“ bewegen, muss laut Garcia „die schnelle, aber sorgfältige Umsetzung von KI“ oberste Priorität haben. „Ich nenne es gerne KI mit Sicherheitsgurten“, fügte Hunter hinzu.
12:30 Uhr EDT | 7. Mai 2025
Als Meta vor zwei Jahren sein erstes offenes Llama-Modell veröffentlichte, stellten viele die Weisheit in Frage, Milliarden für die Entwicklung von Modellen auszugeben, die kostenlos weitergegeben werden würden. Einige bezweifelten, dass es dem Unternehmen überhaupt möglich war, leistungsstarke Open-Source-Modelle für die breitere Community zu entwickeln und gleichzeitig Modelle für seine eigenen Produkte zu entwickeln. Dennoch setzte Meta darauf, dass die Eröffnung die Innovation beschleunigen würde.
Diese Wette scheint sich auszuzahlen. In einem Gespräch mit Dinesh Nirmal, SVP für Softwareprodukte bei IBM, teilte Ash Jhaveri, VP von Reality Labs und KI-Partnerschaften bei Meta, mit, dass das Unternehmen mittlerweile 1,2 Milliarden Downloads seiner Llama-Modellreihe verzeichnet hat. „Das Schöne an Open ist, dass die Community zu einem Multiplikator wird“, sagte Jhaveri. Dann wollten die Entwickler ein Framework, also schuf Meta auch ein modulares Framework namens Llama Stack, „eine modulare Toolbox, in die Sie Dinge wie Agenten, nach dem Training, Evaluationen einbauen können, und sie stecken alle wie Legostücke zusammen“, erklärte er.
Durch dieses modulare Design passt Metas Llama Stack perfekt zu IBM, das die Grundüberzeugung teilt, dass die KI-Community besser funktioniert, wenn sie zusammenarbeitet. Jetzt ist watsonx als API-Anbieter in den Llama Stack integriert und ermöglicht es Unternehmen, generative KI in großem Maßstab bereitzustellen, wobei Offenheit im Mittelpunkt steht.
Aber nicht jede Branche kann vollständig offen agieren. Wie Nirmal feststellte, stehen Sektoren wie Verteidigung, Sicherheit und Gesundheitswesen vor unterschiedlichen Herausforderungen, darunter die Notwendigkeit strikter Einhaltung von Vorschriften, behördlicher Aufsicht und Risikoschwellenwerten. Hier kommt Richard Vitek ins Spiel, Vice President für Daten, Analytics und KI-Enablement bei Lockheed Martin. „Wir wollen all diese offenen Tools nutzen und von diesem Wissen profitieren“, sagte er, „aber dabei kein Sicherheitsrisiko eingehen.“
IBM hilft Unternehmen bei der Bewältigung dieser Dynamik – offene Innovation versus Sicherheit in geschlossenen Systemen. Das fängt damit an, dass Governance und Sicherheit bereits in den frühesten Phasen der Vorbereitung von Unternehmensdaten für KI-Tools berücksichtigt werden, so Nirmal. Mit der watsonx.data-Plattform können Unternehmen beispielsweise sicherstellen, dass geschützte Daten bereits beim Einlesen und Speichern kontrolliert werden, sodass sie von Anfang an sicher sind. Das Beste daran sei, fügte er hinzu, dass „die watsonx.data-Plattform nun in weniger als fünf Minuten KI-fähige Daten für Unternehmen aufbereiten kann.“
Die Keynote konzentrierte sich zwar auf Daten, unterstrich aber auch etwas Größeres: die Stärke des Branchenökosystems. „Für mich geht es bei der Zukunft nicht nur um offen versus geschlossen“, sagte Jhaveri, „sondern vielmehr darum, mit wem man zusammenarbeitet.“
14:30 Uhr EDT | 7. Mai 2025
Die heutigen Unternehmensführer kennen die Herausforderung, kurzfristige Anforderungen mit langfristiger Innovation in Einklang zu bringen – und es steht viel auf dem Spiel. „CEOs stehen vor dem gegenläufigen Druck, den laufenden Betrieb zu finanzieren und gleichzeitig in Innovation zu investieren“, sagte Mohamad Ali, Senior Vice President bei IBM Consulting, in seiner Keynote-Rede auf der Think 2025.
Ali zitierte eine neue Studie des IBM Institute for Business Value (IBV), für die 2.000 Führungskräfte befragt wurden , und stellte fest, dass CEOs KI nicht nur begrüßen, sondern aktiv KI-Agenten einsetzen und sich auf deren großflächige Implementierung vorbereiten.
Die größte Herausforderung für Führungskräfte, so Ali, ist der Spagat zwischen dem Druck, Quartalsergebnisse vorzulegen, Kosten zu senken und das Kerngeschäft reibungslos am Laufen zu halten, und der Notwendigkeit, in Tools der nächsten Generation, Datenarchitekturen und die Weiterbildung der Mitarbeiter zu investieren.
Um die Balance zwischen Effizienz und Innovation zu finden, braucht es mehr als eine Vision. Und Unternehmen wie Heineken und Cencora schaffen die technischen Grundlagen, die nötig sind, um KI-Ambitionen in Ergebnisse umzuwandeln.
Um seine digitale Transformation voranzutreiben, überarbeitet Heineken, eine der bekanntesten Biermarken der Welt, seine Dateninfrastruktur, um die KI-gesteuerte Wertschöpfung zu beschleunigen. Ronald den Elzen, Chief Digital and Technology Officer bei The Heineken Company, räumte von Anfang an ein, dass das Unternehmen noch „eine enorme Menge Arbeit vor sich hat, um ein sicheres und resilientes Backup aufzubauen.“
Pawan Verma, Executive Vice President und Chief Data and Information Officer des Pharmaunternehmens Cencora, unterstrich diese Idee. „Man benötigt verlässliche Daten – insbesondere Daten, die sich verbreiten können“, sagte er. „Man kombiniert das mit einer Kultur, die [die Daten] jeden Tag betrachtet, denn in unserer Branche sind Zuverlässigkeit und Genauigkeit am wichtigsten.“
Für beide Unternehmen beginnt skalierbare und vertrauenswürdige KI mit einer starken, unternehmensweiten Dateninfrastruktur. Doch Infrastruktur allein genügt nicht. KI muss so in Workflows integriert werden, dass sie menschliche Talente unterstützt und nicht ersetzt.
IBM war sein eigener „Kunde Null“, als es darum ging, die KI in reale Betriebsabläufe einzubetten. Im Personalwesen beispielsweise hat das Unternehmen eine Million Aufgaben automatisiert und bearbeitet nun 95 % der Mitarbeiteranfragen – bei insgesamt 11,5 Millionen Interaktionen – ohne Eskalation.
„Das ist eine erstaunliche Zahl“, sagte Neil Dhar, Global Managing Partner bei IBM Consulting. „Was bewirkt das? Es schafft eine erstklassige Personalabteilung, die in der Lage ist, sich flexibel auf das gesamte Unternehmen einzustellen. Wir können unsere Mitarbeiter befähigen, ihnen ermöglichen, das zu tun, was sie tun müssen.“
Inzwischen entwickelt sich die agentische KI zu einer „intelligenten Schicht“ in umfangreichen Systemen, die Teams dabei unterstützt, Probleme schnell zu lösen und Daten nahtlos zu integrieren. Das ist die Idee hinter IBMs Partnerschaft mit Oracle, die watsonx in den Workflow integriert.
„Wir leben in einer wahrhaft innovativen Zeit, in der sich uns die Chance bietet, über KI-Agenten im Workflow nachzudenken“, sagte Laura-Elizabeth Ware, Senior Vice President für Cloud-Anwendungen in Nordamerika bei Oracle. „Aber noch bevor man richtig anfängt – im Bereich Personalwesen – muss man sich wirklich mit den Kompetenzen auseinandersetzen und seine Kompetenzstrategie definieren.“
Der Fokus auf die Belegschaft kommt zur rechten Zeit. Die CEO-Studie von IBV ergab, dass mehr als ein Drittel der Führungskräfte davon ausgeht, ihre Teams umzuschulen und neu zu qualifizieren, und die Hälfte davon ausgeht, Stellen zu besetzen, die es vor einem Jahr noch nicht gab. Das bedeutet, dass eine klare Bestandsaufnahme der Fähigkeiten von entscheidender Bedeutung ist und dass das Verständnis dafür, wo Mitarbeiter in reale Arbeitsabläufe und Kompetenzbereiche passen, sich zu einer neuen Herausforderung für die Unternehmensbereitschaft entwickelt.
17:30 Uhr EDT | 7. Mai 2025
Versucht IBM, den Prompt abzuschaffen?
Es sah tatsächlich so aus, als das Unternehmen in seiner letzten Keynote zur Think 2025 ein neues Konzept für „generatives Computing“ vorstellte. Generatives Computing ersetzt Prompt Engineering durch strukturierte Programmierung für große Sprachmodelle (LLMs) – und ist Teil eines umfassenderen Projekts, um künstliche Intelligenz, klassisches Hochleistungsrechnen und Quantensysteme zu einem einheitlichen Modell für Unternehmens-IT zu vereinen. Der Fokus liegt auf dem unmittelbaren Dienstprogramm in der realen Welt und nicht auf fernen Spekulationen.
„Das sind keine Träume mehr“, sagte Zaira Nazario, Direktorin für Wissenschaft und Technologie bei IBM. „Wir verbinden bereits heute HPC und Quantensysteme, um quantenzentrisches Supercomputing zu ermöglichen.“
IBM-Experten sagen, dass Aufforderungen zu einer unhaltbaren Methode für den Aufbau komplexer KI-Systeme geworden sind. Sriram Raghavan, ein VP von IBM Forschung für KI, argumentierte, dass Prompt-basierte Interaktionen zu spröde und modellspezifisch seien, um zu skalieren.
„In Kürze werden wir über eine Vielzahl von Prompts verfügen“, erklärte er und bezeichnete einen Großteil der derzeitigen Praxis als „Sicherheit durch Gebete“.
Generatives Computing hingegen ermöglicht es Entwicklern, KI-Anwendungen mithilfe einer Laufzeit zu entwickeln, die klare Regeln, Einschränkungen und Verhaltensweisen durchsetzt. Im Test erreichte das neue Framework von IBM eine vergleichbare Genauigkeit wie Modelle mit 70 Milliarden Parametern und Systemen, und das mit gerade mal einer Milliarde Parametern.
Der generative Computing-Ansatz von IBM überträgt die Prinzipien der Softwareentwicklung in die KI, indem Entwickler das Verhalten durch modulare Komponenten statt durch natürliche Sprache definieren. Die Laufzeitumgebung unterstützt Funktionen wie Mehrschrittgenerierung, strenge Formatierungsregeln und modellspezifisches Routing – alles programmgesteuert. Das bedeutet, dass Entwickler Anwendungen bauen können, ohne den Code jedes Mal neu schreiben zu müssen, wenn sich das zugrundeliegende Modell ändert. Das Ergebnis, so Raghavan, ist eine schnellere Entwicklung, bessere Sicherheit und zuverlässigere Leistung bei Modellen mit unterschiedlichen Größen und Funktionen.
Neben seiner Arbeit im Bereich der KI hat IBM die Grenzen des Quantencomputings erweitert und eine neue Phase der technischen Funktionen erreicht. Jay Gambetta, IBM Fellow und Vizepräsident von IBM Quantum, sagte, das Unternehmen habe den Quantennutzen erreicht, was bedeutet, dass seine Quantencomputer nun Probleme lösen können, die klassische Systeme nicht simulieren können.
Er beschrieb Experimente, bei denen ein 45-Qubit-Prozessor mit dem japanischen Fugaku-Supercomputer kombiniert wurde, um komplexe Moleküle zu simulieren, mit Ergebnissen, die den besten klassischen Methoden entsprechen. Ein 77-Qubit-Follow-up erwies sich als ähnlich vielversprechend. Gambetta sagte, dass das Unternehmen erwartet, bis 2026 einen Quantumvorteil zu demonstrieren – ein Meilenstein, bei dem Quantensysteme klassische Computer bei bedeutungsvollen, realen Problemen mit verifizierter Genauigkeit übertreffen.
Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Quantenmechanik stellte Gambetta fest, dass IBM's grundlegende Arbeit – von der Pionierarbeit der Quantenhardware bis zur Einführung des ersten Cloud-Quantencomputers – das Unternehmen positionierte, um diese neue Ära anzuführen.
„Wir sind an Demos nicht interessiert“, sagte Gambetta. „Wir bauen Systeme, die tatsächlich funktionieren.“
Die Zukunft des Application Resource Management mit IBM Turbonomic
IBM stellt wegweisende Neuerungen in IBM Turbonomic vor, die Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Anwendungsleistung und Effizienz helfen sollen. IBM Turbonomic lässt sich jetzt mit GitHub und HashiCorp Terraform integrieren, sodass cloudbasierte Anwendungs-Workloads, die als Code definiert sind, sicher optimiert werden können. Dies stellt sicher, dass Unternehmen eine zuverlässige Anwendungsleistung und -effizienz in großem Maßstab aufrechterhalten und gleichzeitig die Governance und Agilität nutzen können, die Infrastructure-as-Code (IaC) bietet.
Wir stellen den kommenden IBM watsonx Code Assistant für i vor
IBM stellt den kommenden IBM watsonx Code Assistant vor, einen Codierungsassistenten, der speziell dafür entwickelt wurde, die Modernisierung von IBM i-Anwendungen zu beschleunigen. Es wird erwartet, dass er Entwickler unterstützt, indem er RPG-Modernisierungsaufgaben mit KI-gestützten Funktionen beschleunigt, die direkt in der integrierten Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) zur Verfügung gestellt werden.
IBM Granite 4.0 Tiny Preview: Ein kleiner Einblick in die nächste Generation der Granite-Modelle
Wir stellen der Open-Source-Community IBM Granite 4.0 Tiny Preview zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine teilweise trainierte Version des kleinsten Modells der kommenden Granite 4.0-Familie von Sprachmodellen.
Das Zeitalter der agentischen Unternehmen: Einsatz von KI in Ihrem gesamten Technologiebestand
IBM bietet mit watsonx Orchestrate eine umfassende Suite von unternehmensgerechten Agentenfunktionen, um Unternehmen bei deren Umsetzung zu unterstützen. Das Portfolio umfasst: Build-your-own-Agent in unter fünf Minuten, vorgefertigte Domain-Agents, Integration mit 80+ führenden Unternehmensanwendungen sowie Agentenorchestrierung und -sichtbarkeit.
Unstrukturierte Daten für generative KI erschließen: Die evolutionäre Entwicklung von watsonx.data
Unstrukturierte Daten sind eine der wertvollsten, aber am wenigsten genutzten Ressourcen im Unternehmen. IBM entwickelt watsonx.data weiter, um Unternehmen dabei zu helfen, diese Daten zu aktivieren, um eine genauere und effektivere KI zu ermöglichen. Das neue watsonx.data wird ein offenes Data Lakehouse mit Data Fabric Funktionen — wie Datenabstammung und Governance — zusammenführen, um Kunden dabei zu helfen, Daten über Silos, Formate und Clouds hinweg zu vereinheitlichen, zu verwalten und zu aktivieren. Mit watsonx.data können Unternehmen ihre KI-Apps und Agenten mit ihren unstrukturierten Daten verbinden, Tests zeigen, dass dies zu einer 40 % genaueren KI als herkömmliche RAG-Systeme führen kann.
IBM webMethods Hybrid Integration: Integration für das Zeitalter der agentischen KI
IBM führt webMethods Hybrid Integration ein, eine nächste-Generation-Lösung, die starre Workflows durch intelligente und agentengesteuerte Automatisierung ersetzt. Es wird Nutzern helfen, die Vielzahl von Integrationen über Apps, APIs, B2B-Partner, Events, Gateways und Dateiübertragungen in hybriden Cloud-Umgebungen zu managen.
Lumen und IBM arbeiten zusammen, um skalierbare KI für Unternehmen freizuschalten
Lumen Technologies und IBM kündigten eine neue Zusammenarbeit zur Entwicklung von KI-Lösungen auf Unternehmensniveau am Edge an – die Integration von watsonx, IBMs Portfolio von KI-Produkten, mit der Edge Cloud-Infrastruktur und dem Netzwerk von Lumen.
IBM und Oracle erweitern Partnerschaft zur Weiterentwicklung von agentischer KI und Hybrid Cloud
IBM arbeitet mit Oracle zusammen, um die Leistungsfähigkeit von watsonx auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zu bringen. Durch die Nutzung der nativen KI-Services von OCI soll der jüngste Meilenstein in der Technologiepartnerschaft von IBM mit Oracle eine neue Ära multiagentenbasierter, KI-gesteuerter Produktivität und Effizienz im gesamten Unternehmen einleiten.
IBM und Salesforce aktivieren Unternehmensdaten auf IBM Z, stellen eine Vorschau der neuen Agenten vor, die Kunden helfen, ihre Daten für agentische KI freizusetzen
Um dies als Katalysator für agentenbasierte KI zu nutzen, bieten IBM und Salesforce ihren Kunden Zugriff auf ihre Geschäftsdaten in IBM Z-Mainframes und Db2- Datenbanken, damit diese KI-Anwendungsfälle auf der Salesforce Agentforce- Plattform, der digitalen Arbeitsplattform zur Erweiterung von Teams mit autonomen KI-Agenten, unterstützen können. IBM führt außerdem neue Agenten ein, die mit IBM watsonx Orchestrate entwickelt wurden und mit Salesforce-Technologien und der Performance des IBM Granite-Modells arbeiten.
IBM-Studie: CEOs setzen verstärkt auf KI und überwinden gleichzeitig Unternehmenshürden
Eine neue globale Studie des IBM Institute for Business Value ergab, dass befragte CEOs sich dafür einsetzen, AI-Lösungen in ihrem Unternehmen voranzubringen, selbst wenn sie mit Herausforderungen durch die beschleunigte Einführung von Technologie konfrontiert sind.
