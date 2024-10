Die Vorteile erneuerbarer Energiequellen sind vielfältig und einige liegen auf der Hand als andere.

Unerschöpflicher Vorrat

Einer der Hauptvorteile erneuerbarer Energiequellen wie Sonne, Wind und Wasser ist, dass sie nie zur Neige gehen werden. Im Gegensatz dazu sind nicht erneuerbare Ressourcen nicht nur endlich, sondern kosten auch mehr, da ihre Verfügbarkeit abnimmt und sie extremere Fördermethoden mit größeren Umweltauswirkungen erfordern.

CO2-freie Energieerzeugung

Das Ziel der Energiewende ist die Dekarbonisierung. Die Kohlendioxidemissionen erreichten 2022 allein durch Öl 11,2 Gigatonnen (Gt), während die Erzeugung erneuerbarer Energien kaum bis gar keine Kohlendioxidemissionen für den Betrieb von Haushalten, Autos und Unternehmen verursacht.

Eine sauberere, gesündere Umwelt

Die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle setzt Luftschadstoffe wie Stickoxide und Schwefeldioxid frei, während der Abbau dieser Ressourcen zu Wasserverschmutzung und zur Schädigung von Tierlebensräumen führen kann. Durch die Nutzung erneuerbarer Energien anstelle fossiler Brennstoffe können diese Schadstoffe reduziert und die Risiken für die menschliche Gesundheit und die natürliche Umwelt gemindert werden.

Energieunabhängigkeit

Erneuerbare Energien sorgen für eine größere Energiesicherheit, indem sie neue Möglichkeiten für die inländische Energieerzeugung eröffnen und so die Abhängigkeit von Energie aus dem Ausland verringern. Seit der russischen Invasion in der Ukraine versuchen die europäischen Länder beispielsweise, ihre Importe von russischem Öl und Gas zu reduzieren. Im Jahr 2023 stieg die inländische Produktion erneuerbarer Energien in Europa auf einen Rekordwert von 44 % des EU-Strommixes, während die Importe aus Russland zurückgingen, was zum Aufbau eines stabileren und widerstandsfähigeren Stromnetzes beitrug.

Weniger Wartungsaufwand

Bei bestimmten Arten von erneuerbaren Energiequellen sind die Wartungs- und Instandhaltungskosten ihrer Infrastruktur minimal. Solar-Photovoltaik-Anlagen zum Beispiel haben in der Regel keine beweglichen Teile und können mit wenig Wartung 25 Jahre oder länger halten. Wasserkraftwerke haben in der Regel niedrige Betriebskosten und sind wartungsarm. Ihre langlebigen Anlagen können jahrzehntelang in Betrieb bleiben.

Erschwingliche Energie

Wenn es um die Kosten geht, schnitten erneuerbare Energiequellen im Vergleich zu fossilen Brennstoffen einst ungünstig ab. Doch mit den steigenden Preisen für fossile Brennstoffe haben sich erneuerbare Energien zu einer erschwinglichen alternativen Energieoption entwickelt. Schätzungsweise 96 % der neuen Solar- und Windkraftprojekte im Versorgerbereich hatten niedrigere Erzeugungskosten als neue Kohle- und Erdgaskraftwerke. Da immer mehr erneuerbare Energiequellen in die Stromnetze integriert werden, führen Unternehmen auch Programme zum Energiemanagement ein, um den Energieverbrauch zu optimieren und die Gesamtenergiekosten zu senken.

Schaffung von Arbeitsplätzen

Während sowohl die Branche für saubere Energie als auch die für fossile Brennstoffe in den letzten Jahren einen Beschäftigungszuwachs verzeichneten, war das Wachstum in der ersteren deutlich schneller. Infolgedessen machen die Aufgaben im Bereich der sauberen Energie mehr als die Hälfte der 67 Millionen Arbeitsplätze im globalen Energiesektor aus. Ein solches Wachstum führt zu einer höheren Nachfrage nach zusätzlichen Arbeitskräften und Umschulungen für bestehende Arbeitskräfte im Bereich fossiler Brennstoffe, um den Übergang zur Branche der erneuerbaren Energien zu ermöglichen.