Warum Process Mining verwenden?

Process Mining wendet Algorithmen auf proprietäre Protokolldatensätze aus IT-Systemen an. Die Genauigkeit der Logdaten (von fein bis grob) bestimmt, wie leicht sie analysiert und genutzt werden können (wobei grobe Daten leichter zu analysieren und zu nutzen sind als feine Daten).

Ein systemübergreifender Process-Mining-Ansatz könnte Ereignisdaten aus dem gesamten Unternehmen umfassen. Daher ist es möglich, dass die Datenquellen sowohl Systeme (z. B. Enterprise Risk Planning (ERP) und Kundenbeziehungsmanagement (CRM)) als auch Abteilungen (z. B. Personalwesen) sind.

Was ist ein Ereignisprotokoll?

Lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten und einen Blick auf unsere Quelle werfen: das Ereignisprotokoll. Ein Ereignisprotokoll ist ein digitaler Datensatz, der Unternehmen dabei hilft zu verstehen, was innerhalb eines Netzwerks geschieht. In vielerlei Hinsicht ist es wie eine Momentaufnahme, die einen Augenblick oder eine bestimmte Handlung festhält.

Eine andere, einfache Betrachtungsweise: Etwas ist zu einem bestimmten Zeitpunkt (Zeitstempel) passiert (ein Ereignis). An dieses Datum und diese Uhrzeit können weitere nützliche Informationen angehängt werden. Zum Beispiel versucht jemand, sich bei einer SaaS-Anwendung anzumelden, aber scheitert. Neben dem Ereignis und dem Zeitstempel wird dem Protokoll auch ein Vorfall zugeordnet. In Verbindung mit den Analysen und Visualisierungen, die die Process-Mining-Technologie bieten kann, kann das Ereignisprotokoll dabei helfen, ein vollständigeres Bild davon zu vermitteln, was bei einer komplexen Transaktion passiert ist.