Warum Process Mining verwenden?

Unternehmen – von schlanken Startups bis hin zu großen Technologiekonzernen – können maximale Effizienz nur dann erreichen und wichtige Verbesserungen ihrer Geschäftsprozesse vornehmen, wenn sie verstehen, wie ihre Workflows wirklich funktionieren. Menschen allein können diese Datenextraktion und -analyse nicht schnell genug durchführen, um ihre Unternehmen wettbewerbsfähig zu machen.
Mit Process Mining können Unternehmen aufdecken, was wirklich in ihren Prozessen passiert, anstatt unter Annahmen zu arbeiten. Sie können dann die Ursachen von Engpässen in Echtzeit identifizieren, ihre Ressourcen optimieren und mit voller Produktivität und Zuversicht skalieren.
Process Mining ist ein Werkzeug für das moderne Business Process Management (BPM). Es befindet sich an der Schnittstelle von Data Science und Management Science. Process Mining besteht aus einer Gruppe von Strategien mit einem gemeinsamen Ziel – nämlich durch die Auswertung von Ereignisprotokollen Einblicke in die Prozesse von Informationssystemen zu gewinnen.
Welche Technik ein Unternehmen für das Process Mining verwendet, hängt davon ab, in welchem Stadium sich seine Prozessmodelle befinden. Hier sind die drei wichtigsten Process-Mining-Techniken:
Gemeinsam helfen diese Data-Mining-Techniken Unternehmen, ein hohes Maß an Standardisierung, Vorhersagbarkeit und kontinuierlicher Verbesserung aufrechtzuerhalten. Unternehmen können Process Mining zur Optimierung eines einzelnen Prozesses, einer einzelnen Abteilung oder der gesamten Organisation einsetzen.
Unternehmen, die ihre Prozess-KPIs identifiziert haben und diese verfolgen können, haben den Vorteil einer tieferen Prozessanalyse. Sie können Schwachstellen in ihren Geschäftsprozessen aufspüren und risikoarme Wege zur Verbesserung finden, wodurch sie auf der Plattform flexibler und wettbewerbsfähiger werden.
Und so hilft Process Mining ihnen, diese Agilität und diesen Wettbewerbsvorteil zu erreichen und aufrechtzuerhalten:
Process Mining wendet Algorithmen auf proprietäre Protokolldatensätze aus IT-Systemen an. Die Genauigkeit der Logdaten (von fein bis grob) bestimmt, wie leicht sie analysiert und genutzt werden können (wobei grobe Daten leichter zu analysieren und zu nutzen sind als feine Daten).
Ein systemübergreifender Process-Mining-Ansatz könnte Ereignisdaten aus dem gesamten Unternehmen umfassen. Daher ist es möglich, dass die Datenquellen sowohl Systeme (z. B. Enterprise Risk Planning (ERP) und Kundenbeziehungsmanagement (CRM)) als auch Abteilungen (z. B. Personalwesen) sind.
Lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten und einen Blick auf unsere Quelle werfen: das Ereignisprotokoll. Ein Ereignisprotokoll ist ein digitaler Datensatz, der Unternehmen dabei hilft zu verstehen, was innerhalb eines Netzwerks geschieht. In vielerlei Hinsicht ist es wie eine Momentaufnahme, die einen Augenblick oder eine bestimmte Handlung festhält.
Eine andere, einfache Betrachtungsweise: Etwas ist zu einem bestimmten Zeitpunkt (Zeitstempel) passiert (ein Ereignis). An dieses Datum und diese Uhrzeit können weitere nützliche Informationen angehängt werden. Zum Beispiel versucht jemand, sich bei einer SaaS-Anwendung anzumelden, aber scheitert. Neben dem Ereignis und dem Zeitstempel wird dem Protokoll auch ein Vorfall zugeordnet. In Verbindung mit den Analysen und Visualisierungen, die die Process-Mining-Technologie bieten kann, kann das Ereignisprotokoll dabei helfen, ein vollständigeres Bild davon zu vermitteln, was bei einer komplexen Transaktion passiert ist.
Process Mining kann auf jedes Unternehmen (in jeder Branche) angewendet werden, das Geschäftsprozesse einsetzt und protokolliert. Nachfolgend sind einige gängige Anwendungsfälle für Process Mining aufgeführt:
Wenn Sie darüber nachdenken, Process Mining in Ihre Geschäftsverbesserungen einzubauen, empfehlen wir, mit IBM Process Mining zu beginnen. Es handelt sich um eine Low-Code-Lösung, die Kunden geholfen hat, die Zeit für manuelle Prozesse um 90 % zu reduzieren.
Weitere Informationen zur Nutzung von Process Mining und anderen Arten intelligenter Automatisierung wie RPA finden Sie im Artikel Process Mining and RPA: Meet the Ultimate Automation Power Couple.
IBM Process Mining erzielt in einer Forrester Total Economic Impact Study einen ROI von 176 %, eine Umsatzsteigerung von 968.000 USD und Kosteneinsparungen.
Entdecken Sie, wie KI den Kundenservice durch Self-Service, Weiterleitung an menschliche Mitarbeiter und verbesserte Problemlösungsfähigkeiten bereichern kann.
Denken Sie Ihr Unternehmen mit KI und IBM Automation neu. Diese tragen dazu bei, IT-Systeme proaktiver, Prozesse effizienter und Mitarbeitende produktiver zu machen.
IBM gewährleistet mit seinen Beratungsdiensten für extreme Automatisierung die Unternehmenstransformation für Unternehmenskunden.
IBM Cloud Pak for Business Automation ist ein modularer Satz integrierter Softwarekomponenten für das Betriebsmanagement und die Automatisierung.
Entdecken Sie Lösungen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, die mit Low-Code-Tools schnell intelligente Automatisierungen bereitstellen.