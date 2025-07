Bonfiglioli und Hellman entschieden sich beide für den Ansatz einer einzigen Plattform, also IBM® webMethods, und erzielten großen Erfolg.

„Obwohl unser IT-Team relativ klein ist, ist webMethods so leistungsfähig, dass wir völlig unabhängig sind“, sagt Fabio Zoboli. „Es ist einfach zu bedienen und die Einrichtung hat nur ein paar Monate gedauert. Jetzt können wir alles selbst verwalten, einschließlich der Erstellung unserer eigenen komplexen APIs in nur wenigen Tagen. Die neue Integrationsplattform arbeitet gut mit unseren Salesforce, Microsoft 365 und anderen SaaS-Diensten zusammen. Die webMethods Microservices-Laufzeitumgebung kann in cloudnativen Infrastrukturen bereitgestellt werden, einschließlich Microsoft Azure, unserer strategischen Cloud-Plattform. WebMethods erfüllt all unsere Integrationsanforderungen.“

„Die WebMethods-Integration unterstützt unser Logistikunternehmen dabei, für die Zukunft gut gerüstet zu sein“, sagte Peter Schenk, Leiter der Abteilung IT Governance, IT-unterstützende Funktionen und Plattformen bei Hellman. „Die Plattform ist die leistungsstarke und skalierbare Basis für die Daten- und Prozessintegrationen, die unser Unternehmen, unsere Kunden und Partner benötigen – sowie für die Digitalisierung unserer globalen Wertschöpfungskette.“