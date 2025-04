Die Logistikbranche hatte es in den letzten Jahren nicht einfach. Die Pandemie und die globalen Konflikte haben eines deutlich gemacht: Echtzeitinformationen sind wichtiger denn je, um agil auf Bedrohungen der Lieferkette zu reagieren.

In diesem Markt mit zunehmend unsicheren Lieferketten erfüllt Hellmann Worldwide Logistics mit seinen Produkten Luftfracht, Seefracht, Straßen- und Schienenverkehr sowie Vertragslogistik erfolgreich die individuellen Anforderungen seiner Kunden - ob auf dem Land, im Wasser und in der Luft. Diesen Erfolgsweg will Hellmann weiter ausbauen, indem das Unternehmen wächst, weitere Geschäftsbereiche erschließt und fit für die Zukunft bleibt. Doch je größer das Wachstum, desto komplexer wurde die Integration der verschiedenen Transport- und Lagerverwaltungssysteme, ERP- und Backend-Systeme, Daten und Prozesse – von deren Sicherheit, Verfügbarkeit, Robustheit und Leistung Hellmann abhängig ist.

„Bei unserer vorherigen Plattformlösung, der EDI/EAI-Plattform eines amerikanischen Konkurrenten, waren immens hohe Betriebs-, Instandhaltung- und Entwicklungskosten eine Selbstverständlichkeit“, erklärt Peter Schenk, Leiter von IT Governance, IT – Supporting Functions and Platforms bei Hellmann Logistics Worldwide. Nach einer Softwareveröffentlichung und dem daraus resultierenden Verlust wichtiger Funktionen für das Unternehmen entschied sich Hellmann für Modernisierung und Standardisierung.

Hellmann suchte nach einer integrierten Lösung, um diese Ziele zu erreichen: