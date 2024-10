Der Beginn des Jahres 2024 wirft viele Fragen auf, was uns im kommenden Jahr erwarten wird. Insbesondere in der Finanzdienstleistungsbranche, in der der technologische Fortschritt sprunghaft angestiegen ist und die ohnehin schon turbulente Landschaft noch komplexer gemacht hat. Während die Sorgen um hohe Zinssätze und Inflation auch im neuen Jahr anhalten, signalisieren die Finanzdienstleistungstrends, sich auf große Veränderungen in Echtzeit vorzubereiten, indem man sich über alle finanzdienstleistungsbezogenen Angelegenheiten, auch im Bank- und Kapitalmarktsektor, auf dem Laufenden hält.

Im kommenden Jahr werden voraussichtlich neue Technologien wie Automatisierung und Effizienz in den Vordergrund rücken. Die Covid-19-Pandemie liegt zwar größtenteils hinter uns, doch die Arbeitswelt in der Finanzdienstleistungsbranche befindet sich immer noch in einer hybriden Umgebung. Daher haben Unternehmen weiterhin in die Arbeit im Homeoffice und vor Ort investiert, und das wird auch 2024 so bleiben.

Generative KI wird voraussichtlich der einflussreichste Trend sein, der den gesamten Finanzdienstleistungssektor im Jahr 2024 durchdringt. Von der Neugestaltung der Customer Experience bis hin zur Entwicklung von Tools für die Vermögensverwaltung wird der Finanzdienstleistungssektor federführend sein, wenn es darum geht, die nachhaltigen Auswirkungen zu verwalten, die künstliche Intelligenz (KI) auf Unternehmen und Menschen haben wird. In diesem Blog werden wir die Trends aufschlüsseln, die sich aus diesen bedeutenden technologischen Fortschritten ergeben werden, sowie andere Trends wie Nachhaltigkeit, Cybersicherheit und die Rückkehr von Kryptowährungen.

