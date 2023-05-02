KI-Entwicklung nicht unterbrechen, sondern stattdessen Ethik priorisieren

Die Einführung von generativer KI-Systeme in die Öffentlichkeit setzte Menschen weltweit neuen technologischen Möglichkeiten, Implikationen und sogar Konsequenzen aus, über die viele noch nicht nachgedacht hatten. Dank Systemen wie ChatGPT kann nun praktisch jeder fortschrittliche KI-Modelle nutzen, die nicht nur in der Lage sind, Muster zu erkennen, Daten zu verfeinern und Empfehlungen auszusprechen, wie es frühere Versionen von KI taten, sondern darüber hinaus auch neue Inhalte erstellen, originelle Chat-Antworten entwickeln und vieles mehr.
Wenn generative KI ethisch gestaltet und verantwortungsvoll auf den Markt gebracht wird, unterstützen ihre Fähigkeiten beispiellose Möglichkeiten, Unternehmen und Gesellschaft zu fördern. Sie können dazu beitragen, den Kundenservice zu verbessern und das Gesundheitssystem und die Rechtsdienste zu optimieren. Sie können außerdem die menschliche Kreativität unterstützen und erweitern, wissenschaftliche Entdeckungen beschleunigen und effektivere Wege zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels mobilisieren.
Wir befinden uns an einem entscheidenden Wendepunkt in der Entwicklung, Implementierung und Nutzung von KI sowie ihrem Potenzial, den menschlichen Fortschritt zu beschleunigen. Dieses enorme Potenzial birgt jedoch Risiken, wie die Erzeugung von gefälschten Inhalten und schädlichen Texten, mögliche Datenschutzlecks, eine Verschärfung von Verzerrung und einen tiefgreifenden Mangel an Transparenz darüber, wie diese Systeme funktionieren. Es ist daher entscheidend, dass wir fragen, was KI für die Zukunft der Belegschaft, der Demokratie, der Kreativität und des allgemeinen Wohlbefindens der Menschen und unseres Planeten bedeuten könnte.
Einige Tech-Führungskräfte forderten kürzlich eine sechsmonatige Pause bei der Ausbildung leistungsfähigerer KI-Systeme, um die Schaffung neuer Ethikstandards zu ermöglichen. Auch wenn die Absichten und Motivationen des Briefes zweifellos gut waren, wird ein grundlegender Punkt übersehen: Diese Systeme liegen heute in unserer Hand, ebenso wie die Lösungen.
Verantwortungsbewusste Schulungen, gepaart mit einem ethischen Designansatz für die gesamte KI-Pipeline und unterstützt durch eine Multi-Stakeholder-Kooperation im Bereich KI, können diese Systeme verbessern, nicht verschlechtern. KI ist eine sich ständig weiterentwickelnde Technologie. Daher muss sowohl für die Systeme, die heute im Einsatz sind, als auch für die Systeme, die morgen online gehen, das Training Teil eines verantwortungsvollen Ansatzes zur Entwicklung von KI sein. Wir brauchen keine Pause, um verantwortungsvoller KI Priorität einzuräumen.
Es ist an der Zeit, die ethischen Standards und Leitplanken der KI ernst zu nehmen, die wir alle weiter übernehmen und verfeinern müssen. IBM seinerseits hat vor Jahren einen der ersten KI-Ethikausschüsse der Branche eingerichtet, zusammen mit einem unternehmensweiten KI-Ethik-Framework. Wir sind ständig bestrebt, dieses Framework zu stärken und zu verbessern, indem wir eine Bestandsaufnahme der aktuellen und zukünftigen Geschäftswelt vornehmen – sowohl von unserer Position in den Branchen als auch durch einen Multi-Stakeholder-Ansatz, der die Zusammenarbeit mit anderen priorisiert.
Unser Vorstand sorgt für eine verantwortungsvolle und zentralisierte Governance-Struktur, die klare Richtlinien festlegt und die Verantwortlichkeit während des gesamten KI-Lebenszyklus fördert, aber dennoch flexibel ist, um die Geschäftsanforderungen von IBM zu unterstützen. Das ist kritisch und etwas, das wir sowohl für traditionelle als auch für fortgeschrittenere KI-Systeme getan haben. Denn wir können uns nicht einfach auf die Risiken zukünftiger KI-Systeme konzentrieren und die aktuellen ignorieren. Aktivitäten zur Werteanpassung und zur KI-Ethik sind jetzt erforderlich und müssen mit der Weiterentwicklung der KI kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Neben Zusammenarbeit und Aufsicht sollte der technische Ansatz beim Aufbau dieser Systeme von Anfang an auch von ethischen Überlegungen geprägt sein. Bedenken in Bezug auf KI sind zum Beispiel oft darauf zurückzuführen, dass man nicht versteht, was innerhalb der „Blackbox“ vor sich geht. Deshalb hat IBM eine Governance-Plattform entwickelt, die Modelle auf Fairness und Verzerrung überwacht, die Herkunft der verwendeten Daten erfasst und letztlich einen transparenteren, erklärbareren und zuverlässigeren AI-Managementprozess bieten kann. Darüber hinaus basiert die KI-Strategie von IBM für Unternehmen auf einem Ansatz, der Vertrauen im gesamten KI-Lebenszyklus verankert. Dies beginnt mit der Erstellung der Modelle selbst und erstreckt sich auf die Daten, mit denen wir die Systeme schulen, und schließlich auf die Anwendung dieser Modelle in bestimmten Geschäftsanwendungsbereichen statt in offenen Domänen.
Erstens fordern wir andere im Privatsektor auf, Ethik und Verantwortung in den Mittelpunkt ihrer KI-Agenden zu stellen. Ein genereller Stopp der KI-Schulung, zusammen mit bestehenden Trends, die Investitionen in ethische KI-Bemühungen in den Branchen scheinbar in den Hintergrund rücken lassen, wird nur zu weiterem Schaden und Rückschlägen führen.
Zweitens sollten Regierungen vermeiden, KI auf Technologieebene umfassend zu regulieren. Andernfalls enden wir mit einem Sisyphusarbeitsansatz, der vorteilhafte Innovationen behindert und nicht zukunftssicher ist. Wir fordern Gesetzgeber weltweit auf, stattdessen eine kluge, präzise Regulierung einzuführen, die die stärkste Regulierungskontrolle auf KI-Anwendungsfall mit dem höchsten Risiko gesellschaftlicher Schäden anwendet.
Und schließlich ist es immer noch nicht ausreichend transparent, wie Unternehmen die Privatsphäre der Daten schützen, die mit ihren KI-Systemen interagieren. Deshalb brauchen wir in den USA ein einheitliches, nationales Datenschutzgesetz. Der Datenschutz einer Person sollte sich nicht ändern, nur weil sie eine Staatsgrenze überschreitet.
Der jüngste Fokus auf KI in unserer Gesellschaft erinnert an den alten Grundsatz, dass jede große Macht auch eine große Verantwortung mit sich bringt. Anstatt eine pauschale Pause bei der Entwicklung von KI-Systemen einzulegen, sollten wir weiterhin Hindernisse für die Zusammenarbeit abbauen und gemeinsam an der Förderung von verantwortungsvoller KI arbeiten – von der im Meeting geborenen Idee bis hin zum Training, der Entwicklung und der Bereitstellung in der realen Welt. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel, und unsere Gesellschaft hat nichts anderes verdient.
