KI-Entwicklung nicht unterbrechen, sondern stattdessen Ethik priorisieren

Einige Tech-Führungskräfte forderten kürzlich eine sechsmonatige Pause bei der Ausbildung leistungsfähigerer KI-Systeme, um die Schaffung neuer Ethikstandards zu ermöglichen. Auch wenn die Absichten und Motivationen des Briefes zweifellos gut waren, wird ein grundlegender Punkt übersehen: Diese Systeme liegen heute in unserer Hand, ebenso wie die Lösungen.

Verantwortungsbewusste Schulungen, gepaart mit einem ethischen Designansatz für die gesamte KI-Pipeline und unterstützt durch eine Multi-Stakeholder-Kooperation im Bereich KI, können diese Systeme verbessern, nicht verschlechtern. KI ist eine sich ständig weiterentwickelnde Technologie. Daher muss sowohl für die Systeme, die heute im Einsatz sind, als auch für die Systeme, die morgen online gehen, das Training Teil eines verantwortungsvollen Ansatzes zur Entwicklung von KI sein. Wir brauchen keine Pause, um verantwortungsvoller KI Priorität einzuräumen.

Es ist an der Zeit, die ethischen Standards und Leitplanken der KI ernst zu nehmen, die wir alle weiter übernehmen und verfeinern müssen. IBM seinerseits hat vor Jahren einen der ersten KI-Ethikausschüsse der Branche eingerichtet, zusammen mit einem unternehmensweiten KI-Ethik-Framework. Wir sind ständig bestrebt, dieses Framework zu stärken und zu verbessern, indem wir eine Bestandsaufnahme der aktuellen und zukünftigen Geschäftswelt vornehmen – sowohl von unserer Position in den Branchen als auch durch einen Multi-Stakeholder-Ansatz, der die Zusammenarbeit mit anderen priorisiert.

Unser Vorstand sorgt für eine verantwortungsvolle und zentralisierte Governance-Struktur, die klare Richtlinien festlegt und die Verantwortlichkeit während des gesamten KI-Lebenszyklus fördert, aber dennoch flexibel ist, um die Geschäftsanforderungen von IBM zu unterstützen. Das ist kritisch und etwas, das wir sowohl für traditionelle als auch für fortgeschrittenere KI-Systeme getan haben. Denn wir können uns nicht einfach auf die Risiken zukünftiger KI-Systeme konzentrieren und die aktuellen ignorieren. Aktivitäten zur Werteanpassung und zur KI-Ethik sind jetzt erforderlich und müssen mit der Weiterentwicklung der KI kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Neben Zusammenarbeit und Aufsicht sollte der technische Ansatz beim Aufbau dieser Systeme von Anfang an auch von ethischen Überlegungen geprägt sein. Bedenken in Bezug auf KI sind zum Beispiel oft darauf zurückzuführen, dass man nicht versteht, was innerhalb der „Blackbox“ vor sich geht. Deshalb hat IBM eine Governance-Plattform entwickelt, die Modelle auf Fairness und Verzerrung überwacht, die Herkunft der verwendeten Daten erfasst und letztlich einen transparenteren, erklärbareren und zuverlässigeren AI-Managementprozess bieten kann. Darüber hinaus basiert die KI-Strategie von IBM für Unternehmen auf einem Ansatz, der Vertrauen im gesamten KI-Lebenszyklus verankert. Dies beginnt mit der Erstellung der Modelle selbst und erstreckt sich auf die Daten, mit denen wir die Systeme schulen, und schließlich auf die Anwendung dieser Modelle in bestimmten Geschäftsanwendungsbereichen statt in offenen Domänen.