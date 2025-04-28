Generative KI hat die Tür zu einer neuen Art von Werkzeug geöffnet – aber um es klarzustellen: Ein Large Language Model (LLM) zu haben, reicht nicht aus, um nützlich zu sein. Künstliche Intelligenz wird im Datenbankmanagement dann wertvoll, wenn sie tief im Kontext verankert ist: in der Logik der Db2-Interna, historischen Nutzungsmustern, Echtzeitmetriken und den täglichen Realitäten der DBA-Workflows. Ohne diese Informationen ist ein LLM nur eine weitere Ablenkung, die vage Vorschläge, falsche Antworten oder, schlimmer noch, riskante Empfehlungen hervorbringt.

Diese Einschränkungen bedeuten, dass KI-Tools für DBAs mehr sein müssen als nur generische Chatbots. Experten, die sowohl Db2 als auch DBA-Workflows umfassend verstehen, müssen KI-Tools sorgfältig entwickeln und eine Feinabstimmung durchführen, um deren Effektivität zu gewährleisten.

In einer aktuellen Umfrage1 hoben über 30 leitende Db2-Administratoren ihre wichtigsten Prioritäten für KI-gestützte Unterstützung hervor. Ihre Antworten waren eindeutig und einheitlich:

Vorschläge zur Abfrageoptimierung , die die Workload-Leistung direkt verbessern

Ursachenanalyse, um die Zeit von der Problemerkennung bis zur Lösung zu verkürzen

Erkennung von Anomalien und Konfigurationsempfehlungen zur proaktiven Erkennung von Risiken und Optimierungen

Die DBAs verlangten nicht nach KI für allgemeine Zwecke, sondern nach Tools, die ihnen helfen, genau das zu tun, was sie bereits tun, und zwar schneller und mit größerer Sicherheit.

Richtig gemacht, ersetzt KI das Urteilsvermögen der DBAs nicht, sondern erweitert es, spart Zeit und verbessert die Genauigkeit. Falsch gemacht, es ist nur eine weitere Ebene zum Debuggen.