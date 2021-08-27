Datenoperationen sind der Prozess des Aufbaus der Infrastruktur zur Erzeugung und Verarbeitung von Daten sowie deren Wartung. Es ist auch der Name des Teams, das diese Arbeit erledigt (oder erledigen sollte) – Datenoperationen oder DataOps. Was macht DataOps? Nun, wenn Ihr Unternehmen Datenpipelines unterhält, kann die Gründung eines Teams unter diesem Namen zur Verwaltung dieser Pipelines ein Element der Organisation und Kontrolle bieten, das sonst fehlt.

DataOps ist nicht nur für Unternehmen gedacht, die ihre Daten verkaufen. Die jüngste Geschichte hat gezeigt, dass man ein Datenoperationsteam benötigt, unabhängig von Herkunft oder Verwendungszweck der Daten. Interner Kunde oder externer Kunde, es ist alles dasselbe. Man braucht ein Team, das die Pipelines aufbaut (oder, seien wir ehrlich, sie übernimmt und dann neu aufbaut). Sie sollten dieselben Personen (oder, für viele Unternehmen, Person) sein, die Observability- und Tracking-Tools implementieren und die Datenqualität in ihren vier Attributen überwachen.

Und natürlich sollten die Leute, die die Pipeline gebaut haben, dieselben Leute sein, die die gefürchtete PagerDuty-Warnung erhalten, wenn ein Dashboard ausfällt – nicht weil es Strafwirkung hat, sondern weil es lehrreich ist. Wenn sie etwas zu verlieren haben, bauen die Leute anders. Das ist ein guter Anreiz und ermöglicht eine bessere Problemlösung und schnellere Problembehebung.

Nicht zuletzt braucht das Datenbetriebsteam eine Mission – eine, die über das bloße „Verschieben der Daten“ von Punkt A nach Punkt B hinausgeht. Und deshalb ist der Teil „Operations“ in ihrem Titel so wichtig.