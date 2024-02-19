Im sammlungsorientierten Modell werden Daten aus externen und internen Quellen, wie beispielsweise Data Warehouses und Datenspeichern, in Analysewerkzeuge eingespeist, um unternehmensweit genutzt zu werden. Auf Unternehmensebene identifizieren die Geschäftsbereiche die Daten, die sie aus den Quellsystemen benötigen, und erstellen Datensätze, die ausschließlich auf ihre spezifischen Lösungen zugeschnitten sind. Dies führt zu einer Zunahme der Unternehmensdaten und einer erhöhten Komplexität der Pipeline, was Herausforderungen bei der Pflege und Nutzung neuer Lösungen mit sich bringen kann und sich direkt auf die Kosten und die Pünktlichkeit auswirkt.



Da Unternehmen zunehmend von sammelorientierten zu produktorientierten Modellen übergehen, werden Datenprodukte unter Verwendung externer und interner Datenquellen sowie Analysewerkzeugen erstellt. Nach ihrer Entwicklung können diese Datenprodukte den Geschäftsbereichen innerhalb des Unternehmens für den Echtzeit-Datenaustausch und Analysen zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus bieten diese Datenprodukte Möglichkeiten zur Monetarisierung durch Partnerschaften innerhalb des Ökosystems.

Bei einem plattformbasierten Ansatz entwickeln Geschäftsbereiche Lösungen, indem sie standardisierte Datenprodukte verwenden und Technologien kombinieren, um den Arbeitsaufwand zu reduzieren, die Unternehmensdatenarchitektur zu vereinfachen und die Time-to-Value zu verkürzen.

Die Datenplattform bietet datenreiche Datenprodukte, die maschinelles Lernen, Deep Learning und generative KI nutzen. Diese KI-gestützten Datenprodukte können unterschiedliche Datenquellen virtualisieren und integrieren, um domänenspezifische KI-Modelle unter Verwendung proprietärer Unternehmensdaten zu erstellen. Datenplattformdienste ermöglichen die Bereitstellung von Datenprodukten als SaaS-Dienste, ein einziges Daten-Netzwerk, das über die Hybrid-Cloud bereitgestellt wird, sowie eine authentifizierte, sichere und geprüfte Bereitstellung von Datenprodukten.

Wenn Unternehmen ihre wertvollen Daten und KI-Ressourcen einer breiteren Nutzergruppe zugänglich machen, können sie vom Multiplikatoreffekt durch die Nutzung und Weiterentwicklung von Datenprodukten sowie von der Marktreichweite durch skalierbare Cloud-Distribution profitieren.