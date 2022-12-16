Das Sammeln, Organisieren, Verwalten und Speichern von Daten stellt eine komplexe Herausforderung dar. Eine zweckorientierte Datenarchitektur unterstützt effektive datengesteuerte Unternehmen. Auf der Grundlage von Geschäftsanforderungen wird festgelegt, wie Daten durch das Ökosystem – von der Erfassung über die Verarbeitung bis hin zur Nutzung – fließen. Moderne cloudbasierte Datenarchitekturen unterstützen hohe Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Portabilität; intelligente Workflows, Analysen und Echtzeit-Integration; sowie die Verbindung zu Altanwendungen über Standard-APIs. Die Wahl der Datenarchitektur kann einen großen Einfluss auf den Umsatz und die Effizienz Ihres Unternehmens haben, und die Kosten einer Fehlentscheidung können erheblich sein.

Mit der richtigen Datenarchitektur können Unternehmen ein Gleichgewicht zwischen Kosten und Einfachheit herstellen und die Kosten für die Datenspeicherung senken, während sie gleichzeitig Datenwissenschaftlern und Geschäftsanwendern den Zugriff auf vertrauenswürdige Daten erleichtern. Sie kann helfen, Silos zu beseitigen und komplexe Kombinationen von Unternehmenssystemen und Anwendungen zu integrieren, um von vorhandenen und geplanten Investitionen zu profitieren. Und um die Rendite von KI- und Automatisierungsinvestitionen zu steigern, sollten Unternehmen automatisierte Prozesse, Methoden und Tools in Betracht ziehen, die den KI-Einsatz im Unternehmen durch KI-Governance verwalten.

