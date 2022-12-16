Tags
Wie Daten, KI und Automatisierung das Unternehmen verändern können

Autor

Inderpal Bhandari

IBM Global Chief Data Officer

Dinesh Nirmal

SVP

IBM Software

Von den heutigen Datenexperten wird erwartet, dass sie Unternehmen effizienter gestalten, den Geschäftswert steigern und Innovation fördern. Ihre Rolle hat sich von der Bereitstellung von Business Intelligence über Management bis hin zur Sicherstellung hochwertiger Daten erweitert, die im gesamten Unternehmen zugänglich und nützlich sind. Mit anderen Worten: Sie müssen sicherstellen, dass die Datenstrategie mit der Geschäftsstrategie übereinstimmt. Nur auf dieser Grundlage können Datenverantwortliche eine datengesteuerte Kultur fördern, in der die gesamte Organisation in die Lage versetzt wird, Automatisierung und KI-Technologien zu nutzen, um den ROI zu verbessern. Diese Bereiche können das Unternehmen grundlegend verändern, von Kosteneinsparungen über Umsatzwachstum bis hin zur Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten.

 

Die Grundlage schaffen: Datenarchitektur

Das Sammeln, Organisieren, Verwalten und Speichern von Daten stellt eine komplexe Herausforderung dar. Eine zweckorientierte Datenarchitektur unterstützt effektive datengesteuerte Unternehmen. Auf der Grundlage von Geschäftsanforderungen wird festgelegt, wie Daten durch das Ökosystem – von der Erfassung über die Verarbeitung bis hin zur Nutzung – fließen. Moderne cloudbasierte Datenarchitekturen unterstützen hohe Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Portabilität; intelligente Workflows, Analysen und Echtzeit-Integration; sowie die Verbindung zu Altanwendungen über Standard-APIs. Die Wahl der Datenarchitektur kann einen großen Einfluss auf den Umsatz und die Effizienz Ihres Unternehmens haben, und die Kosten einer Fehlentscheidung können erheblich sein.

Mit der richtigen Datenarchitektur können Unternehmen ein Gleichgewicht zwischen Kosten und Einfachheit herstellen und die Kosten für die Datenspeicherung senken, während sie gleichzeitig Datenwissenschaftlern und Geschäftsanwendern den Zugriff auf vertrauenswürdige Daten erleichtern. Sie kann helfen, Silos zu beseitigen und komplexe Kombinationen von Unternehmenssystemen und Anwendungen zu integrieren, um von vorhandenen und geplanten Investitionen zu profitieren. Und um die Rendite von KI- und Automatisierungsinvestitionen zu steigern, sollten Unternehmen automatisierte Prozesse, Methoden und Tools in Betracht ziehen, die den KI-Einsatz im Unternehmen durch KI-Governance verwalten.

Nutzung von Automatisierung für LOB- und IT-Aktivitäten

Sie können Daten nutzen, um Ihr Unternehmen mit Automatisierung und KI vollständig zu digitalisieren. Die Herausforderung besteht darin, alles zusammenzuführen und über Geschäfts- und IT-Bereiche hinweg umzusetzen.

Hier sind fünf wichtige Funktionen, die Sie für Ihre Geschäftsbereiche in Betracht ziehen sollten:

  1. Process Mining, um die besten Kandidaten für die Automatisierung zu identifizieren und Ihre Automatisierungsinitiativen zu skalieren, bevor Investitionen durchgeführt werden
  2. Robotische Prozessautomatisierung (RPA) zur Automatisierung manueller, zeitaufwändiger Aufgaben
  3. Eine Workflow-Engine zur Automatisierung digitaler Workflows
  4. Operatives Entscheidungsmanagement zur Analyse, Automatisierung und Steuerung regelbasierter Geschäftsentscheidungen
  5. Content-Management zur Verwaltung der wachsenden Menge an Unternehmensinhalten, die für Ihr Unternehmens und die Unterstützung von Entscheidungen erforderlich sind
  6. Dokumentenverarbeitung zum Lesen Ihrer Dokumente, Extrahieren von Daten sowie zum Aufbereiten und Speichern der Daten zur späteren Verwendung

Mit Blick auf die Digitalisierung der IT sind hier drei Leistungsbereiche zu bewerten:

  1. Enterprise Observability zur Verbesserung der Überwachung der Anwendungsleistung und Beschleunigung von CI/CD-Pipelines
  2. Application Resource Management, um proaktiv die effizientesten Rechen-, Speicher- und Netzwerk-Ressourcen für Ihre Anwendungen bereitzustellen
  3. KI zur proaktiven Identifizierung potenzieller Risiken oder Ausfallwarnzeichen in IT-Umgebungen

Helfen Sie, den ROI auf Investitionen in Daten, KI und Automatisierung zu steigern, indem Sie Daten und KI-Ethik zu einem Teil Ihrer Kultur machen

Aber Prozess und Menschen können nicht ignoriert werden. Wenn KI nicht ordnungsgemäß in einen wichtigen Prozess in einem Unternehmen integriert wird, kann dies wirkungslos sein. Sie sollten erwägen, KI in die Lieferkette, Beschaffung, Marketing, Vertrieb und Finanzprozesse zu integrieren und die Prozesse entsprechend anzupassen. Und da die Prozesse von Menschen gesteuert werden, istDatenkompetenz für datengesteuerte Unternehmen von entscheidender Bedeutung, damit sie die Erkenntnisse, die ein KI-System liefern kann, sowohl nutzen als auch in Frage stellen können. Wenn die Datennutzer nicht einverstanden sind oder nicht verstehen, wie sie ihre Optionen interpretieren sollen, werden sie den Prozess möglicherweise nicht befolgen. Dies kann ein besonders hohes Risiko darstellen, wenn man bedenkt, welche Auswirkungen dies auf die Entwicklung einer Kultur der Daten- und KI-Ethik sowie auf die Einhaltung von Datenschutzstandards haben kann.

Der Aufbau eines datengesteuerten Unternehmens ist ein vielschichtiges Unterfangen, das IT-, Führungs- und Unternehmensfunktionen umfasst. Doch die Dividenden sind unverkennbar. Es schafft die Grundlage für unternehmensweite Automatisierung und IT. Es kann Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, da sie so schnell Möglichkeiten zur Kosteneinsparung und zum Wachstum erkennen und sogar neue Geschäftsmodelle freischalten können.
