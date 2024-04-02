Die Entwicklung eines CISO: Wie sich die Rolle verändert hat

In den letzten Jahren hat sich die Rolle des CISO angesichts zunehmender Cyberangriffe und der wachsenden Risiken von Geschäftsunterbrechungen, Geldstrafen und Reputationsschäden nochmals deutlich gewandelt. Laut dem CISO-Bericht von Splunk geben 86 % der Befragten an, dass die Rolle sich seit ihrem Amtsantritt als CISO so stark verändert hat, dass es sich fast um einen anderen Job handelt. Die Rolle hat sich von einer primär technischen Funktion hin zu einer Führungsrolle im Unternehmen verschoben.

Statt Cybersicherheit zu implementieren, konzentrieren sich CISOs heute darauf, den Führungskräften des Unternehmens die Bedeutung von Cybersicherheit zu verdeutlichen und die strategische Ausrichtung der Cyberstrategie des Unternehmens mitzugestalten. CISOs überbrücken die Kluft zwischen der technischen Sprache, die der IT-Abteilung leicht fällt, und der Geschäftssprache der obersten Führungsebene.

Diese Verlagerung führte auch zu einer Umstrukturierung der Organisationsstruktur: Laut einem Bericht von Splunk berichten nun 47 % der CISOs direkt an ihren CEO. Dadurch, dass der CISO dem CEO und nicht dem CIO antwortet, veranschaulicht das Unternehmen die Bedeutung der Cybersicherheit als oberste Priorität. Darüber hinaus haben CISOs heute einen größeren Einfluss, da sie einen Sitz in der Geschäftsleitung und oft sogar im Aufsichtsrat haben.