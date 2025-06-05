Eine der größten Hürden für die Produktivität der Mitarbeiter ist die Herausforderung, mit verschiedenen, voneinander unabhängigen Backend-Tools zu arbeiten. Mitarbeiter sind auf eine Vielzahl von Anwendungen angewiesen, um ihre Arbeit zu erledigen, aber jede hat ihren eigenen Anmeldeprozess, Schnittstellen und Workflow. Dieser Mangel an Konsistenz erzeugt Reibungen, die die Produktivität verlangsamen und die Konzentration stören.
Dieses Dilemma unterstreicht die Notwendigkeit einer Lösung, die nahtlose, harmonische Arbeitsabläufe schafft und die Metriken steigert. Generative KI und künstliche Intelligenzassistenten wie Chatbots und virtuelle Helfer sind zu gängigen Werkzeugen für die Bearbeitung administrativer Aufgaben, die Beantwortung von Fragen und die Optimierung der Kundeninteraktion geworden. Unternehmen gehen aber mittlerweile über einfache Assistenten hinaus und setzen stattdessen auf fortschrittlichere Systeme wie KI-Agenten.
Unternehmen betreten heute einen Makrokosmos von Agenten, der Domänen, Plattformen und Anbieter umfasst, sodass die Abhängigkeit von einem einzelnen Agenten oder einer einzelnen Anwendung nicht mehr realistisch ist. Agenten werden zunehmend über domänenspezifische Anwendungen, Open-Source-Plattformen und Hyperscaler-Ökosysteme verteilt. Diese wachsende Komplexität erfordert eine Orchestrierung, die diese Agenten nicht nur miteinander verbindet, sondern ihnen auch die Zusammenarbeit ermöglicht.
Hier wird die Orchestrierung mehrerer Agenten unerlässlich: autonome Agenten müssen so aufeinander abgestimmt werden, dass sie zusammen und nicht isoliert arbeiten.
Die Multiagenten-Orchestrierung ermöglicht die Zusammenarbeit von Agenten, Assistenten und verschiedenen Datenquellen. Dieser Ansatz trägt dazu bei, dass Aufgaben effizient über eine einzige Schnittstelle abgewickelt werden, wodurch die Notwendigkeit mehrerer Zugriffspunkte und häufiger Autorisierungsprüfungen entfällt. Durch den Abbau von Silos, die Teams und Funktionen trennen, wird der Wissensaustausch verbessert und die Entscheidungsfindung beschleunigt.
Stellen Sie sich vor, alle Ihre Werkzeuge und Anwendungen würden nahtlos in einer einzigen Schnittstelle integriert, in der sie miteinander kommunizieren, was die Aufgabenautomatisierung vereinfacht und Teams ermöglicht, komplexe Prozesse effizient auszuführen. Multiagent-Orchestrierung geht noch einen Schritt weiter, indem sie es Agenten ermöglicht, mit bestehenden KI-Assistenten, Automatisierungen, Workflows und Datenquellen zu interagieren und zusammenzuarbeiten.
Diese einzigartige Funktion ermöglicht es Benutzern, Anfragen für verschiedene Anwendungsfälle über eine einzige Oberfläche zu stellen, die dann agiert und Informationen aus den relevantesten Quellen abruft.
Durch die Konsolidierung all dieser zuvor bereitgestellten Systeme und Ressourcen können Unternehmen ihre Abläufe straffen, Verzögerungen reduzieren und Fehler minimieren, was zu einer schnelleren und genaueren Entscheidungsfindung führt.
Die Multiagenten-Orchestrierung unterstützt zudem eine schnelle Bereitstellung, erfordert keine Codierung und ermöglicht eine schnellere ROI-Realisierung. Letztlich befähigt diese Integration Unternehmen, effektiver zu arbeiten und ihre Ziele mit größerer Präzision zu erreichen.
Bei der Arbeit mit KI-Agenten ist es wichtig, die beiden heute verfügbaren Haupttypen zu verstehen: kundenspezifische Agenten und vorgefertigte Agenten. Jede Technologie dient einem anderen Zweck. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, was sie von anderen unterscheidet und wie Sie die richtige Lösung für Ihre Anforderungen auswählen:
Benutzerdefinierte Agents sind spezialisierte KI-Systeme, die auf die besonderen Bedürfnisse und Anforderungen eines Unternehmens zugeschnitten sind. Diese Agenten sind so konzipiert, dass sie spezifische Aufgaben, Arbeitsabläufe und Anwendungsfälle bewältigen, die mit den Abläufen der Organisation übereinstimmen.
Durch die nahtlose Integration in bestehende Systeme und Tools ermöglichen kundenspezifische Agenten einen optimierten Zugriff auf Informationen und Daten. Sie steigern die Gesamteffizienz und bieten Lösungen für komplexe Probleme. Benutzerdefinierte Agenten arbeiten autonom, sodass keine ständigen Aktualisierungen und manuellen Eingriffe erforderlich sind. Sie können im Laufe der Zeit lernen und sich anpassen, um ihre Leistung zu verbessern.
Vorgefertigte Agenten sind Systeme, die für spezifische Zwecke, Anwendungsfälle und Geschäftsanforderungen entwickelt wurden. Diese Agenten werden mit vorgefertigten Vorlagen geliefert, in die Benutzer ihr Wissen und ihre Werkzeuge einfügen können, um sie schnell bereitzustellen. Zum Beispiel unterstützen virtuelle Assistenten Verkaufsteams, indem sie Materialien für erfolgreiche Kundenbeziehungen erstellen.
In einem Multiagenten-Orchestrierungs-Setup arbeiten benutzerdefinierte Agenten mit vorgefertigten Agenten zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Diese Skalierbarkeit trägt dazu bei, dass die KI-Infrastruktur auch dann robust bleibt, wenn die Organisation wächst, und in der Lage ist, sich ändernde Anforderungen zu unterstützen, was letztlich zu einer verbesserten Produktivität und einer besseren Entscheidungsfindung führt.
Mit der zunehmenden Komplexität und Vielfalt agentenbasierter Systeme wächst auch der Bedarf an einer strukturierten, skalierbaren Methode zum Auffinden, Bereitstellen und Orchestrieren von Agenten, unabhängig von deren zugrundeliegendem Technologie-Stack. Der watsonx Orchestrate® Agent Catalog bietet eine zentrale Plattform, auf der Unternehmen alle verfügbaren vorkonfigurierten Agenten von IBM und Partnern finden können. So lassen sich Workflows, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind, einfach auswählen und orchestrieren.
Zusätzlich zum Agent Catalog ist Agent Connect ein erweitertes Programm, das es Drittanbietern ermöglicht, ihre eigenen Agenten direkt in den Katalog einzubringen und so dessen Funktionen kontinuierlich zu erweitern.
Hier sind die vier Hauptmerkmale, die die Multiagenten-Orchestrierung auf IBM watsonx Orchestrate bietet:
- Offenheit: Mit einem Ansatz, der sich nicht auf Stacks konzentriert, ermöglicht watsonx Orchestrate Unternehmen die nahtlose Einbindung und Orchestrierung von KI-Agenten über technologische Umgebungen hinweg. Wenn ein Unternehmen beispielsweise bereits benutzerdefinierte und vorgefertigte Agenten aus einem anderen Ökosystem bereitstellt, können diese Systeme leicht angepasst und integriert werden.
Diese Anpassungsfähigkeit bedeutet, dass Unternehmen bestehende Systeme und Werkzeuge nutzen können, ohne sie komplett ersetzen zu müssen. Dadurch werden Störungen minimiert und der Return on Investment maximiert. Durch den Einsatz generativer KI können Unternehmen komplexe Workflows optimieren und Wachstum vorantreiben.
- Hybride Anpassungsfähigkeit: In vielschichtigen Cloud-Umgebungen, einschließlich offener, privater und hybrider Konfigurationen, wird die Fähigkeit, anpassungsfähige Lösungen zu entwickeln, von größter Bedeutung. watsonx Orchestrate sorgt dafür, dass Ihre Agentic-KI Daten aus jeder Quelle fehlerfrei verstehen und assimilieren kann. Dieses ganzheitliche Verständnis ist entscheidend für die Gewinnung genauer und vertrauenswürdiger Erkenntnisse.
- Flexibilität: watsonx Orchestrate bietet Unternehmen die Freiheit, ihre Strategie zu kuratieren, indem sie App-Integrationen sowohl von IBM als auch von Drittanbietern auswählen. Dieser maßgeschneiderte Ansatz ermöglicht es Unternehmen, ihr technisches Ökosystem eng an ihren spezifischen Bedürfnissen und Zielen auszurichten und so eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln, die ihr Unternehmen voranbringt.
- Low-Code-Bereitstellung: watsonx Orchestrate bietet ein Low-Code-Bereitstellungsmodell, das eine schnelle Implementierung mit minimaler technischer Expertise ermöglicht. Vorgefertigte Agenten und Vorlagen beschleunigen den Aufbauprozess und liefern schnell greifbare Ergebnisse.
Der wahre Wert agentenbasierter KI liegt letztlich in offenen Plattformen und wird erst durch Orchestrierung vollständig realisiert. Da Unternehmen zunehmend auf komplexe Workflows und vernetzte Systeme angewiesen sind, wird die Fähigkeit, mehrere KI-Agenten zu koordinieren, zu einem strategischen Vorteil. Die Multi-Agenten-Orchestrierung versetzt Teams in die Lage, nicht nur Aufgaben, sondern ganze Prozesse zu automatisieren – indem sie kundenspezifische und vorgefertigte Agenten zusammenführt, die zusammenarbeiten, sich anpassen und skalieren, um den sich wandelnden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.
Entdecken Sie die transformative Kraft von watsonx Orchestrate. Erleben Sie nahtlose KI-Integration, den Abbau von Silos und sofortige Effizienzsteigerungen.
