Eine der größten Hürden für die Produktivität der Mitarbeiter ist die Herausforderung, mit verschiedenen, voneinander unabhängigen Backend-Tools zu arbeiten. Mitarbeiter sind auf eine Vielzahl von Anwendungen angewiesen, um ihre Arbeit zu erledigen, aber jede hat ihren eigenen Anmeldeprozess, Schnittstellen und Workflow. Dieser Mangel an Konsistenz erzeugt Reibungen, die die Produktivität verlangsamen und die Konzentration stören.

Dieses Dilemma unterstreicht die Notwendigkeit einer Lösung, die nahtlose, harmonische Arbeitsabläufe schafft und die Metriken steigert. Generative KI und künstliche Intelligenzassistenten wie Chatbots und virtuelle Helfer sind zu gängigen Werkzeugen für die Bearbeitung administrativer Aufgaben, die Beantwortung von Fragen und die Optimierung der Kundeninteraktion geworden. Unternehmen gehen aber mittlerweile über einfache Assistenten hinaus und setzen stattdessen auf fortschrittlichere Systeme wie KI-Agenten.

Unternehmen betreten heute einen Makrokosmos von Agenten, der Domänen, Plattformen und Anbieter umfasst, sodass die Abhängigkeit von einem einzelnen Agenten oder einer einzelnen Anwendung nicht mehr realistisch ist. Agenten werden zunehmend über domänenspezifische Anwendungen, Open-Source-Plattformen und Hyperscaler-Ökosysteme verteilt. Diese wachsende Komplexität erfordert eine Orchestrierung, die diese Agenten nicht nur miteinander verbindet, sondern ihnen auch die Zusammenarbeit ermöglicht.

Hier wird die Orchestrierung mehrerer Agenten unerlässlich: autonome Agenten müssen so aufeinander abgestimmt werden, dass sie zusammen und nicht isoliert arbeiten.

Die Multiagenten-Orchestrierung ermöglicht die Zusammenarbeit von Agenten, Assistenten und verschiedenen Datenquellen. Dieser Ansatz trägt dazu bei, dass Aufgaben effizient über eine einzige Schnittstelle abgewickelt werden, wodurch die Notwendigkeit mehrerer Zugriffspunkte und häufiger Autorisierungsprüfungen entfällt. Durch den Abbau von Silos, die Teams und Funktionen trennen, wird der Wissensaustausch verbessert und die Entscheidungsfindung beschleunigt.