5 Bücher, die Sie zum Microsoft Azure-Experten machen

Microsoft Azure ist eine öffentliche Cloud-Computing-Plattform, die verschiedene Lösungen anbietet, darunter PaaS, IaaS und SaaS. Azure ist eines der am schnellsten wachsenden Cloud-Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von 76 %. Es kann für Analysen, Speicher, virtuelle Datenverarbeitung, Netzwerke und mehr verwendet werden. Die Anzahl der Dienste in Azure ist so groß, dass die Arbeit damit schnell unübersichtlich werden kann.
Es ist wichtig, dass Sie die richtigen Ressourcen haben, die Ihnen bei Ihrer Cloud-Migration helfen. Hier sind die besten Leitfäden, die Sie im Handumdrehen zu einem Azure-Experten machen.
Praktische Microsoft Azure IaaS: Migration und Aufbau von skalierbaren und sicheren Cloud-Lösungen: Von Shijimol Ambi Karthikeyan
Erfahren Sie, wie Sie Azure IaaS einführen und Ihre lokale Infrastruktur zu Azure migrieren. Dieses Buch bietet Lösungen, die den Design- und Best-Practice-Leitlinien von Microsoft für die Erstellung hochverfügbarer, skalierbarer und sicherer Lösungsstacks unter Verwendung von Microsoft Azure IaaS folgen.
Am Ende dieses Buches werden Sie wissen, wie Sie die Ihnen bekannten Komponenten der lokalen Architektur ihren Gegenstücken in der Cloud-Infrastruktur zuordnen.
Azure lernen in einem Monat mit Mittagessen: Von Iain Foulds
Dieser Leitfaden hilft Ihnen beim Einstieg. Die wichtigsten Konzepte und Aufgaben wurden in 21 überschaubare Lektionen unterteilt, mit Tipps, Übungen und praktischen Beispielen.
Sie erlernen die Grundlagen, darunter die Einrichtung von Cloud-basierten virtuellen Maschinen (VMs), die Bereitstellung von Webservern und die Nutzung gehosteter Datenspeicher. Dieser Leitfaden ist perfekt für Anfänger, die Azure noch nicht kennen.
Hands-On Azure for Developers: Von Kamil Mryzglod
Hands-On Azure for Developers führt Sie durch mehrere PaaS-Dienste, die in Azure verfügbar sind, darunter App-Services, Funktionen und Service Fabric, und erklärt ausführlich, wie Sie ein vollständiges und zuverlässiges System aufbauen können.
Sie lernen, Ihre Fähigkeiten anzuwenden, indem Sie cloudbasierte Lösungen mit verschiedenen SQL- und NoSQL-Datenbanken, Serverlos und Messaging-Komponenten sowie sogar Suchmaschinen wie Azure Cognitive Search entwickeln.
Microsoft Azure: Your Personal Guide from Beginning to Pro: Von Nate J
Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie ein virtuelles Netzwerk im Azure-Portal einrichten, wie Sie eine Network Security Group verwenden und wie Sie eine VM auf der Plattform starten. Sie erhalten außerdem Anleitungen zur Arbeit mit SQL-Datenbanken innerhalb der Azure-Plattform.
In diesem Buch wird jeder Aspekt von Microsoft Azure behandelt, was es zu einem hervorragenden Leitfaden macht, der Ihnen den Übergang vom Azure-Anfänger zum Azure-Experten erleichtert.
Mastering Identify and Access Management with Microsoft Azure: Von Jochen Nickel
Dieser Leitfaden zeigt Ihnen alle Vorteile von Microsoft Azure im Bereich Identity und Access Management (IAM). Indem Sie die Funktionalität von Identity und Access Management (IAM) als Service kennenlernen, erhalten Sie einen vollständigen Überblick über die Microsoft-Strategie.
Am Ende dieses Buches verfügen Sie über ein fundiertes Verständnis der Microsoft-Technologien zum Schutz von Informationen.
