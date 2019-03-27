5 Bücher, die Sie zum Microsoft Azure-Experten machen

Microsoft Azure ist eine öffentliche Cloud-Computing-Plattform, die verschiedene Lösungen anbietet, darunter PaaS, IaaS und SaaS. Azure ist eines der am schnellsten wachsenden Cloud-Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von 76 %. Es kann für Analysen, Speicher, virtuelle Datenverarbeitung, Netzwerke und mehr verwendet werden. Die Anzahl der Dienste in Azure ist so groß, dass die Arbeit damit schnell unübersichtlich werden kann.

Es ist wichtig, dass Sie die richtigen Ressourcen haben, die Ihnen bei Ihrer Cloud-Migration helfen. Hier sind die besten Leitfäden, die Sie im Handumdrehen zu einem Azure-Experten machen.