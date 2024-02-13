Um die Leistung zu optimieren, müssen Unternehmen nicht nur ihre Bedenken hinsichtlich der App-Leistung, sondern auch den entscheidenden Aspekt der Kostensenkung angehen. Dieser Ansatz ermöglicht deutliche Einsparungen, indem er die Ressourcenallokation präzise auf die Anforderungen der Anwendung abstimmt. Es gibt drei wesentliche Komponenten, die Unternehmen beherrschen müssen, um eine optimale Anwendungsleistung auf möglichst kostengünstige Weise zu erzielen.

1. Dynamische Ressourcenzuordnung

Herkömmliche statische Ressourcenallokationsmethoden führen oft zu Ineffizienzen, die entweder eine Unterauslastung der Ressourcen, eine Überversorgung mit Ressourcen oder umgekehrt Leistungsengpässe zur Folge haben. Stattdessen brauchen Unternehmen eine Lösung, die sicherstellt, dass die Ressourcen genau dort und zu dem Zeitpunkt zugewiesen werden, wo sie benötigt werden, um die Leistung zu optimieren, ohne unnötige Ressourcenausgaben zu verursachen.

2. Kontinuierliche Anwendungsleistung

Herkömmliche Überwachungstools sind angesichts dynamischer Workloads unzureichend und können mit den sich entwickelnden Anforderungen der Anwendungen nicht Schritt halten. Um eine kontinuierliche Anwendungsleistung tatsächlich zu gewährleisten, müssen Unternehmen eine Lösung einsetzen, die Anwendungs-Workloads automatisch analysiert und Anpassungen in Echtzeit vornimmt. Ein umfassender, proaktiver und automatischer Ansatz ist wichtig, da er das Risiko von Leistungsproblemen mindert und eine nahtlose und zuverlässige Endbenutzererfahrung gewährleistet.

3. Echtzeit-Observability

Die Entschlüsselung der Komplexität von Anwendungen und Infrastrukturen wird durch fortschrittliche Observability-Funktionen nahtlos ermöglicht. Dieser Aspekt ist für die Optimierung der App-Leistung von entscheidender Bedeutung, da er durch hochpräzise Daten Echtzeit-Erkenntnisse ermöglicht. Ein traditionelles Observability-Framework ist jedoch nicht erforderlich. Stattdessen müssen Unternehmen einen Ansatz nutzen, der den Benutzern ein umfassendes Verständnis ihrer Anwendung vermittelt und eine automatische Sanierung von Vorfällen ermöglicht.

Durch die dynamische Zuweisung von Ressourcen genau dort und dann, wo sie benötigt werden, kann das Unternehmen die Leistung optimieren, ohne unnötige Ausgaben zu tätigen, während die kontinuierliche Anwendung der Leistung die Zuverlässigkeit angesichts sich ständig ändernder Anforderungen fördert. Gleichzeitig ermöglicht die Echtzeit-Observability umfassende Erkenntnisse in die Anwendungsleistung und erlaubt die proaktive Identifizierung und Behebung von Problemen, bevor diese sich auf die Benutzer auswirken. IBM Turbonomic ist ein Schlüsselfaktor für den Erfolg bei der Optimierung der Anwendungsleistung. Und wenn Benutzer Turbonomic mit IBM Instana integrieren, erhalten Unternehmen eine umfassende Lösung, die traditionelle Grenzen und gewöhnliche Leistungsüberwachungstools übersteigt.