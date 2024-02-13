Die Anwendungsleistung ist für die meisten Unternehmen nicht nur ein einfaches Anliegen, sondern ein kritischer Faktor für ihren Geschäftserfolg. Die Optimierung der Anwendungsleistung bei gleichzeitiger Minimierung der Kosten ist für Unternehmen von größter Bedeutung, da sie eine positive Benutzererfahrung anstreben. Diese Erfahrungen können über Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens entscheiden, deshalb ist die Priorisierung hoher Leistung bei der Anwendung nicht verhandelbar. Was wir brauchen, ist eine Lösung, die nicht nur die Leistungsfähigkeit Ihrer geschäftskritischen Anwendung sichert, sondern durch Kostensenkung, Zeiteffizienz und monetäre Einsparungen auch darüber hinausgeht.
Die Optimierung der Anwendungsentwicklung und -leistung ist ein Muss in einer Welt, in der die Benutzererfahrung den Erfolg eines Unternehmens bestimmen kann. Eine mangelhafte Anwendungsleistung kann sich negativ auf ein Unternehmen auswirken und bei den Benutzern Frustration und Misstrauen hervorrufen, was dazu führen kann, dass sie das Unternehmen verlassen und sogar zu einem Konkurrenten wechseln. Eine Reihe von Problemen, von Anwendungsengpässen über Netzwerklatenzen bis hin zu Bugs, kann zu Anwendungsleistungsproblemen führen. Das Bestreben, die Anwendungsleistung zu optimieren, bedeutet, einen strategischen Ansatz zur Steigerung der Basisfunktionalität und des gesamten Benutzererlebnisses zu verfolgen.
Um die Leistung zu optimieren, müssen Unternehmen nicht nur ihre Bedenken hinsichtlich der App-Leistung, sondern auch den entscheidenden Aspekt der Kostensenkung angehen. Dieser Ansatz ermöglicht deutliche Einsparungen, indem er die Ressourcenallokation präzise auf die Anforderungen der Anwendung abstimmt. Es gibt drei wesentliche Komponenten, die Unternehmen beherrschen müssen, um eine optimale Anwendungsleistung auf möglichst kostengünstige Weise zu erzielen.
Herkömmliche statische Ressourcenallokationsmethoden führen oft zu Ineffizienzen, die entweder eine Unterauslastung der Ressourcen, eine Überversorgung mit Ressourcen oder umgekehrt Leistungsengpässe zur Folge haben. Stattdessen brauchen Unternehmen eine Lösung, die sicherstellt, dass die Ressourcen genau dort und zu dem Zeitpunkt zugewiesen werden, wo sie benötigt werden, um die Leistung zu optimieren, ohne unnötige Ressourcenausgaben zu verursachen.
Herkömmliche Überwachungstools sind angesichts dynamischer Workloads unzureichend und können mit den sich entwickelnden Anforderungen der Anwendungen nicht Schritt halten. Um eine kontinuierliche Anwendungsleistung tatsächlich zu gewährleisten, müssen Unternehmen eine Lösung einsetzen, die Anwendungs-Workloads automatisch analysiert und Anpassungen in Echtzeit vornimmt. Ein umfassender, proaktiver und automatischer Ansatz ist wichtig, da er das Risiko von Leistungsproblemen mindert und eine nahtlose und zuverlässige Endbenutzererfahrung gewährleistet.
Die Entschlüsselung der Komplexität von Anwendungen und Infrastrukturen wird durch fortschrittliche Observability-Funktionen nahtlos ermöglicht. Dieser Aspekt ist für die Optimierung der App-Leistung von entscheidender Bedeutung, da er durch hochpräzise Daten Echtzeit-Erkenntnisse ermöglicht. Ein traditionelles Observability-Framework ist jedoch nicht erforderlich. Stattdessen müssen Unternehmen einen Ansatz nutzen, der den Benutzern ein umfassendes Verständnis ihrer Anwendung vermittelt und eine automatische Sanierung von Vorfällen ermöglicht.
Durch die dynamische Zuweisung von Ressourcen genau dort und dann, wo sie benötigt werden, kann das Unternehmen die Leistung optimieren, ohne unnötige Ausgaben zu tätigen, während die kontinuierliche Anwendung der Leistung die Zuverlässigkeit angesichts sich ständig ändernder Anforderungen fördert. Gleichzeitig ermöglicht die Echtzeit-Observability umfassende Erkenntnisse in die Anwendungsleistung und erlaubt die proaktive Identifizierung und Behebung von Problemen, bevor diese sich auf die Benutzer auswirken. IBM Turbonomic ist ein Schlüsselfaktor für den Erfolg bei der Optimierung der Anwendungsleistung. Und wenn Benutzer Turbonomic mit IBM Instana integrieren, erhalten Unternehmen eine umfassende Lösung, die traditionelle Grenzen und gewöhnliche Leistungsüberwachungstools übersteigt.
Turbonomic revolutioniert die Anwendungsleistungsoptimierung durch die Nutzung von KI- und maschinellen Lernalgorithmen, um Leistungsdaten in Echtzeit zu analysieren und Erkenntnisse in die Anwendungsreaktionszeit und Transaktionszeit zu gewinnen. Turbonomic lässt sich über eine API mit allen Elementen der Technologieplattform eines Unternehmens integrieren, unabhängig vom Anbieter, und generiert Maßnahmen zur Behebung von Leistungsproblemen. Gleichzeitig werden Kosten und Ressourcennutzung optimiert, während Leistungsverbesserungen erzielt werden.
Unabhängig davon, ob die Ressourcen einer Anwendung nicht ausreichend genutzt oder überdimensioniert sind, weist Turbonomic diese Ressourcen dynamisch genau dort zu, wo sie aufgrund von Nachfrageschwankungen benötigt werden, und optimiert so die Leistung bei gleichzeitiger Kostensenkung. Turbonomic unterstützt Ingenieure, Architekten und Betreiber von Cloud-Infrastrukturen bei der proaktiven Optimierung ihrer Anwendungs-CPU-, Speicher-, Speicherplatz- und Netzwerkressourcen durch Automatisierung. Durch kontinuierliche Analyse von Anwendungs-Workloads und Echtzeit-Anpassungen etabliert Turbonomic eine kontinuierliche Anwendungsleistung, die Leistungsprobleme mindert, Kosten optimiert und eine nahtlose Endnutzererfahrung bietet.
Instana ergänzt die Funktionen von Turbonomic durch die Bereitstellung einer erweiterten Echtzeit-Observability der Anwendungsleistung. Die KI-gestützten Überwachungsfunktionen von Instana ermöglichen es Unternehmen, umfassende Erkenntnisse über ihre Anwendungen zu gewinnen und potenzielle Probleme zu identifizieren, bevor sie sich auf die Leistung auswirken. Die benutzerfreundlichen Dashboards von Instana bieten Unternehmen Einblicke in Leistungsmetriken und berücksichtigen Anwendungsabhängigkeiten. Mit automatischer Vorfallbehebung und proaktivem Monitoring sichert Instana eine kontinuierliche Anwendungsleistung aus APM-Sicht und sorgt für ein nahtloses Endbenutzererlebnis.
Die Kombination der Funktionen von IBM Turbonomic und IBM Instana schafft ein nahtloses Benutzererlebnis und optimiert die Anwendungsleistung und Ressourcennutzung bei gleichzeitiger effektiver Kostenverwaltung. Die dynamischen IT-Ressourcenmanagementfunktionen von Turbonomic sorgen dafür, dass die IT-Ressourcen kontinuierlich in Echtzeit optimiert und an den Anwendungsbedarf angepasst werden, ohne dass es zu Über- oder Unterdimensionierung kommt. Durch die intelligente Automatisierung kritischer, entscheidender Aktionen und die Optimierung von Ressourcen in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen maximiert Turbonomic die Anwendungsleistung und minimiert gleichzeitig die Kosten.
Die vollautomatisierte Echtzeit-Observability-Plattform von Instana liefert kontinuierlich hochpräzise Daten und End-to-End-Traces und ermöglicht es DevOps-, SRE-, Platform-Engineer-, IT-Ops- und Entwickler-Teams, auf die benötigten Daten mit kontextbezogenen Erkenntnissen zuzugreifen. Diese Echtzeit-Transparenz ermöglicht die proaktive Erkennung und Behebung von Leistungsproblemen und sorgt so für ein nahtloses und zuverlässiges Endbenutzererlebnis. Mit Turbonomic und Instana gehören Fehlersuche und Probleme mit geringer Bandbreite für Endbenutzer der Vergangenheit an, da sie Unternehmen eine umfassende Lösung bieten, die die Ursache ihrer Anwendungsleistungsprobleme behebt. Diese Lösungen bilden zusammen eine noch stärkere Lösung, die die Leistung optimiert, Abläufe rationalisiert und Kosteneffizienz fördert, sodass Unternehmen letztendlich ihre Ziele erreichen können.
Mit IBM Instana Observability erhalten Sie umfassende Enterprise Observability, die Ihnen einen schnellen, automatisierten und kontextabhängigen Einblick in den Zustand und die Verfügbarkeit Ihrer gesamten Anwendungsumgebung ermöglicht.