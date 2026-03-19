IBM hat 2020 (mit weiteren Aktualisierungen im Jahr 2021) das Framework für den KI-Reifegrad für Anwendungen mit 7 Dimensionen eingeführt.
Mit dem Aufkommen der generativen KI haben wir die IBM generative KI-Architektur an ein „IBM-Reifegradmodell für die Einführung generativer KI“ ausgerichtet:
Phase
Merkmale
Empfehlungen
1
2
3
4
5
So lässt sich das generative KI-Architekturfunktionsmodell von IBM diesem Reifegradmodell zuordnen:
Phase
Generative KI-Funktionen
Führungsreife
1
Keine KI-Lebenszyklus-Governance
2
KI-Richtlinien zur Steuerung des KI-Lebenszyklus
3
Allgemeine Metriken zur Steuerung des KI-Lebenszyklus
4
Automatisierte Validierung und Überwachung
5
Vollautomatisierte KI-Lebenszyklussteuerung