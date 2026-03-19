Das IBM-Reifegradmodell für die Einführung generativer KI

Ein Flussdiagramm mit verschiedenen Formen und Symbolen, darunter eine blaue Sprechblase, ein Fragezeichen und ein Häkchen
Überblick

IBM hat 2020 (mit weiteren Aktualisierungen im Jahr 2021) das Framework für den KI-Reifegrad für Anwendungen mit 7 Dimensionen eingeführt.

Mit dem Aufkommen der generativen KI haben wir die IBM generative KI-Architektur an ein „IBM-Reifegradmodell für die Einführung generativer KI“ ausgerichtet:

Phase

Merkmale

Empfehlungen

1
  • Generische Modelle verwenden
  • Unvorhersehbarer und reaktiver Ansatz
  • Lokalisierte Bemühungen
  • Eingeschränktes Verständnis
  • Grundlegendes Bewusstsein
  • Pilotprojekte initiieren

2
  • Zweckmäßige Modelle auf primärer generativer KI-Umgebung
  • Unstimmige Prozesse
  • Ursprüngliche Dokumentation
  • Anerkennung der Anforderungen an die Datenqualität
  • Zentralisierte Strategie etablieren
  • Basistraining
  • Datenstandards auswerten

3
  • Unternehmensweite Daten in generativer KI-Umgebung nutzen
  • Unternehmensweite Standards
  • Etablierte Governance
  • Fokus auf Ethik
  • Zusammenarbeit verbessern
  • Herausforderungen der generativen KI angehen
  • Kontinuierliche Feedbackmechanismen

4
  • Generative KI-Modelle ausführen und ableiten, um Rechenleistung/Kosten zu skalieren
  • Aktive Metrikenverfolgung
  • Quantitative Bewertung
  • Datengesteuerte Entscheidungsfindung
  • Erweiterte Analysefunktionen
  • Verknüpfung mit Geschäftszielen
  • Robustes Risikomanagement

5
  • Modelle umgebungsübergreifend und sicher zu optimalen Kosten erstellen und verwenden
  • Kontinuierliche Optimierung
  • Etablierte Feedbackschleifen
  • Proaktiver Ansatz
  • Innovation fördern
  • Sprechen Sie mit Experten
  • Governance-Framework überprüfen
Generative KI-Funktionen auf das Funktionsmodell abgebildet

So lässt sich das generative KI-Architekturfunktionsmodell von IBM diesem Reifegradmodell zuordnen:

Phase

Generative KI-Funktionen

Führungsreife

1
  • Generative KI-Ressourcen: Grundlagen zu Hardware und Plattformen.
  • Grundlegende Datenverwaltung: Erste Speicherung und Verwaltung von Daten.

Keine KI-Lebenszyklus-Governance

2
  • Model Hub: Grundlegende Funktionen zum Importieren von Modellen und Daten.
  • Unterstützende Funktionen: Grundlegende IT-Abläufe für generative KI.
  • Erste Schritte in der generativen KI-Anwendungsentwicklung: Beginn der Feinabstimmung grundlegender Modelle.

KI-Richtlinien zur Steuerung des KI-Lebenszyklus

3
  • Modell-Hosting: Bereitstellung von Modellen als API-Dienste und Verwaltung der Richtlinien zum Modellzugriff.
  • Modellanpassung: Einführung in die Optimierung und das Training von Modellen für spezifische Anforderungen.
  • Generative KI-Optimierung: Grundlegende Anpassung mittels Prompt Engineering und Modellfeinabstimmung.

Allgemeine Metriken zur Steuerung des KI-Lebenszyklus

4
  • Modellverwaltung: Umgang mit Risiken wie Verzerrung, Regulierung und Einhaltung von Vorschriften.
  • Modellüberwachung: Echtzeit-Überwachungsfunktionen darunter die Erkennung von Verzerrungen und HAP.
  • Generative KI-Anwendungsfunktionen: Integration fortschrittlicher Funktionen wie Orchestrierung und Absichtserkennung.

Automatisierte Validierung und Überwachung

5
  • Fortschrittliche Modellanpassung: Einsatz von Cloud-Plattformen für dynamische Anforderungen.
  • Prompt-Überwachung und -Sicherheit: Gewährleistung, dass Modelle vor komplexen Bedrohungen geschützt sind.
  • Fortschrittliche generative KI-Optimierung: Umfassende Anpassung von Modellen an unternehmensspezifische Fachbegriffe und Prozesse.
  • Fortschrittliche generative KI-Anwendungsentwicklung: Vollständig funktionsfähige generative KI-Anwendungsentwicklung und potenzielle Modellentwicklung von Grund auf.

Vollautomatisierte KI-Lebenszyklussteuerung
Ressourcen Ein IT-Reifegradmodell IBM – KI-Reifegrad-Framework für Enterprise-Anwendungen Cloud-Einführung und Transformationsbewertung Bewertung der modernen Integration von IBM
Nächste Schritte

Sprechen Sie mit unseren Experten darüber, wie Sie die Einführung generativer KI beschleunigen können.
Beitragende

Mihai Criveti, Chris Kirby, Wissam Dib

Aktualisiert: 5. Dezember 2023