Die Unternehmensfunktionen, die für das Erreichen strategischer Ziele und betrieblicher Anforderungen unerlässlich sind, werden im Funktionsmodell der generativen KI-Architektur beschrieben. Es umfasst sechs Kategorien, die einzigartige und unterstützende Funktionen aufzeigen, die für eine effektive Implementierung generativer KI erforderlich sind, wobei eine umfassende Dokumentation in anderen Architekturen verfügbar ist.
Die verbleibenden Funktionsgruppen unterstützen Funktionen für generative KI. Die Funktionen gibt es nicht nur für die generative KI, sie müssen aber vorhanden sein, um sie als Unternehmenslösung zu unterstützen. Diese Gruppen sind:
Datenverwaltung stellt eine Reihe von Funktionen zum speichern, verwalten und transformieren von Daten in Formen dar, die sich für die Anpassung und das Training von generativen KI-Modellen eignen. Ebenfalls in diese Kategorie fallen Funktionen, die es ermöglichen, Modellantworten zu Prüfzwecken zu protokollieren und zu bewerten sowie als Input für die weitere Modelloptimierung und -verfeinerung zu nutzen.
Unterstützende Funktionen beziehen sich auf eine umfassende Gruppierung von Anwendungen, Integration und IT-Betriebsfunktionen, die für die erfolgreiche Bereitstellung und Verwaltung generativer KI-Lösungen im Unternehmen erforderlich sind.
Generative KI-Ressourcen erfassen die Hardware- und Plattformfunktionen, die für die effiziente und effektive Entwicklung, Optimierung, Bereitstellung und Verwaltung generativer KI-Modelle und -Lösungen erforderlich sind.
Jede Funktionskategorie besteht aus einer oder mehreren Funktionsgruppen. Dieser Abschnitt hebt Gruppen und Funktionen hervor, die für die generative KI von zentraler Bedeutung sind.
Die Funktionsgruppe Model Hub umfasst die erforderlichen Funktionen zur Verwaltung importierter Modelle sowie von Modellen, die vom Unternehmen optimiert oder trainiert wurden. Diese Funktionen ermöglichen es Unternehmen, die innerhalb des Unternehmens verfügbaren Modelle und Datensätze zu verwalten und den Zugriff auf Modelle und Datensätze auf bestimmte Benutzer oder Gruppen innerhalb des Unternehmens zu beschränken. Modellimport und Datenimport sind Hauptfunktionen für Unternehmen, um die Aufnahme von Modellen aus der steigenden Anzahl öffentlicher Modell-Repositories wie Hugging Face zu ermöglichen.
Modell-Hosting Model Hosting bietet Funktionen für das Bereitstellen allgemeiner und optimierter Modelle als API-fähige Dienste innerhalb eines Unternehmens, die Ressourcen zu optimieren, unabhängige Optimierungen und Ersetzungen zu ermöglichen, sowie die Governance zu vereinfachen. Der Schlüssel dazu ist das Management der Zugriffsrichtlinien auf Modelle, das sicherstellt, dass der Modellzugriff auf autorisierte Benutzer und Gruppen beschränkt ist, um eine unbefugte Nutzung zu verhindern.
Unter Modellanpassung versteht man eine Gruppe von Funktionen, die es Unternehmen ermöglichen, generative KI-Modelle für spezifische Geschäftsanforderungen abzustimmen und zu trainieren. In der Regel wird diese Funktion mithilfe einer Cloud-Plattform realisiert, da sich das Pay-as-you-go-Modell der Cloud gut für den stoßweisen Charakter von Tuning- und Trainingsressourcen eignet.
Modell- und Data Governance sind eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass Unternehmen generative KI-Modelle in großem Umfang nutzen können. Konkret liefern diese Funktionen Unternehmen die nötigen Erkenntnisse, um Modellrisiken wie die Einführung von Verzerrungen in Modellreaktionen zu überwachen und zu managen sowie regulatorische und Compliance-Anforderungen für Modelltransparenz und Fairness zu erfüllen.
Modellüberwachung ist das operative Gegenstück zu Modell-Governance. Während sich Modell-Governance mit dem langfristigen Modell- und Risikomanagement befasst, ermöglichen die Funktionen von Modellüberwachung Unternehmen die Überwachung und Verwaltung von Modelloperationen in Echtzeit. Die Modellüberwachung umfasst mehrere Schlüsselfunktionen, darunter:
Generatives KI-Compliance Management ist eine Kategorie von Funktionen, bei der es darum geht, die notwendigen Kontrollen zu ermöglichen, um die Nutzung von KI über den Anwendungsstack hinweg zu sichern und die Anwendungen selbst zu schützen. Hält ethische Standards und Richtlinien ein, um sicherzustellen, dass KI-Systeme die menschlichen Werte und Rechte respektieren.
Sicherheitsmanagement für KI-Anwendungen. Bei dieser Funktionskategorie geht es darum, die notwendigen Kontrollmechanismen bereitzustellen, um die Nutzung von KI über den Anwendungsstack hinweg zu sichern und die Anwendungen selbst zu schützen. Hält ethische Standards und Richtlinien ein, um sicherzustellen, dass KI-Systeme die menschlichen Werte und Rechte respektieren.
Sicherheitsmanagement für KI-Modelle. Bei dieser Funktionskategorie geht es darum, die Steuerelemente zu aktivieren, die zur „Sicherung der Modellebene“ sowie zur sicheren Verwendung von Modellen erforderlich sind. Implementiert Best Practices für Modelltraining, Validierung und Bewertung zur Verbesserung von Leistung und Zuverlässigkeit.
KI-Datensicherheitsmanagement. Diese Kategorie von Funktionen ermöglicht Kontrollen zur „Sicherung der Datenebene“. Festlegung klarer Richtlinien für Datenerhebung, Speicherung und Nutzung, um die Datenqualität sicherzustellen und Verzerrungen zu mindern. Obwohl Datensicherheit nicht nur für generative KI relevant ist, konzentrieren wir uns hier nur auf Bereiche, in denen generative KI aus datenschutzrechtlicher Sicht besondere Aufmerksamkeit erfordert.
Agentische KI ist eine Gruppe von Funktionen, die zum Erstellen und Bereitstellen von agentischen KI-Anwendungen erforderlich sind. Dazu gehören Kernfunktionen wie Routing und Orchestrierung sowie Werkzeugverwaltung und Werkzeugaufruf.
Generatives KI-Tuning beschreibt eine Gruppe von Funktionen, die notwendig sind, um ein generatives Modell an die Bedürfnisse des Unternehmens anzupassen. Die Modelle werden auf einer breiten Wissensbasis trainiert und kennen sich mit dem Fachjargon und den Prozessen der Branche nicht aus. Daher müssen die meisten Unternehmen Funktionen wie Prompt Engineering, Prompt Tuning und Model Finetuning nutzen, um ein Modell zu entwickeln, das die Bedingungen und Prozesse des Unternehmens versteht.
Generative KI-Anwendungsfunktionen ermöglichen es Unternehmen, fortschrittliche generative KI-Anwendungen zu entwickeln. Zu den Funktionen gehört die Fähigkeit, dynamisch Funktionen zu generieren, um auf Benutzeranfragen zu antworten, dialogorientiertes Gedächtnis, das es generativen KI-Anwendungen ermöglicht, frühere Interaktionen auf dialogorientierte Weise zu behalten und zu verweisen, und Modellrouting, das es Anwendungen ermöglicht, Abfragen dynamisch an ein Modell weiterzuleiten, das am besten für die Beantwortung geeignet ist.