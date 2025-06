Lösungen für das Enterprise Mobility Management (EMM)

Enterprise Mobility Management (EMM) kombiniert Benutzer-, Anwendungs- und Inhaltsmanagement mit starker Datensicherheit, damit Benutzer schnell auf Unternehmensressourcen zugreifen können. Eine ausgereifte EMM-Lösung vereinfacht die Geräteverwaltung und -konfiguration, hilft bei der Initiierung von Registrierungsanfragen, der Verbreitung von Apps und Dokumenten und ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit. In einer Arbeitswelt, in der ein großer Teil der Mitarbeiter mobil und von zu Hause tätig ist, müssen herkömmliche EMMs in der Lage sein, den Mitarbeitern einen nahtlosen Zugriff auf Intranetseiten zu ermöglichen und die VPN-Funktionen ihrer Geräte zu nutzen, damit sie einfach und schnell auf Unternehmensanwendungen und -daten zugreifen können.