Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Anwendungen kann die herkömmliche Datenverarbeitung die großen Datenmengen, die für den Betrieb von KI-Anwendungen erforderlich sind, nicht mehr bewältigen. KI-Beschleuniger sind entscheidend, um die für den Betrieb von KI erforderliche Datenverarbeitung zu beschleunigen.

Aufgrund ihres einzigartigen Designs und ihrer spezialisierten Hardware steigern KI-Beschleuniger die KI-Verarbeitungsleistung durch Funktionen wie parallele Verarbeitung. Mit dieser Fähigkeit können Unternehmen in großem Maßstab innovativ sein und neue KI-Anwendungen schneller auf den Markt bringen.