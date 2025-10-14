KI-Beschleuniger

Beschleunigen Sie KI-Innovationen in großem Maßstab mit der Infrastruktur von IBM.

 

Beschleunigung der Datenverarbeitung zur Erstellung von KI in großem Maßstab

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Anwendungen kann die herkömmliche Datenverarbeitung die großen Datenmengen, die für den Betrieb von KI-Anwendungen erforderlich sind, nicht mehr bewältigen. KI-Beschleuniger sind entscheidend, um die für den Betrieb von KI erforderliche Datenverarbeitung zu beschleunigen.

Aufgrund ihres einzigartigen Designs und ihrer spezialisierten Hardware steigern KI-Beschleuniger die KI-Verarbeitungsleistung durch Funktionen wie parallele Verarbeitung. Mit dieser Fähigkeit können Unternehmen in großem Maßstab innovativ sein und neue KI-Anwendungen schneller auf den Markt bringen. 
Leistung im richtigen Maß

Minimieren Sie Latenzzeiten und steigern Sie die Geschwindigkeit mit KI-Beschleunigern, um über die erforderlichen Ressourcen für den Einsatz von KI in der Produktion zu verfügen.
Verbesserung von Produktivität und Effizienz

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Ressourcen freizusetzen und Abläufe zu optimieren, damit sich Ihre Teams auf strategische Initiativen konzentrieren können.
Sicherheit und Vertrauen

Schützen Sie geschäftskritische Daten und erfüllen Sie Compliance- und gesetzliche Anforderungen mit KI, die direkt auf Ihre Daten angewendet wird.
Ressourcenmanagement

Optimieren Sie die Energie- und Infrastrukturkosten Ihres Unternehmens mit integrierten KI-Beschleunigern.

Relevante Produkte

IBM bietet KI-Beschleunigung für Ihre kritischen Informationen – unabhängig davon, wo diese gespeichert sind. Integrierte KI kann Erkenntnisse, Sicherheit, Anwendungen und vieles mehr verbessern:

  • IBM Telum II-Prozessoren für IBM Z und LinuxONE
  • IBM Spyre Accelerator-Karten für IBM Z, LinuxONE und Power
  • GPUs und KI-Beschleuniger in der IBM Cloud
IBM z17 Ansicht von rechts
KI auf IBM Z
Skalieren Sie mehrere KI-Modelle für Unternehmen und gewinnen Sie mit einer Full-Stack-Lösung in Echtzeit Erkenntnisse direkt in Transaktionsdaten.
IBM LinuxONE Emperor 5 Ansicht von links orangefarbener Hintergrund
KI auf IBM LinuxONE
Steigern Sie Ihre Cyber-Resilienz mit einem skalierbaren Linux-Server, der für Unternehmens-Workloads entwickelt wurde und auf Open-Source-Innovation und Red Hat OpenShift AI basiert.
IBM Power11 in moderner blauer Umgebung
KI auf IBM Power
Vereinfachen Sie die Bereitstellung und erzielen Sie einen echten geschäftlichen Mehrwert aus Unternehmensdaten mit bewährter, leicht verfügbarer KI, um die Produktivität zu steigern.
Mann mit Laptop in einem Serverraum
KI in der IBM Cloud
Stellen Sie KI in der Cloud mit GPUs und KI-Beschleunigern für den Einsatz mit einer Reihe von Inferenzanwendungen und Frameworks bereit.

Ressourcen

Was kommt als Nächstes für Mainframes und KI?

Erfahren Sie, wie Mainframes mit neuen Integrationen und Verbesserungen ihre Rolle in der modernen IT neu definieren.

 IBM LinuxONE 5 erhält einen enormen KI-Schub (PDF)

Entdecken Sie die LinuxONE 5-Technologie und die Anwendungsfälle für künstliche Intelligenz, die sich voraussichtlich gut für diesen neuen Server auf Unternehmensniveau eignen.

 KI-Workloads auf IBM Power ausführen (PDF)

Entdecken Sie die fünf wichtigsten Gründe, warum IBM Power eine zuverlässige Grundlage für Ihre KI-Strategie darstellt.

 Skalierung von KI für Unternehmen in der Cloud (Blog)

Entdecken Sie, wie skalierbare Datenverarbeitung zur Erstellung hochwertigerer IBM Granite-Modelle beiträgt.
Machen Sie den nächsten Schritt

Erkunden Sie, wie die KI-Beschleuniger von IBM Ihnen dabei helfen können, Innovationen zu beschleunigen, Kosten zu optimieren und KI näher an Ihre geschäftskritischen Daten heranzuführen.
