Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Anwendungen kann die herkömmliche Datenverarbeitung die großen Datenmengen, die für den Betrieb von KI-Anwendungen erforderlich sind, nicht mehr bewältigen. KI-Beschleuniger sind entscheidend, um die für den Betrieb von KI erforderliche Datenverarbeitung zu beschleunigen.
Aufgrund ihres einzigartigen Designs und ihrer spezialisierten Hardware steigern KI-Beschleuniger die KI-Verarbeitungsleistung durch Funktionen wie parallele Verarbeitung. Mit dieser Fähigkeit können Unternehmen in großem Maßstab innovativ sein und neue KI-Anwendungen schneller auf den Markt bringen.
Minimieren Sie Latenzzeiten und steigern Sie die Geschwindigkeit mit KI-Beschleunigern, um über die erforderlichen Ressourcen für den Einsatz von KI in der Produktion zu verfügen.
Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Ressourcen freizusetzen und Abläufe zu optimieren, damit sich Ihre Teams auf strategische Initiativen konzentrieren können.
Schützen Sie geschäftskritische Daten und erfüllen Sie Compliance- und gesetzliche Anforderungen mit KI, die direkt auf Ihre Daten angewendet wird.
Optimieren Sie die Energie- und Infrastrukturkosten Ihres Unternehmens mit integrierten KI-Beschleunigern.
IBM bietet KI-Beschleunigung für Ihre kritischen Informationen – unabhängig davon, wo diese gespeichert sind. Integrierte KI kann Erkenntnisse, Sicherheit, Anwendungen und vieles mehr verbessern:
Erfahren Sie, wie Mainframes mit neuen Integrationen und Verbesserungen ihre Rolle in der modernen IT neu definieren.
Entdecken Sie die LinuxONE 5-Technologie und die Anwendungsfälle für künstliche Intelligenz, die sich voraussichtlich gut für diesen neuen Server auf Unternehmensniveau eignen.
Entdecken Sie die fünf wichtigsten Gründe, warum IBM Power eine zuverlässige Grundlage für Ihre KI-Strategie darstellt.
Entdecken Sie, wie skalierbare Datenverarbeitung zur Erstellung hochwertigerer IBM Granite-Modelle beiträgt.
Erkunden Sie, wie die KI-Beschleuniger von IBM Ihnen dabei helfen können, Innovationen zu beschleunigen, Kosten zu optimieren und KI näher an Ihre geschäftskritischen Daten heranzuführen.