Mainframes gehören zu den leistungsstärksten Rechenplattformen der Welt. Sie können in nur einer Sekunde mehr als 1 Million Transaktionen verarbeiten. Obwohl sie oft als Altlast-Systeme bezeichnet werden, fungieren Mainframes als technologisches Rückgrat der globalen Wirtschaft.



Was macht Mainframes also zu so leistungsstarken Maschinen und warum sind sie der Schlüssel zum nächsten großen Durchbruch der KI? In dieser Folge der AI Academy erklärt Christian Jacobi, wie Mainframes mit neuen Integrationen und Erweiterungen ihre Rolle in der modernen IT neu definieren.