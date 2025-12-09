Entwickelt, um eine schlüsselfertige Bereitstellung von KI-Workloads im Unternehmen zu ermöglichen
Viele Firmen stehen vor echten Herausforderungen, wenn es darum geht, KI unternehmensweit zu skalieren, wie etwa Daten- und Integrationskomplexität, Mangel an geeigneten Fachkräften, Sicherheits- und Compliance-Risiken und vieles mehr. Die IBM® Power KI-Angebote und der IBM Spyre Accelerator for Power* beseitigen diese Barrieren durch optimierte Full-Stack-Integration. Das Ergebnis? IBM Power bietet eine beschleunigte, flexible und sichere Plattform, die für KI-Workloads in Unternehmen entwickelt wurde.
Optimieren Sie Inferenzprozesse direkt dort, wo Daten entstehen, und automatisieren Sie Abläufe, damit sich Mitarbeiter auf Aufgaben mit höherer Wertschöpfung konzentrieren können
Integration mit IBM® watsonx.data, Red Hat OpenShift AI, Red Hat AI Inference Server und offenen Frameworks zur Beschleunigung der Inferenz auf großen Datensätzen.*
Sicherheit und Compliance sind direkt in die Plattform integriert, um eine vertrauenswürdige Grundlage für die Skalierung von KI zu schaffen.
Wählen Sie aus schlüsselfertigen Lösungen, die mit nur einem Klick die Einrichtung vereinfachen und Workloads mit IBM Spyre Accelerator for Power beschleunigen.
Führen Sie traditionelle und generative KI-Modelle auf Power-Servern mit Spyre, watsonx.data, OpenShift AI und Red Hat AI Inference Server aus, optimiert für Enterprise-Workloads.
Nutzen Sie On- und Off-Chip-Beschleunigung sowie eine Enterprise-Infrastruktur, die für traditionelle und generative KI-Workloads optimiert ist.
KI nahtlos in Wissensdatenbanken integrieren. Mehr als 8 Millionen Dokumente werden stündlich für die Wissensdatenbankintegration mit Spyre Accelerator for Power bei Batch- und Prompt-Größen von 128 eingebunden. 3
IT-Probleme vorhersagen, Störungen erkennen und beheben sowie Kapazitäten prognostizieren und planen.
Medizinische Bilder analysieren und Prozesse wie Abrechnung und EHR-Abgleich mithilfe digitaler Assistenten automatisieren.
Betrug erkennen, Geldwäscheprävention unterstützen und Risiko- sowie Underwriting-Prozesse beschleunigen.
Schadensfälle managen, Betrug vorbeugen, Underwriting optimieren und Kundenerfahrungen verbessern.
Der IBM Power E1180 ist ein High-End-Server, der für das KI-Zeitalter entwickelt wurde und autonomen Betrieb, Cyber-Resilienz und Hybrid-Cloud-Flexibilität bietet.
Der IBM Power E1150 ist ein 4U-Rack-Server, der für datenintensive Workloads ausgelegt ist und bis zu 120 Power11-Prozessorkerne und 16 TB DDR5-Arbeitsspeicher bietet.
Der IBM Power S1124, ein 4U-Rack-Server, bietet verbesserte Skalierbarkeit, Leistung und Sicherheit und gleichzeitig Zuverlässigkeit und Agilität für geschäftskritische Workloads.
Der IBM Power S1122, ein 2U-Rack-Server, erweitert geschäftskritische Workloads über eine Hybrid Cloud mit erhöhter Flexibilität, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit.
Erfahren Sie, wie ein Krankenhaus mithilfe von KI und IBM-Technologie seine Krebsdiagnostik optimiert hat und dabei Geschwindigkeit, Genauigkeit sowie den Fokus auf Hochrisikofälle verbessern konnte.
Erfahren Sie, wie sich ein familiengeführter Distributor mithilfe von IBM i und Power schnell von einem Ransomware-Angriff erholte, kritische, entscheidende Abläufe wiederherstellte und die Modernisierung mit generativen KI-Tools vorantrieb.
Erfahren Sie, wie ein Logistikdienstleister KI auf IBM i und Power einsetzte, um die Auftragsbearbeitungszeit um 80 % zu reduzieren und die Abwicklung um das 5-fache zu beschleunigen – mit gesteigerter Genauigkeit und schnelleren Reaktionszeiten gegenüber den Kunden.
*Die Aussagen von IBM zu ihren Plänen, ihrer Ausrichtung und Absicht können ohne Vorankündigung und nach alleinigem Ermessen von IBM geändert oder zurückgezogen werden. Informationen zu potenziellen zukünftigen Produkten skizzieren nur unsere allgemeine Produktausrichtung und sollten nicht bei einer Kaufentscheidung herangezogen werden. Die genannten Informationen bezüglich potenzieller zukünftiger Produkte stellen keine Verpflichtung, kein Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Materialien, Code oder Funktionalität dar. Informationen über potenzielle zukünftige Produkte dürfen nicht in einen Vertrag aufgenommen werden. Die Entwicklung, Freigabe und der Zeitpunkt der Einführung zukünftiger Eigenschaften oder Funktionen, die für unsere Produkte beschrieben werden, unterliegen unserem alleinigen Ermessen.
1. Der KI-Service des IBM-unterstützten Katalogs wird als ein oder mehrere Container bereitgestellt, die sich mit einem einzigen Bereitstellungsbefehl starten lassen. Die zugehörige Benutzeroberfläche des Katalogs führt diese Befehle im Backend durch einen einzigen Klick auf der jeweiligen Service-Seite aus.
2. Eine einheitliche Konfiguration wird durch die bereitgestellten, branchenüblichen Standard-APIs ermöglicht. Diese entkoppeln die Dienste an der Oberfläche von den zugrunde liegenden Inferenzdiensten für alle KI-Services im IBM-unterstützten Katalog. Jeder Dienst, der KI-Inferenzfunktionen benötigt, kann Inferenzdienste anbinden, die OpenAI-API oder watsonx.aiAPI-konforme Endpunkte bereitstellen (Spyre-Endpunkt, RH AI Inferencing Server, IBM Cloud, OpenAI, Azure, AWS, GCP ...). Services können entweder auf IBM Power oder auf IBM Power Virtual Server ausgeführt werden.
3. Basierend auf internen Tests mit einem Datensatz von 1 Mio. Einheiten, einer Prompt-Größe von 128, einer Batch-Größe von 128 und einem 1-Karten-Container. Individuelle Ergebnisse können je nach Größe der Workload, Verwendung von Speichersubsystemen und anderen Bedingungen variieren.