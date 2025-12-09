Viele Firmen stehen vor echten Herausforderungen, wenn es darum geht, KI unternehmensweit zu skalieren, wie etwa Daten- und Integrationskomplexität, Mangel an geeigneten Fachkräften, Sicherheits- und Compliance-Risiken und vieles mehr. Die IBM® Power KI-Angebote und der IBM Spyre Accelerator for Power* beseitigen diese Barrieren durch optimierte Full-Stack-Integration. Das Ergebnis? IBM Power bietet eine beschleunigte, flexible und sichere Plattform, die für KI-Workloads in Unternehmen entwickelt wurde.