Der IBM Power E1150 ist ein 4U-Server, der für speicher- und datenintensive Workloads in mittelständischen bis großen Unternehmen entwickelt wurde. Mit bis zu 120 IBM Power11-Kernen und 16 TB DDR5-Arbeitsspeicher unterstützt er mehrere geschäftskritische Workloads in hybriden Umgebungen. Sein platzsparendes Design trägt dazu bei, Kosten zu senken, den Betrieb zu vereinfachen und Workloads zu skalieren, ohne zu viel bereitzustellen, was es ideal für Unternehmen macht, die ihre Infrastruktur modernisieren und sich dabei auf ROI und Agilität konzentrieren.