Künstliche Intelligenz (KI) verändert ganze Branchen. Vor diesem Hintergrund benötigen Unternehmen eine Infrastruktur, die KI-Workloads sowohl effizient als auch sicher bewältigen kann. IBM LinuxONE, unterstützt durch den IBM® Telum-Prozessor, integriert die KI-Beschleunigung direkt in den Chip und ermöglicht so die Echtzeit-Inferenz mehrerer KI-Modelle mit minimaler Latenz. Diese Funktionen – in Kombination mit KI und großen Sprachmodellen – ermöglichen es Unternehmen, Daten dort zu analysieren, wo sie sich befinden, und so schnellere und tiefere Erkenntnisse für geschäftskritische Anwendungen wie Betrugserkennung, Risikoanalyse und medizinische Bildgebung zu liefern.