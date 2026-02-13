Entdecken Sie die Neuheiten und verfügbaren Downloads von S&S

Jedes Jahr kündigt IBM Hunderte neuer Softwareversionen an, die jeweils leistungsfähiger, robuster und sicherer sind als ihre Vorgänger. Viele davon sind mit KI- und cloudfähigen Funktionen ausgestattet und alle sind durch einen technischen Rund-um-die-Uhr-Support geschützt.

Es ist wahrscheinlich, dass viele dieser Releases neue Funktionen und Verbesserungen bieten, die Sie für folgende Zwecke nutzen können:

  • Geringere Software-Anschaffungskosten
  • Leistung, Produktivität und Sicherheit verbessern
  • Profitieren Sie von der integrierten KI für bessere Erkenntnisse und Ergebnisse
  • Beschleunigung der Modernisierung

Gehen Sie zu Ankündigungen von IBM. Bitte abonnieren Sie unseren Newsletter, um täglich oder wöchentlich E-Mail-Benachrichtigungen zu erhalten. Sie haben die Wahl. Nach der Anmeldung können Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen jederzeit aktualisieren.

Nutzen Sie Ihre aktiven IBM Software-Abonnement und Support-Vorteile, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und die Rendite Ihrer S&S-Investition zu maximieren.

Laden Sie die neuesten VRMs herunter

Laden Sie die neueste Version oder Release Ihrer berechtigten Software herunter, um Ihre Softwareinvestitionen zukunftssicher zu gestalten.

Melden Sie sich bei Passport Advantage Online an, um neue Versionen und Releases Ihrer IBM Software herunterzuladen.

