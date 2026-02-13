Jedes Jahr kündigt IBM Hunderte neuer Softwareversionen an, die jeweils leistungsfähiger, robuster und sicherer sind als ihre Vorgänger. Viele davon sind mit KI- und cloudfähigen Funktionen ausgestattet und alle sind durch einen technischen Rund-um-die-Uhr-Support geschützt.

Es ist wahrscheinlich, dass viele dieser Releases neue Funktionen und Verbesserungen bieten, die Sie für folgende Zwecke nutzen können:

Geringere Software-Anschaffungskosten

Leistung, Produktivität und Sicherheit verbessern

Profitieren Sie von der integrierten KI für bessere Erkenntnisse und Ergebnisse

Beschleunigung der Modernisierung

Gehen Sie zu Ankündigungen von IBM.

Nutzen Sie Ihre aktiven IBM Software-Abonnement und Support-Vorteile, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und die Rendite Ihrer S&S-Investition zu maximieren.