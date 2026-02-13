Jedes Jahr kündigt IBM Hunderte neuer Softwareversionen an, die jeweils leistungsfähiger, robuster und sicherer sind als ihre Vorgänger. Viele davon sind mit KI- und cloudfähigen Funktionen ausgestattet und alle sind durch einen technischen Rund-um-die-Uhr-Support geschützt.
Es ist wahrscheinlich, dass viele dieser Releases neue Funktionen und Verbesserungen bieten, die Sie für folgende Zwecke nutzen können:
Nutzen Sie Ihre aktiven IBM Software-Abonnement und Support-Vorteile, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und die Rendite Ihrer S&S-Investition zu maximieren.
Laden Sie die neueste Version oder Release Ihrer berechtigten Software herunter, um Ihre Softwareinvestitionen zukunftssicher zu gestalten.
Melden Sie sich bei Passport Advantage Online an, um neue Versionen und Releases Ihrer IBM Software herunterzuladen.
Erkunden Sie die IBM Download-Richtlinie für Fix Central und Software-Download-Seiten.
Profitieren Sie von der neuen und verbesserten Technologie, die in den neuesten Softwareversionen und Releases bereitgestellt wird.
Bewerten Sie den Rechen- und Speicherbedarf in der Public Cloud und berücksichtigen Sie ausgehandelte Sparpläne und Anbieterrabatte.