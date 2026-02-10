Prüfen Sie Ihr Verlängerungsangebot sofort und wählen Sie aus den folgenden Verlängerungsoptionen:
- Wenden Sie sich an einen autorisierten IBM Business Partner, um Informationen zu den endgültigen Preisen und der Abwicklung zu erhalten
- Wenden Sie sich an Ihren IBM Renewal Rep, um Unterstützung zu erhalten.
- Melden Sie sich bei Passport Advantage Online für Kunden an, um Ihre Verlängerung online abzuschließen.*
*Hinweis: Die Verlängerung und Bestellung von Passport Advantage Online ist in den meisten, aber nicht allen Ländern verfügbar. Wenn Sie direkt bei IBM kaufen, können Sie die Zahlungsmethode wählen, die Sie bevorzugen. Als Zahlungsoptionen stehen Ihnen Rechnungen, Abrechnung mit Ihrer Bestellnummer oder Kreditkarte zur Verfügung (je nach Verfügbarkeit in Ihrem Land).
Verlängerung über PAO
- Wenn Sie Ihr Verlängerungsangebot erhalten, klicken Sie auf Passport Advantage Online
- Melden Sie sich mit Ihrer IBM-ID und Ihrem Passwort an. Sie werden automatisch zur Seite mit den Verlängerungsangeboten weitergeleitet. Dort finden Sie Ihre Verlängerungsinformationen inklusive Ihrer Angebotsnummer. Außerdem sehen Sie zwei zusätzliche Tabs
- Die Registerkarte „Kontoinformationen“ enthält Informationen zu Ihrem Konto, einschließlich Ihrer IBM Kundennummer und des Fälligkeitsdatums Ihrer Verlängerung.
- Auf der Registerkarte „Vertriebsmitarbeiter“ finden Sie Kontaktinformationen Ihres IBM Vertriebsmitarbeiters.
- Zum Verlängern klicken Sie auf „In den Warenkorb“.
- Auf der Warenkorbseite sehen Sie alle Einzelposten für die Verlängerung Ihres Software-Abonnements und Supports. Beachten Sie, dass der Schritt „Preisgestaltung“ automatisch abgeschlossen wird. Sie haben zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit
- Posten löschen*
- Änderungen vornehmen*
- Kasse
- Um Ihre Bestellung aufzugeben, klicken Sie auf „Zur Kasse“
- Sie befinden sich nun auf der Seite „Kasse – Rechnungsstellung und Versand“.
- Lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und klicken Sie auf „Ich stimme zu.“
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
- Sie befinden sich jetzt auf der Seite „Bestellung überprüfen und absenden“.
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Zahlungsmethode (PPM) – Zahlung per Kreditkarte ist die Standardeinstellung. Sie haben auch die Möglichkeit, auf Rechnung zu bestellen. Hinweis: Die Zahlungsmethoden können je nach Land variieren.
- Mit Kreditkarte bezahlen
- Geben Sie Ihre Kreditkartennummer ein
- Wählen Sie den Ablaufmonat Ihrer Kreditkarte aus
- Wählen Sie das Ablaufjahr Ihrer Kreditkarte aus
- Geben Sie den Sicherheitscode ein.
- Bei den meisten Karten finden Sie auf der Rückseite eine dreistellige Nummer. Diese befindet sich rechts neben Ihrer Kartennummer.
- Bei American Express-Karten finden Sie eine vierstellige Nummer auf der Vorderseite Ihrer Karte. Diese befindet sich oberhalb und entweder vor oder hinter Ihrer Kartennummer.
- Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Absenden“.
- Sie befinden sich jetzt auf der Bestellbestätigungs- und Informationsseite. Hier wird Ihre Bestellreferenznummer für die soeben abgesendete Verlängerung für Software-Abonnement und Support angezeigt.
- Bitte drucken Sie diese Seite aus und bewahren Sie sie für Ihre Unterlagen auf, da sie Ihre Bestellnummer, Informationen zu Ihrer Zahlungsmethode und eine Beschreibung der Artikel Ihrer Bestellung enthält.