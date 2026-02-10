Ihre Softwareinvestitionen enthalten Innovation, die auf dem grundlegenden Versprechen der Technologie basiert.
Jede neue Softwareversion ist leistungsfähiger, robuster und sicherer als die vorherige – sie baut auf bestehenden Funktionen auf.
Lassen Sie uns gemeinsam eine Technologie entwickeln, die sich weiterentwickelt, um Ihren sich ständig ändernden Anforderungen gerecht zu werden.
Ihre Software kann Ihre Anwendungen und Systeme mit integrierten Sicherheitsfunktionen, denen Sie vertrauen können, vor sich ständig weiterentwickelnden Cyberbedrohungen schützen.
Lassen Sie uns gemeinsam Cybersicherheit schaffen, die sich schneller anpasst als die Bedrohungslandschaft.
Ihre Software wird von einem globalen Netzwerk von Entwicklern, Softwareingenieuren, Forschungswissenschaftlern, Produkt- und technischen Support-Spezialisten unterstützt, die für Sie arbeiten.
Lassen Sie uns gemeinsam Expertise schaffen, die für Sie funktioniert.
IBM-Software ermöglicht es Ihnen, zu entscheiden, was Sie ausführen, wie und wo on-prem, als Abonnement, als Service oder in jeder Cloud, und bietet Upgrade- und Trade-up-Optionen, um Ihnen den Übergang zu neuen Arbeitsweisen zu erleichtern, wenn Sie möchten.
Lassen Sie uns gemeinsam Flexibilität schaffen, um auf neue Arbeitsweisen umzusteigen und Ihre strategischen Ziele schneller zu erreichen.
Profitieren Sie von der neuen und verbesserten Technologie, die in den neuesten Softwareversionen und Releases bereitgestellt wird.
Bewerten Sie den Rechen- und Speicherbedarf in der Public Cloud und berücksichtigen Sie ausgehandelte Sparpläne und Anbieterrabatte.