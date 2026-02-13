Software herunterladen und Medien anfordern

Software bei IBM zu kaufen ist das die beste Wahl für Ihr Unternehmen.
Stellen Sie sicher, dass dies auch in Zukunft so bleibt, indem Sie Ihr IBM Software-Abonnement und Ihre Support-Leistungen verlängern und nutzen, um auf die neuesten Versionen Ihrer IBM Software zu aktualisieren, sobald diese veröffentlicht werden.
Melden Sie sich auf Ihrer PAO-Seite an und wählen Sie Software-Download aus.
Wenn Sie für Software-Downloads für Ihren Standort verantwortlich sind, benötigen Sie
Besuchen Sie Passport Advantage Online für Kunden, um zu erfahren, wie Sie Zugang zu PAO anfordern können.
Wie Sie sehen können, bietet Ihnen die Software-Download-Erfahrung zwei Navigationsbereiche.
Im linken Bereich können Sie Folgendes tun:
Im rechten Bereich können Sie Software herunterladen.
Suchen Sie nach Produktname, Beschreibung, Teilenummer oder scrollen Sie durch eine Liste Ihrer berechtigten Software, um ein bestimmtes Produkt zu finden und auszuwählen.
Hinweis:
Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Produkt, in diesem Fall IBM App Connect Enterprise, und klicken Sie auf
Klicken Sie auf der Seite „Weitere Ergebnisse anzeigen“ auf „Fortfahren“.
Überprüfen Sie Ihre Download-Spezifikationen und nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor
Scrollen Sie zur Download-Zusammenfassung und klicken Sie, wenn Sie bereit sind, auf Weiter zum Download“.
Wählen Sie Ihre Download-Methode und stimmen Sie den Geschäftsbedingungen zu.
Klicken Sie auf Herunterladen. Downloads werden in einer neuen Registerkarte gestartet, so dass Sie eventuell Pop-ups zulassen müssen.
Auf der Software-Download-Seite