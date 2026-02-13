Software herunterladen und Medien anfordern

Ein blau-schwarzes geometrisches Design mit 3D-Effekt

Erleben Sie den Komfort des Download-Zugriffs auf Ihre berechtigte IBM Software.
Anmelden, um Software herunterzuladen

Überblick

Software bei IBM zu kaufen ist das die beste Wahl für Ihr Unternehmen.

Stellen Sie sicher, dass dies auch in Zukunft so bleibt, indem Sie Ihr IBM Software-Abonnement und Ihre Support-Leistungen verlängern und nutzen, um auf die neuesten Versionen Ihrer IBM Software zu aktualisieren, sobald diese veröffentlicht werden.

Gehen Sie Schritt für Schritt durch die Software-Download-Erfahrung

Anmelden

Melden Sie sich auf Ihrer PAO-Seite an und wählen Sie Software-Download aus.

  1. Menü oben
  2. Kachel „Schnell finden“ oder
  3. Die Liste der Quicklinks

Wenn Sie für Software-Downloads für Ihren Standort verantwortlich sind, benötigen Sie

  • eine IBM ID und ein Passwort
  • Zugang zu Ihrer Passport Advantage Online (PAO)-Seite
  • die Genehmigung Ihres primären oder sekundären Ansprechpartners für den Standort zum Herunterladen von Software und
  • aktive IBM Software-Abonnement- und Support-Abdeckung.

Besuchen Sie Passport Advantage Online für Kunden, um zu erfahren, wie Sie Zugang zu PAO anfordern können.

Software-Downloads

Wie Sie sehen können, bietet Ihnen die Software-Download-Erfahrung zwei Navigationsbereiche.

Im linken Bereich können Sie Folgendes tun:

  • Zur Startseite des Passport Online-Programms
  • Abonnieren, um Updates und Benachrichtigungen zu erhalten
  • Zu Fix Central
  • eCare kontaktieren
  • IBM Support besuchen
  • Auf Software-Nutzungsdaten zugreifen
  • Medien anfordern

Im rechten Bereich können Sie Software herunterladen.

Suche

Suchen Sie nach Produktname, Beschreibung, Teilenummer oder scrollen Sie durch eine Liste Ihrer berechtigten Software, um ein bestimmtes Produkt zu finden und auszuwählen.

Hinweis: 

  • Einige Produkte können nicht von PAO heruntergeladen werden.
  • Container-Software wird durch ein Symbol rechts neben dem Produktnamen gekennzeichnet, das Ihnen Folgendes ermöglicht:
    • Sehen Sie sich die Auftragsnummern an, die Sie mit Ihrem Red Hat-Konto verknüpfen können
    • Optionen zum Installieren und Herunterladen von Containern
    • Aktiver Zugriffsschlüssel, um sich bei der Image-Registry anzumelden und eine oder alle Container-Software abzurufen, die Sie besitzen

Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Produkt, in diesem Fall IBM App Connect Enterprise, und klicken Sie auf

  1. den Pfeil nach unten, um eine Liste der eAssemblies anzuzeigen
  2. „Mehr anzeigen“, um fortzufahren

Klicken Sie auf der Seite „Weitere Ergebnisse anzeigen“ auf „Fortfahren“.

Überprüfen Sie Ihre Download-Spezifikationen und nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor

Weiter zum Download

Scrollen Sie zur Download-Zusammenfassung und klicken Sie, wenn Sie bereit sind, auf Weiter zum Download“.

Wählen Sie Ihre Download-Methode und stimmen Sie den Geschäftsbedingungen zu.

Klicken Sie auf Herunterladen. Downloads werden in einer neuen Registerkarte gestartet, so dass Sie eventuell Pop-ups zulassen müssen.

Auf der Software-Download-Seite 

  • Wählen Sie im linken Navigationsbereich den Link „Medien anfordern“.
  • Wählen Sie die Nummer Ihrer Passport Advantage-Vereinbarung aus dem Dropdown-Menü aus und klicken Sie auf „Fortfahren“.
  • Hier können Sie nach Teilenummern oder Teilebeschreibungen suchen oder Ihre berechtigte Software durchsuchen.
  • Wählen Sie die Medien aus, die Sie bestellen möchten
  • Ich stimme den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu
  • Klicken Sie auf „In den Warenkorb legen“
  • Wenn Sie bereit sind, können Sie zur Kasse gehen oder den Artikel in Ihrem Warenkorb speichern.

Ressourcen

Nahaufnahme von zwei Kollegen, die neben einem Laptop interagieren
Überprüfen Sie die Download-Richtlinie von IBM für Fix Central und Software-Download-Seiten.
Lächelnde Frau arbeitet im Freien am Laptop
Erhalten Sie Updates und Verbesserungen für Ihre berechtigte IBM Software
Zwei Kollegen, die sich vor Computerbildschirmen einen Fistbump geben
Erneuern Sie Ihr S&S und erhalten Sie weiterhin Zugang zu Updates und Support