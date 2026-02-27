Bleiben Sie auf dem Laufenden über die Ankündigungen neuer Softwareversionen (eGAs) und die anstehenden Termine für die Beendigung des Basis-Supports (BSC) (manchmal auch als End-of-Support bezeichnet).

Wenn Sie feststellen, dass eine neuere Version (oder ein neueres Release) Ihrer Software verfügbar ist oder dass sich Ihre im Einsatz befindliche Software dem Datum der Base Support Completion (BSC) nähert (manchmal auch als End-of-Support (EoS) bezeichnet), sollten Sie handeln.

Ihre beste Option ist, Ihre Vorteile von IBM Software Subscription and Support zu nutzen, um eine neuere Version oder Release vor dem bevorstehenden BSC-Datum herunterzuladen. Erfahren Sie, wie.

Falls Sie aus irgendeinem Grund kein neueres VRM herunterladen können, bevor das von Ihnen verwendete VRM sein BSC-Datum erreicht hat oder kein neueres VRM zum Download verfügbar ist, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Mitarbeiter für Verlängerungen, Ihrem bevorzugten IBM Business Partner oder dem IBM-Vertriebsmitarbeiter auf, um eine oder mehrere der folgenden Optionen zu prüfen.