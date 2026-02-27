Software-Support-Überblick

Software-Support-Überblick

Schöpfen Sie den vollen Wert Ihrer IBM Software während ihres gesamten Lebenszyklus mit S&S (Basissupport) und den Optionen für erweiterten und nachhaltigen Support aus.

Überblick

Beginnen Sie damit, Ihre IBM Software Support-Optionen für lokale Software kennenzulernen. Dazu gehören:

  1. IBM Abonnement und Support (auch als „Basis“-Support bezeichnet): Eine umfassende Update- und technische Supportlösung, die beim Kauf von IBM Softwareprogrammen enthalten ist, die unter dem IBM International Passport Advantage Agreement (IPLA) lizenziert sind.
  2. IBM Erweiterter Support: Eine Software-Supportoption für bestimmte Produktversionen oder Releases, deren Enddatum des Basissupports erreicht ist.
  3. IBM Längerer Support: Eine Software-Supportoption für Produkte, die über IBM Passport Advantage erworben wurden und für die der Basissupport für alle Versionen und Releases abgeschlossen ist.
  4. IBM Advanced Support: Eine Software-Supportoption für Produkte, die über IBM Passport Advantage erworben wurden und für die Sie eine priorisierte Fallbearbeitung und kürzere Reaktionszeiten benötigen als bei Standard-Abonnement und -Support.

Maßnahmen ergreifen

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die Ankündigungen neuer Softwareversionen (eGAs) und die anstehenden Termine für die Beendigung des Basis-Supports (BSC) (manchmal auch als End-of-Support bezeichnet).

Wenn Sie feststellen, dass eine neuere Version (oder ein neueres Release) Ihrer Software verfügbar ist oder dass sich Ihre im Einsatz befindliche Software dem Datum der Base Support Completion (BSC) nähert (manchmal auch als End-of-Support (EoS) bezeichnet), sollten Sie handeln.

Ihre beste Option ist, Ihre Vorteile von IBM Software Subscription and Support zu nutzen, um eine neuere Version oder Release vor dem bevorstehenden BSC-Datum herunterzuladen. Erfahren Sie, wie.

Falls Sie aus irgendeinem Grund kein neueres VRM herunterladen können, bevor das von Ihnen verwendete VRM sein BSC-Datum erreicht hat oder kein neueres VRM zum Download verfügbar ist, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Mitarbeiter für Verlängerungen, Ihrem bevorzugten IBM Business Partner oder dem IBM-Vertriebsmitarbeiter auf, um eine oder mehrere der folgenden Optionen zu prüfen.

  • IBM Extended Support, damit Sie mehr Zeit haben, einen neueren VRM herunterzuladen.
  • Mit dem längeren Support erhalten Sie bis zu 5 zusätzliche Jahre Supportabdeckung, nachdem die letzte unterstützte Version oder Veröffentlichung ihr BSC-Datum erreicht hat.

Benachrichtigung erhalten

Ressourcen
Abonnieren Sie Support-Benachrichtigungen

Melden Sie sich an, um mit „Meine Benachrichtigungen“ über entscheidende IBM-Produktsupport-Updates auf dem Laufenden zu bleiben.

Entdecken Sie die Neuheiten und Download-Optionen.

Abonnieren Sie Software-Ankündigungen. Nutzen Sie Ihre S&S-Vorteile, um den maximalen Nutzen aus Ihren Softwareinvestitionen zu ziehen.

Produkte mit bevorstehenden Fertigstellungsterminen der Basisunterstützung anzeigen

Erkunden Sie alle Versionen oder Releases Ihrer IBM-Software, die im zweiten Halbjahr 2025 und im ersten Halbjahr 2026 auf Erweiterter oder Längerer Support umgestellt werden.

