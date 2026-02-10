Gehen Sie zu Passport Advantage Online für Kunden und klicken Sie auf Anmelden.
Sie benötigen:
*Hinweis: Falls Sie noch keine IBMid besitzen, klicken Sie auf „IBMid erstellen“. Geben Sie die angeforderten Informationen an und begründen Sie Ihre Berechtigung zum Software-Download ausführlich. Senden Sie Ihre Anfrage ab. Sie wird an den Hauptansprechpartner Ihres Standorts weitergeleitet und Sie werden benachrichtigt, sobald Ihre IBMid aktiviert und Ihr Zugriff auf den Software-Download genehmigt wurde.
Wählen Sie Software-Download aus der:
Es ist so einfach.
Weitere Informationen finden Sie unter Software-Downloads
Nutzen Sie die Leistungen aus IBM Software-Subscription und -Support (S&S) zum Herunterladen neuer Versionen und Releases Ihrer IBM Software.
Melden Sie sich an, um mit „Meine Benachrichtigungen“ über entscheidende IBM-Produktsupport-Updates auf dem Laufenden zu bleiben.
Erkunden Sie alle Versionen oder Releases Ihrer IBM-Software, die im zweiten Halbjahr 2025 und im ersten Halbjahr 2026 auf Erweiterter oder Längerer Support umgestellt werden.