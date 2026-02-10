Gehen Sie zu Passport Advantage Online für Kunden und klicken Sie auf Anmelden.

Sie benötigen:

IBM ID und Passwort* Zugang zu Ihrer Passport Advantage Online (PAO)-Seite Genehmigung Ihres primären oder sekundären Ansprechpartners vor Ort zum Herunterladen der Software

*Hinweis: Falls Sie noch keine IBMid besitzen, klicken Sie auf „IBMid erstellen“. Geben Sie die angeforderten Informationen an und begründen Sie Ihre Berechtigung zum Software-Download ausführlich. Senden Sie Ihre Anfrage ab. Sie wird an den Hauptansprechpartner Ihres Standorts weitergeleitet und Sie werden benachrichtigt, sobald Ihre IBMid aktiviert und Ihr Zugriff auf den Software-Download genehmigt wurde.