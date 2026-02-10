Auf die neueste Version oder Release Ihrer IBM Software aktualisieren

IBM Passport Advantage – Abonnement und Support

Nutzen Sie die Leistungen aus Ihrer IBM Software Subscription and Support (S&S)-Vereinbarung, um neue Versionen und Releases Ihrer IBM Software herunterzuladen

    Nutzen Sie die neue und verbesserte Technologie, die in den Updates Ihrer IBM Software bereitgestellt wird. Erfahren Sie mehr.

    Schritt 1

    Gehen Sie zu Passport Advantage Online für Kunden und klicken Sie auf Anmelden.

    Sie benötigen:

    1. IBM ID und Passwort*
    2. Zugang zu Ihrer Passport Advantage Online (PAO)-Seite
    3. Genehmigung Ihres primären oder sekundären Ansprechpartners vor Ort zum Herunterladen der Software

    *Hinweis: Falls Sie noch keine IBMid besitzen, klicken Sie auf „IBMid erstellen“. Geben Sie die angeforderten Informationen an und begründen Sie Ihre Berechtigung zum Software-Download ausführlich. Senden Sie Ihre Anfrage ab. Sie wird an den Hauptansprechpartner Ihres Standorts weitergeleitet und Sie werden benachrichtigt, sobald Ihre IBMid aktiviert und Ihr Zugriff auf den Software-Download genehmigt wurde.

    Passwortgeschützt für die Anmeldung auf dem Computerbildschirm

    Schritt 2

    Wählen Sie Software-Download aus der:

    • Menü oben
    • Kachel „Schnell finden“ oder
    • Die Liste der Quicklinks
    Vom Kunden bereitgestelltes Bild, das ein großes Wanddisplay mit Arbeitsaufgaben zeigt, die von zwei Krankenschwestern auf einem Monitor überprüft werden.

    Schritt 3

    1. Suchen Sie nach Produktname, Beschreibung oder Teilenummer oder scrollen Sie durch eine Liste Ihrer berechtigten Software.
    2. Versions-, Betriebssystem- und Spracheinstellungen überprüfen oder ändern
    3. Ihre Auswahl bestätigen und herunterladen

    Es ist so einfach.

    Weitere Informationen finden Sie unter Software-Downloads 

    Blick aus der Vogelperspektive auf Computerprogrammierer, die an einem Schreibtisch sitzen und einen Desktop-PC verwenden
    Ressourcen
    Dokumentenmanagementsystem (DMS). Automatisierungssoftware zur Archivierung und effizienten Verwaltung von Informationen und Dateien. Internet und Dienste für Cloud-Datenübertragungstechnologie
    Entdecken Sie die Neuheiten und Download-Optionen mit aktivem S&S

    Nutzen Sie die Leistungen aus IBM Software-Subscription und -Support (S&S) zum Herunterladen neuer Versionen und Releases Ihrer IBM Software.

         Mehr erfahren
    Asiatische Frau, die in der Fertigung arbeitet
    Abonnieren Sie Benachrichtigungen über Neuerscheinungen und Support.

    Melden Sie sich an, um mit „Meine Benachrichtigungen“ über entscheidende IBM-Produktsupport-Updates auf dem Laufenden zu bleiben.

         Mehr erfahren
    Handschrift auf unsichtbarer Tafel
    Produkte mit bevorstehenden Fertigstellungsterminen der Basisunterstützung anzeigen

    Erkunden Sie alle Versionen oder Releases Ihrer IBM-Software, die im zweiten Halbjahr 2025 und im ersten Halbjahr 2026 auf Erweiterter oder Längerer Support umgestellt werden.

         Mehr erfahren

    Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie Ihr örtliches eCustomer Care-Team.