IBM-Basis-Support-Ankündigungsschreiben

Softwareversionen/-releases, deren Basis-Support bald ausläuft. Nutzen Sie Ihre S&S-Vorteile für ein Upgrade.

Überblick

In den folgenden Abschnitten wird erläutert, welche Versionen oder Releases Ihrer IBM-Software, die im zweiten Halbjahr 2025 und im ersten Halbjahr 2026 auf Erweiterter oder Längerer Support umgestellt werden.

Sollten Sie die Daten für den Übergang zu Extended/Sustained oder das Ende des Supports für Ihre Software sehen, ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen.
Zur Erinnerung: Die Termine für das Ende des Unterstützung können sich ändern. Weitere Informationen finden Sie unter IBM Software Support Lifecycle.

2H 2025

A – D

Produkt

VRM

PID

GA

Übergang zur erweiterten Version /
Fortgeführte oder beendete Unterstützung

Ankündigen

Buchstabe #

Berechtigter Dienst

Application Gateway

23.10.0

5900-B5J

24.10.2023

30.09.2025

AD24-2013

 

Business Automation Workflow

21.0.x

5737-H41

25.06.2021

17.12.2025

AD24-0768

Advanced Support

Cloud Pak for Data

4.X.X

5737-H76

23.06.2021

31.07.2025

AD24-0691

 

Cloud Pak for Integration

2023.2.1

5737-I89

16.06.2023

30.09.2025

AD24-0750

 

Cloud Pak for Multicloud Management

2.x.x

5737-K99

07.08.2020

31.12.2025

AD22-0922

 

Cloud Pak for Security

1.10.x

5737-L74

21.06.2022

30.09.2025

AD25-1027

 

Cloud Pak for Watson AIOps

3.x.x

5737-M96

30.04.2021

30.09.2025

AD24-0729

 

Cloud Pak Systemsoftware

2.3.2

5725-Q52

27.03.2020

30.09.2025

AD24-2021

 

Cloud Pak Systemsoftware

2.3.3

5725-Q52

9.10.2020

30.09.2025

AD24-2021

 

Cloud Pak System Software Suite

2.3.2

5737-B07

27.03.2020

30.09.2025

AD24-2021

 

Cloud Pak System Software Suite

2.3.3

5737-B07

9.10.2020

30.09.2025

AD24-2021

 

Control Desk

7.6.1

5725-E24

04.12.2018

30.09.2025

923-0634

Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support

Db2 Base Edition

11.5.x

5737-N20

30.06.2020

30.09.2025

921-090

 

Db2 Base Edition Erweiterung für Cloud Pak for Data

11.5.x

5900-ACD

28.07.2020

30.09.2025

921-090

 

DFSORT Version 1

1.14.x

5740-SM1

25.09.1998

31.10.2025

AD24-0678

 

E – M

Produkt

VRM

PID

GA

Übergang zur erweiterten Version /
Fortgeführte oder beendete Unterstützung

Ankündigen

Buchstabe #

Berechtigter Dienst

Engineering Integration Hub

7.0.2

5725-I05

28.03.2023

30.09.2025

AD24-0598

Support und Abonnement (S&S)/Erweiterter Support (ohne Support bei kritischen Fehlern)

Engineering Lifecycle Management Basis

7.0.2

5725-F21

12.11.2020

30.09.2025

AD24-0598

Erweiterter Support / Support und Abonnement (S&S) / Erweiterter Support (ohne Support bei kritischen Fehlern)

Engineering Lifecycle Management Suite

7.0.2

5737-N84

05.02.2021

30.09.2025

AD24-0598

Erweiterter Support / Support und Abonnement (S&S) / Erweiterter Support (ohne Support bei kritischen Fehlern)

Engineering Lifecycle Optimization - Engineering Insights

7.0.2

5725-H85

12.11.2020

30.09.2025

AD24-0598

Erweiterter Support / Support und Abonnement (S&S) / Erweiterter Support (ohne Support bei kritischen Fehlern)

Engineering Lifecycle Optimization – Publishing

7.0.2

5724-X79

12.11.2020

30.09.2025

AD24-0598

Erweiterter Support / Support und Abonnement (S&S) / Erweiterter Support (ohne Support bei kritischen Fehlern)

Engineering Requirements Management DOORS Next

7.0.2

5724-W87

12.11.2020

30.09.2025

AD24-0598

Erweiterter Support / Support und Abonnement (S&S) / Erweiterter Support (ohne Support bei kritischen Fehlern)

Engineering Systems Design Rhapsody

9.0.2

5724-X70

23.03.2023

30.09.2025

AD24-0598

Erweiterter Support / Support und Abonnement (S&S) / Erweiterter Support (ohne Support bei kritischen Fehlern)

Engineering Test Management

7.0.2

5724-V10

12.11.2020

30.09.2025

AD24-0598

Erweiterter Support / Support und Abonnement (S&S) / Erweiterter Support (ohne Support bei kritischen Fehlern)

Engineering Workflow Management

7.0.2

5724-V04

12.11.2020

30.09.2025

AD24-0598

Erweiterter Support / Support und Abonnement (S&S) / Erweiterter Support (ohne Support bei kritischen Fehlern)

Event Automation

1.0.X

5900-AXM

29.06.2023

30.09.2025

AD24-0750

 

Financial Transaction Manager for High Value Payments

3.2.x

5737-M74

26.06.2020

30.09.2025

AD24-0558

 

HTTP Server for WebSphere Application Server Hypervisor Edition on Red Hat Enterprise Linux Server

8.5.x

5725-C04

15.06.2012

30.09.2025

AD23-0720

 

InfoSphere Change Data Delivery for Information Server

11.3.3

5724-U70

10.04.2015

30.09.2025

AD24-2090

Erweiterter Support

InfoSphere Data Replication

11.3.3

5725-E30

10.04.2015

30.09.2025

AD24-2090

Erweiterter Support

InfoSphere Guardium Data Encryption for DB2 and IMS Databases

1.2.x

5655-P03

25.02.2011

30.09.2025

223-0428

 

Integration Designer

21.0.x

5725-C97

25.06.2021

17.12.2025

AD24-0768

Advanced Support

Knowledge Accelerators

1.0.x

5737-N08

13.08.2020

30.09.2025

222-367

 

MANTA Automated Data Lineage for Cloud Pak for Data

4.5.x

5900-AQ9

29.06.2022

31.07.2025

AD24-0691

 

Maximo Anywhere

7.6.4

5725-M39

28.02.2020

30.09.2025

922-024

Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support

Maximo Asset Configuration Manager

7.6.7

5724-U28

10.08.2018

30.09.2025

922-024

Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support

Maximo Asset Management

7.6.1.x

5724-U18

27.07.2018

30.09.2025

922-024

Erweiterter Support / Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support

Maximo Calibration

7.6.1

5724-U33

21.07.2020

30.09.2025

922-024

Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support

Maximo Civil Infrastructure

7.6.x

5737-M60

13.03.2020

30.09.2025

923-017

Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support

Maximo Enterprise Adapter

7.6.1.x

5724-T00

24.07.2018

30.09.2025

923-017

Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support

Maximo für die Luftfahrt

7.6.7-7.6.8

5725-U87

10.08.2018

30.09.2025

923-017

Erweiterter Support / Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support

Maximo für die Biowissenschaften

7.6.1.x

5724-U23

24.07.2020

30.09.2025

922-024

Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support

Maximo for Nuclear Power

7.6.1

5724-U19

17.11.2017

30.09.2025

922-024

Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support

Maximo for Nuclear Power

7.6.2

5724-U19

17.11.2017

30.09.2025

922-024

Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support

Maximo for Oil and Gas

7.6.1.x

5724-U20

18.10.2016

30.09.2025

922-024

Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support

Maximo for Oil and Gas

7.6.2.x

5724-U20

17.11.2020

30.09.2025

922-024

Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support

Maximo für Transport

7.6.2.x

5724-U21

08.12.2015

30.09.2025

922-024

Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support

Maximo for Utilities

7.6.1.x

5724-U22

21.07.2020

30.09.2025

922-024

Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support

Maximo Spatial Asset Management

7.6.1

5724-U36

24.07.2020

30.09.2025

922-024

Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support

MobileFirst Platform Foundation

8.0.x

5725-I43

17.06.2016

30.09.2025

922-058

 

MongoDB Enterprise Advanced with IBM

6.0.x

5737-H42

03.10.2023

31.07.2025

AD25-0054

 

MQ

9.2.x

5724-H72

23.07.2020

30.09.2025

AD24-0475

Erweiterter Support / Erweiterter Support

MQ Appliance M2002

9.3.x

5737-H47

23.09.2022

30.09.2025

AD24-0750

 

MQ Appliance M2003

9.3.x

5900-ALJ

02.08.2022

30.09.2025

AD24-0750

 

N – R

Produkt

VRM

PID

GA

Übergang zur erweiterten Version /
Fortgeführte oder beendete Unterstützung

Ankündigen

Buchstabe #

Berechtigter Dienst

Now Factory Sourceworks

5.7.x

5725-Q79

23.08.2016

31.12.2025

AD22-0520

 

Now Factory Sourceworks

5.8.x

5725-Q79

16. Dezember 2016

31.12.2025

AD22-0520

 

Planning Analytics Advanced

2.0.9

5737-C24

16.12.2019

31.10.2025

AD24-0080

 

Planning Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data

2.0.x

5900-AC5

28.07.2020

31.10.2025

AD25-0133

Erweiterter Support / Erweiterter Support

Planning Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data

4.X.X

5900-AC5

23.06.2021

31.07.2025

AD24-0691

 

Planning Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data

3.5.x

5900-AC5

20.11.2020

31.10.2025

AD25-0133

Erweiterter Support / Erweiterter Support

Planning Analytics Express

2.0.9

5724-Y13

16.12.2019

31.10.2025

AD25-0080

 

Planning Analytics Local

2.0.9

5737-B03

16.12.2019

31.10.2025

AD25-0080

 

Planning Analytics Modernization

2.0.x

5900-AC6

28.07.2020

31.10.2025

AD25-0133

Erweiterter Support / Erweiterter Support

Planning Analytics Modernization

4.X.X

5900-AC6

23.06.2021

31.10.2025

AD25-0133

Erweiterter Support / Erweiterter Support

QRadar 1901 Appliance

7.x.x

5737-D35

25.04.2017

31.12.2025

 

 

QRadar Incident Forensics G3 Appliance

7.x.x

5737-C41

20.01.2017

30.09.2025

920-045

 

QRadar Network Insights

7.x.x

5737-B26

09.12.2016

31.12.2025

 

 

QRadar Network Insights Appliance 1910

7.x.x

5737-F05

12.03.2019

30.09.2025

920-045

 

QRadar Network Packet Capture

7.x.x

5737-B28

21.10.2026

31.12.2025

 

 

QRadar xx05 G3 Appliance

7.x.x

5737-C42

10.03.2017

31.12.2025

 

 

QRadar XX29 Appliance

7.x.x

5737-C39

20.01.2017

31.12.2025

 

 

QRadar xx48 Appliance

7.x.x

5737-B27

21.10.2026

31.12.2025

 

 

Rational DOORS

9.6.x

5724-X82

02.06.2014

30.09.2025

923-0634

Support und Abonnement (S&S)

Robotic Process Automation with Automation Anywhere

19.x.x

5737-E81

22.01.2020

30.09.2025

923-024

 

S – Z

Produkt

VRM

PID

GA

Übergang zur erweiterten Version /
Fortgeführte oder beendete Unterstützung

Ankündigen

Buchstabe #

Berechtigter Dienst

Safer Payments

6.4.x

5725-Z82

11.02.2022

30.09.2025

AD24-2075

Erweiterter Support / Erweiterter Support

Security Access Manager Appliance

9.0.2

5737-F02

08.12.2017

30.09.2025

922-109

 

Security Directory Suite

8.0.x

5725-Y17

11.01.2016

30.09.2025

923-017

 

Security Guardium Data Protection for NAS

12.0.x

5737-H30

26.09.2023

30.09.2025

AD24-2199

 

Security QRadar Suite Software

1.10.x

5900-AQF

24.10.2023

30.09.2025

AD25-1026

 

Security Verify Access Appliance

10.0.x

5737-F02

12.06.2020

30.09.2025

922-109

 

Security Verify Privilege Manager

11.4.3

5900-B7X

19.03.2024

11.12.2025

AD24-2236

 

Security Verify Privilege Manager

12.0.0

5900-B7X

25.06.2024

11.12.2025

AD24-2236

 

Security Verify Privilege Manager

12.0.1

5900-B7X

25.07.2024

11.12.2025

AD24-2236

 

Security Verify Privilege Manager

12.0.2

5900-B7X

22.11.2024

22.11.2025

AD24-2219

 

Security Verify Privilege Vault

11.6.4

5900-B7W

2.2.2024

11.12.2025

AD24-2236

 

Security Verify Privilege Vault

11.6.25

5900-B7W

18.03.2024

11.12.2025

AD24-2236

 

Security Verify Privilege Vault

11.7.1

5900-B7W

07.05.2024

11.12.2025

AD24-2236

 

Security Verify Privilege Vault

11.6.26

5900-B7W

16.04.2024

11.12.2025

AD24-2236

 

Security Verify Privilege Vault

11.7.2

5900-B7W

11.6.2024

11.12.2025

AD24-2236

 

Security Verify Privilege Vault

11.7.16

5900-B7W

25.07.2024

11.12.2025

AD24-2236

 

Security Verify Privilege Vault

11.7.31

5900-B7W

22.10.2024

22.10.2025

AD24-2120

 

Semeru Runtime Certified Edition for z/OS

11

5655-DGJ

19.11.2021

30.11.2025

AD24-0640

 

Spectrum Scale Advanced Edition

5.1.x

5737-F35

6.11.2020

30.09.2025

AD24-0800

Support und Abonnement (S&S)

Spectrum Scale Data Access Edition

5.1.x

5737-I39

6.11.2020

30.09.2025

AD24-0800

Support und Abonnement (S&S)

Spectrum Scale Datenmanagement Edition

5.1.x

5737-F34

6.11.2020

30.09.2025

AD24-0800

Support und Abonnement (S&S)

Spectrum Scale Datenmanagement Edition

5.1.0 - 5.1.7

5737-F34

6.11.2020

30.09.2025

AD24-0800

Support und Abonnement (S&S) / Erweiterter Support

Spectrum Scale Erasure Code Edition

5.1.x

5737-J34

6.11.2020

30.09.2025

AD24-0800

Support und Abonnement (S&S)

Spectrum Scale Standard Edition

5.1.x

5737-F33

6.11.2020

30.09.2025

AD24-0800

Support und Abonnement (S&S)

SPSS Amos

26.0.0

5725-A60

09.04.2019

30.09.2025

AD24-2099

Erweiterter Support

SPSS Statistics

26.0.x

5725-A54

09.04.2019

30.09.2025

AD24-2099

Erweiterter Support

SPSS Statistics Server

26.0.x

5725-A56

09.04.2019

30.09.2025

AD24-2099

Erweiterter Support

Sterling Connect:Direct for Microsoft Windows

6.2.X

5725-C99

10.9.2021

31.12.2025

AD24-2334

Erweiterter Support

Sterling Connect:Direct for UNIX

6.2.X

5725-C99

10.9.2021

31.12.2025

AD24-2334

Erweiterter Support

Sterling Transformation Extender Pack for Financial Payments

10.1.X

5724-T79

13.11.2020

30.09.2025

AD24-2279

Längerer Support / Erweiterter Support

Sterling Transformation Extender Pack for Financial Payments

10.2.0

5724-T79

24.09.2021

30.09.2025

AD24-2279

Längerer Support / Erweiterter Support

Sterling Transformation Extender Pack for Healthcare

10.1.X

5724-T77

13.11.2020

30.09.2025

AD24-2279

Längerer Support / Erweiterter Support

Sterling Transformation Extender Pack for Healthcare

10.2.0

5724-T77

9.11.2021

30.09.2025

AD24-2279

Längerer Support / Erweiterter Support

Sterling Transformation Extender Pack for SAP Applications

10.1.X

5724-Q68

13.11.2020

30.09.2025

AD24-2279

Längerer Support / Erweiterter Support

Sterling Transformation Extender Pack for SAP Applications

10.2.0

5724-Q68

9.11.2021

30.09.2025

AD24-2279

Längerer Support / Erweiterter Support

Sterling Transformation Extender Pack for Supply Chain EDI

10.1.X

5724-T78

13.11.2020

30.09.2025

AD24-2279

Längerer Support / Erweiterter Support

Sterling Transformation Extender Pack for Supply Chain EDI

10.2.0

5724-T78

9.11.2021

30.09.2025

AD24-2279

Längerer Support / Erweiterter Support

Storage Ceph Premium Edition

6.1.0

5900-AVA

18.08.2023

30.09.2025

AD24-0803

Erweiterter Support / Erweiterter Support

Storage Ceph Pro Edition

6.1.0

5900-AXK

18.08.2023

30.09.2025

AD24-0803

Erweiterter Support / Erweiterter Support

TRIRIGA Application Platform

4.1.x

5725-F26

03.06.2022

31.10.2025

AD24-2149

 

TRIRIGA Application Platform

4.2.x

5725-F26

26.08.2022

31.10.2025

AD24-2149

Advanced Support / Support und Abonnement (S&S)

TRIRIGA Application Platform

4.3.X

5725-F26

28.10.2022

31.10.2025

AD24-2149

Advanced Support / Support und Abonnement (S&S)

TRIRIGA Application Platform

4.4.X

5725-F26

10.03.2023

31.10.2025

AD24-2149

Advanced Support / Support und Abonnement (S&S)

TRIRIGA Application Suite

11.1.x

5900-AHQ

03.06.2022

31.10.2025

AD24-2149

Advanced Support / Support und Abonnement (S&S) / Advanced Support

TRIRIGA Application Suite

11.2.X

5900-AHQ

26.08.2022

31.10.2025

AD24-2149

Advanced Support / Support und Abonnement (S&S) / Advanced Support

TRIRIGA Application Suite

11.3.X

5900-AHQ

28.10.2022

31.10.2025

AD24-2149

Advanced Support / Support und Abonnement (S&S) / Advanced Support

TRIRIGA CAD-Integrator/Publisher

13.1.x

5725-F45

03.06.2022

31.10.2025

AD24-2149

Advanced Support / Support und Abonnement (S&S)

TRIRIGA CAD-Integrator/Publisher

13.2.x

5725-F45

26.08.2022

31.10.2025

AD24-2149

Advanced Support / Support und Abonnement (S&S)

TRIRIGA CAD-Integrator/Publisher

13.3.X

5725-F45

28.10.2022

31.10.2025

AD24-2149

Advanced Support / Support und Abonnement (S&S)

TRIRIGA CAD-Integrator/Publisher

13.4.X

5725-F45

10.03.2023

31.10.2025

AD24-2149

Advanced Support / Support und Abonnement (S&S)

TRIRIGA Portfolio Data Manager

11.1.x

5725-F25

03.06.2022

31.10.2025

AD24-2149

Advanced Support / Support und Abonnement (S&S) / Advanced Support

TRIRIGA Portfolio Data Manager

11.2.x

5725-F25

26.08.2022

31.10.2025

AD24-2149

Advanced Support / Support und Abonnement (S&S) / Advanced Support

TRIRIGA Portfolio Data Manager

11.3.X

5725-F25

28.10.2022

31.10.2025

AD24-2149

Advanced Support / Support und Abonnement (S&S) / Advanced Support

UrbanCode Deploy

7.2.x

5725-M54

25.06.2021

30.09.2025

AD24-2011

Erweiterter Support

Watson AIOps

2.1.x

5737-M96

19.03.2021

30.09.2025

AD24-0729

 

Watson AIOps for Cloud Pak for Data

2.0.x

5737-M96

20.09.2020

30.09.2025

AD24-0729

 

WebSphere Application Server Hypervisor Edition Intelligent Management Pack

8.0.x

5725-A27

16.12.2011

30.09.2025

AD23-0720

 

Workload Automation

9.5.x

5725-G80

15.03.2019

30.09.2025

AD24-2054

Erweiterter Support (kein Support bei kritischen Fehlern)

Workload Scheduler

9.5.x

5698-WSH

15.03.2019

30.09.2025

AD24-2054

Erweiterter Support (kein Support bei kritischen Fehlern)

1. Jahreshälfte 2026

A – D

Produkt

VRM

PID

GA

Übergang zur erweiterten Version /
Fortgeführte oder beendete Unterstützung

Ankündigen

Buchstabe #

Berechtigter Dienst

App Connect Professional on Cloud

SaaS

5737-B81

30.09.2016

31.03.2026

AD24-2176

 

ASPERA STREAMING

3.9.x

5737-F68

28.06.2019

30.04.2026

923-0611

 

Aspera Streaming for Video

3.8.x

5737-F68

11.10.2017

30.04.2026

923-0611

 

Automation Decision Services

23.0.x

5900-AUD

23.06.2023

30.04.2026

AD24-0768

Erweiterter Support / Erweiterter Support

Business Automation Insights

23.0.x

5900-B75

15.12.2023

30.04.2026

AD24-0782

Erweiterter Support / Erweiterter Support

Business Automation Manager Open Editions

8.x

5900-AR4

22.07.2022

30.04.2026

AD24-0312

Erweiterter Support / Erweiterter Support

Business Automation Workflow

23.0.x

5737-H41

23.06.2023

30.04.2026

AD24-0768

Erweiterter Support / Erweiterter Support

Business Automation Workflow Enterprise Service Bus

23.0.x

5737-E82

23.06.2023

30.04.2026

AD24-0768

Erweiterter Support / Erweiterter Support

CICS TX Standard

11.1.0

5900-ALU

25.02.2022

30.04.2026

AD24-0467

 

Cloud Pak for Business Automation

23.0.x

5737-I23

23.06.2023

30.04.2026

AD24-0768

Erweiterter Support / Erweiterter Support

Cloud Pak for Integration

2023.4.1

5737-I89

13.12.2023

30.04.2026

AD24-0750

Advanced Support

Cognos Analytics

11.2.x

5724-W12

18.05.2021

30.04.2026

AD25-0133

Erweiterter Support / Erweiterter Support

Cognos Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data

11.2.X

5900-ABL

29.06.2022

30.04.2026

AD25-0133

Erweiterter Support / Erweiterter Support

Cognos Analytics Modernization

11.2.X

5900-ABM

30.11.2022

30.04.2026

AD25-0133

Erweiterter Support / Erweiterter Support

Cognos Controller

11.0.X

5724-W24

17.03.2023

30.04.2026

AD25-0993

Erweiterter Support

Cognos integration server

10.2.3

5725-L44

24.10.2017

30.04.2026

AD24-0539

 

Cognos PowerPlay

11.0.x

5724-W68

29.08.2017

30.04.2026

AD25-0133

Erweiterter Support / Erweiterter Support

Cognos PowerPlay

11.2.X

5724-W68

16.12.2022

30.04.2026

AD25-0133

Erweiterter Support / Erweiterter Support

DFSORT/VSE Version 3

3.4.0

5746-SM3

29.05.1998

28.02.2026

AD25-071

 

E – M

Produkt

VRM

PID

GA

Übergang zur erweiterten Version /
Fortgeführte oder beendete Unterstützung

Ankündigen

Buchstabe #

Berechtigter Dienst

Guardium Data Protection

11.5.x

5725-I12

16.09.2022

30.04.2026

AD24-2199

Erweiterter Support / Erweiterter Support

Informix Advanced Developer Edition

12.10.0

5725-D14

12.09.2014

30.04.2026

AD25-1047

Erweiterter Support

Informix Client Software Development Kit

4.10.x

5724-C23

26.03.2013

30.04.2026

AD25-1047

Erweiterter Support

Informix Enterprise Edition

12.10.x

5725-A39

26.03.2013

30.04.2026

AD25-1047

Erweiterter Support

Informix Express Edition

12.10.0

5724-Z04

26.03.2013

30.04.2026

AD25-1047

Erweiterter Support

Informix Workgroup Edition

12.10.0

5725-A40

26.03.2013

30.04.2026

AD25-1047

Erweiterter Support

Integration Designer

23.0.x

5725-C97

23.06.2023

30.04.2026

AD24-0768

Erweiterter Support / Erweiterter Support

N – R

Produkt

VRM

PID

GA

Übergang zur erweiterten Version /
Fortgeführte oder beendete Unterstützung

Ankündigen

Buchstabe #

Berechtigter Dienst

Open Enterprise SDK for Node.js

20.0.x

5655-NOS

17.11.2023

30.04.2026

AD25-0071

 

Open Enterprise SDK for Python

3.12.x

5655-PYT

17.11.2023

30.04.2026

AD25-0071

 

OpenPages for Cloud Pak for Data

8.3.x

5737-N71

29.06.2022

30.04.2026

AD25-0133

Erweiterter Support / Erweiterter Support

OpenPages Modernization for Cloud Pak for Data

8.3.x

5737-N70

29.06.2022

30.04.2026

AD25-0133

Erweiterter Support / Erweiterter Support

PowerVC for Private Cloud

2.1.x

5765-VC2

12.02.2022

30.04.2026

923-0500

 

QRadar Log Manager Disaster Recovery

7.5.x

5737-C15

11.01.2022

30.04.2026

AD24-0503

Advanced Support

QRadar Log Manager High Availability

7.5.x

5737-C14

11.01.2022

30.04.2026

AD24-0503

Advanced Support

QRadar Network Packet Capture Software

7.5.x

5737-B29

11.01.2022

30.04.2026

AD24-0503

Advanced Support

S – Z

Produkt

VRM

PID

GA

Übergang zur erweiterten Version /
Fortgeführte oder beendete Unterstützung

Ankündigen

Buchstabe #

Berechtigter Dienst

Safer Payments

6.5.x

5725-Z82

27.01.2023

30.04.2026

AD24-2189

Erweiterter Support / Erweiterter Support

Security Guardium Appliances

11.5.x

5737-M13

16.09.2022

30.04.2026

AD24-2199

 

Security Guardium Appliances

11.5.x

5900-AX7

09.06.2023

30.04.2026

AD24-2199

 

Security Guardium for Files

11.5.x

5725-V56

16.09.2022

30.04.2026

AD24-2199

Erweiterter Support / Erweiterter Support

Security Guardium Key Lifecycle Manager

4.1.x

5724-T60

08.12.2020

30.04.2026

AD24-2199

Erweiterter Support / Erweiterter Support

Security Guardium Key Lifecycle Manager

4.1.x

5641-GKL

08.12.2020

30.04.2026

AD24-2199

Erweiterter Support / Erweiterter Support

Security Guardium Key Lifecycle Manager

4.1.x

5641-GKM

08.12.2020

30.04.2026

AD24-2199

Erweiterter Support / Erweiterter Support

Security Guardium Package SW

1.10.x

5900-AQE

21.06.2022

30.04.2026

AD24-2199

Erweiterter Support / Erweiterter Support

Security QRadar Incident Forensics

7.5.0

5725-Q41

11.01.2022

30.04.2026

AD24-0503

Advanced Support

Security QRadar Incident Forensics

7.5.x

5725-Q42

11.01.2022

30.04.2026

AD24-0503

Advanced Support

Security QRadar Log Manager

7.5.x

5737-C13

11.01.2022

30.04.2026

AD24-0503

Advanced Support

Security Verify Access

10.0.x

5725-V90

12.06.2020

30.04.2026

AD25-0814

 

SevOne Network Performance Management

6.8

5900-AN1

29.02.2024

28.02.2026

AD24-0684

Erweiterter Support / Erweiterter Support

SingleStore Self-Managed with IBM

8.5.x

5900-AON

24.10.2024

08.01.2026

AD24-2294

 

Sterling B2B Integrator

6.1.X

5725-D06

18.09.2020

30.04.2026

AD25-0879

Erweiterter Support

Sterling File Gateway

6.1.X

5725-D07

18.09.2020

30.04.2026

AD25-0879

Erweiterter Support

Sterling Transformation Extender

10.1.x

5724-Q23

13.11.2020

30.04.2026

AD25-0880

Erweiterter Support

Tivoli Storage Management

6.1.x

5608-E08

14.12.2007

30.04.2026

AD25-0824

 

XL C/C++ for AIX

16.1.x

5765-J12

14.12.2018

30.04.2026

AD24-0719

 

XL Fortran for AIX

16.1.x

5725-C74

14.12.2018

30.04.2026

AD24-0719

 

XL Fortran for AIX

16.1.x

5765-J14

14.12.2018

30.04.2026

AD24-0719

 

Z and Cloud Modernization Stack

2023.1.1

5900-A8N

04.04.2023

30.04.2026

AD24-0496

 

Z and Cloud Modernization Stack

2023.2.1

5900-A8N

16.06.2023

30.04.2026

AD24-0496

 