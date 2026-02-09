In den folgenden Abschnitten wird erläutert, welche Versionen oder Releases Ihrer IBM-Software, die im zweiten Halbjahr 2025 und im ersten Halbjahr 2026 auf Erweiterter oder Längerer Support umgestellt werden.
Zur Erinnerung: Die Termine für das Ende des Unterstützung können sich ändern. Weitere Informationen finden Sie unter IBM Software Support Lifecycle.
Produkt
VRM
PID
GA
Übergang zur erweiterten Version /
Ankündigen
Buchstabe #
Berechtigter Dienst
Application Gateway
23.10.0
5900-B5J
24.10.2023
30.09.2025
AD24-2013
Business Automation Workflow
21.0.x
5737-H41
25.06.2021
17.12.2025
AD24-0768
|Advanced Support
Cloud Pak for Data
4.X.X
5737-H76
23.06.2021
31.07.2025
AD24-0691
Cloud Pak for Integration
2023.2.1
5737-I89
16.06.2023
30.09.2025
AD24-0750
Cloud Pak for Multicloud Management
2.x.x
5737-K99
07.08.2020
31.12.2025
AD22-0922
Cloud Pak for Security
1.10.x
5737-L74
21.06.2022
30.09.2025
AD25-1027
Cloud Pak for Watson AIOps
3.x.x
5737-M96
30.04.2021
30.09.2025
AD24-0729
Cloud Pak Systemsoftware
2.3.2
5725-Q52
27.03.2020
30.09.2025
AD24-2021
Cloud Pak Systemsoftware
2.3.3
5725-Q52
9.10.2020
30.09.2025
AD24-2021
Cloud Pak System Software Suite
2.3.2
5737-B07
27.03.2020
30.09.2025
AD24-2021
Cloud Pak System Software Suite
2.3.3
5737-B07
9.10.2020
30.09.2025
AD24-2021
Control Desk
7.6.1
5725-E24
04.12.2018
30.09.2025
923-0634
|Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support
Db2 Base Edition
11.5.x
5737-N20
30.06.2020
30.09.2025
921-090
Db2 Base Edition Erweiterung für Cloud Pak for Data
11.5.x
5900-ACD
28.07.2020
30.09.2025
921-090
DFSORT Version 1
1.14.x
5740-SM1
25.09.1998
31.10.2025
AD24-0678
Produkt
VRM
PID
GA
Übergang zur erweiterten Version /
Ankündigen
Buchstabe #
Berechtigter Dienst
Engineering Integration Hub
7.0.2
5725-I05
28.03.2023
30.09.2025
AD24-0598
|Support und Abonnement (S&S)/Erweiterter Support (ohne Support bei kritischen Fehlern)
Engineering Lifecycle Management Basis
7.0.2
5725-F21
12.11.2020
30.09.2025
AD24-0598
|Erweiterter Support / Support und Abonnement (S&S) / Erweiterter Support (ohne Support bei kritischen Fehlern)
Engineering Lifecycle Management Suite
7.0.2
5737-N84
05.02.2021
30.09.2025
AD24-0598
|Erweiterter Support / Support und Abonnement (S&S) / Erweiterter Support (ohne Support bei kritischen Fehlern)
Engineering Lifecycle Optimization - Engineering Insights
7.0.2
5725-H85
12.11.2020
30.09.2025
AD24-0598
|Erweiterter Support / Support und Abonnement (S&S) / Erweiterter Support (ohne Support bei kritischen Fehlern)
Engineering Lifecycle Optimization – Publishing
7.0.2
5724-X79
12.11.2020
30.09.2025
AD24-0598
|Erweiterter Support / Support und Abonnement (S&S) / Erweiterter Support (ohne Support bei kritischen Fehlern)
Engineering Requirements Management DOORS Next
7.0.2
5724-W87
12.11.2020
30.09.2025
AD24-0598
|Erweiterter Support / Support und Abonnement (S&S) / Erweiterter Support (ohne Support bei kritischen Fehlern)
Engineering Systems Design Rhapsody
9.0.2
5724-X70
23.03.2023
30.09.2025
AD24-0598
|Erweiterter Support / Support und Abonnement (S&S) / Erweiterter Support (ohne Support bei kritischen Fehlern)
Engineering Test Management
7.0.2
5724-V10
12.11.2020
30.09.2025
AD24-0598
|Erweiterter Support / Support und Abonnement (S&S) / Erweiterter Support (ohne Support bei kritischen Fehlern)
Engineering Workflow Management
7.0.2
5724-V04
12.11.2020
30.09.2025
AD24-0598
|Erweiterter Support / Support und Abonnement (S&S) / Erweiterter Support (ohne Support bei kritischen Fehlern)
Event Automation
1.0.X
5900-AXM
29.06.2023
30.09.2025
AD24-0750
Financial Transaction Manager for High Value Payments
3.2.x
5737-M74
26.06.2020
30.09.2025
AD24-0558
HTTP Server for WebSphere Application Server Hypervisor Edition on Red Hat Enterprise Linux Server
8.5.x
5725-C04
15.06.2012
30.09.2025
AD23-0720
InfoSphere Change Data Delivery for Information Server
11.3.3
5724-U70
10.04.2015
30.09.2025
AD24-2090
|Erweiterter Support
InfoSphere Data Replication
11.3.3
5725-E30
10.04.2015
30.09.2025
AD24-2090
|Erweiterter Support
InfoSphere Guardium Data Encryption for DB2 and IMS Databases
1.2.x
5655-P03
25.02.2011
30.09.2025
223-0428
Integration Designer
21.0.x
5725-C97
25.06.2021
17.12.2025
AD24-0768
|Advanced Support
Knowledge Accelerators
1.0.x
5737-N08
13.08.2020
30.09.2025
222-367
MANTA Automated Data Lineage for Cloud Pak for Data
4.5.x
5900-AQ9
29.06.2022
31.07.2025
AD24-0691
Maximo Anywhere
7.6.4
5725-M39
28.02.2020
30.09.2025
922-024
|Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support
Maximo Asset Configuration Manager
7.6.7
5724-U28
10.08.2018
30.09.2025
922-024
|Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support
Maximo Asset Management
7.6.1.x
5724-U18
27.07.2018
30.09.2025
922-024
|Erweiterter Support / Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support
Maximo Calibration
7.6.1
5724-U33
21.07.2020
30.09.2025
922-024
|Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support
Maximo Civil Infrastructure
7.6.x
5737-M60
13.03.2020
30.09.2025
923-017
|Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support
Maximo Enterprise Adapter
7.6.1.x
5724-T00
24.07.2018
30.09.2025
923-017
|Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support
Maximo für die Luftfahrt
7.6.7-7.6.8
5725-U87
10.08.2018
30.09.2025
923-017
|Erweiterter Support / Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support
Maximo für die Biowissenschaften
7.6.1.x
5724-U23
24.07.2020
30.09.2025
922-024
|Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support
Maximo for Nuclear Power
7.6.1
5724-U19
17.11.2017
30.09.2025
922-024
|Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support
Maximo for Nuclear Power
7.6.2
5724-U19
17.11.2017
30.09.2025
922-024
|Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support
Maximo for Oil and Gas
7.6.1.x
5724-U20
18.10.2016
30.09.2025
922-024
|Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support
Maximo for Oil and Gas
7.6.2.x
5724-U20
17.11.2020
30.09.2025
922-024
|Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support
Maximo für Transport
7.6.2.x
5724-U21
08.12.2015
30.09.2025
922-024
|Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support
Maximo for Utilities
7.6.1.x
5724-U22
21.07.2020
30.09.2025
922-024
|Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support
Maximo Spatial Asset Management
7.6.1
5724-U36
24.07.2020
30.09.2025
922-024
|Support und Abonnement (S&S) / Langfristiger Support / Erweiterter Support
MobileFirst Platform Foundation
8.0.x
5725-I43
17.06.2016
30.09.2025
922-058
MongoDB Enterprise Advanced with IBM
6.0.x
5737-H42
03.10.2023
31.07.2025
AD25-0054
MQ
9.2.x
5724-H72
23.07.2020
30.09.2025
AD24-0475
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
MQ Appliance M2002
9.3.x
5737-H47
23.09.2022
30.09.2025
AD24-0750
MQ Appliance M2003
9.3.x
5900-ALJ
02.08.2022
30.09.2025
AD24-0750
Produkt
VRM
PID
GA
Übergang zur erweiterten Version /
Ankündigen
Buchstabe #
Berechtigter Dienst
Now Factory Sourceworks
5.7.x
5725-Q79
23.08.2016
31.12.2025
AD22-0520
Now Factory Sourceworks
5.8.x
5725-Q79
16. Dezember 2016
31.12.2025
AD22-0520
Planning Analytics Advanced
2.0.9
5737-C24
16.12.2019
31.10.2025
AD24-0080
Planning Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data
2.0.x
5900-AC5
28.07.2020
31.10.2025
AD25-0133
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
Planning Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data
4.X.X
5900-AC5
23.06.2021
31.07.2025
AD24-0691
Planning Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data
3.5.x
5900-AC5
20.11.2020
31.10.2025
AD25-0133
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
Planning Analytics Express
2.0.9
5724-Y13
16.12.2019
31.10.2025
AD25-0080
Planning Analytics Local
2.0.9
5737-B03
16.12.2019
31.10.2025
AD25-0080
Planning Analytics Modernization
2.0.x
5900-AC6
28.07.2020
31.10.2025
AD25-0133
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
Planning Analytics Modernization
4.X.X
5900-AC6
23.06.2021
31.10.2025
AD25-0133
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
QRadar 1901 Appliance
7.x.x
5737-D35
25.04.2017
31.12.2025
QRadar Incident Forensics G3 Appliance
7.x.x
5737-C41
20.01.2017
30.09.2025
920-045
QRadar Network Insights
7.x.x
5737-B26
09.12.2016
31.12.2025
QRadar Network Insights Appliance 1910
7.x.x
5737-F05
12.03.2019
30.09.2025
920-045
QRadar Network Packet Capture
7.x.x
5737-B28
21.10.2026
31.12.2025
QRadar xx05 G3 Appliance
7.x.x
5737-C42
10.03.2017
31.12.2025
QRadar XX29 Appliance
7.x.x
5737-C39
20.01.2017
31.12.2025
QRadar xx48 Appliance
7.x.x
5737-B27
21.10.2026
31.12.2025
Rational DOORS
9.6.x
5724-X82
02.06.2014
30.09.2025
923-0634
|Support und Abonnement (S&S)
Robotic Process Automation with Automation Anywhere
19.x.x
5737-E81
22.01.2020
30.09.2025
923-024
Produkt
VRM
PID
GA
Übergang zur erweiterten Version /
Ankündigen
Buchstabe #
Berechtigter Dienst
Safer Payments
6.4.x
5725-Z82
11.02.2022
30.09.2025
AD24-2075
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
Security Access Manager Appliance
9.0.2
5737-F02
08.12.2017
30.09.2025
922-109
Security Directory Suite
8.0.x
5725-Y17
11.01.2016
30.09.2025
923-017
Security Guardium Data Protection for NAS
12.0.x
5737-H30
26.09.2023
30.09.2025
AD24-2199
Security QRadar Suite Software
1.10.x
5900-AQF
24.10.2023
30.09.2025
AD25-1026
Security Verify Access Appliance
10.0.x
5737-F02
12.06.2020
30.09.2025
922-109
Security Verify Privilege Manager
11.4.3
5900-B7X
19.03.2024
11.12.2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Manager
12.0.0
5900-B7X
25.06.2024
11.12.2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Manager
12.0.1
5900-B7X
25.07.2024
11.12.2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Manager
12.0.2
5900-B7X
22.11.2024
22.11.2025
AD24-2219
Security Verify Privilege Vault
11.6.4
5900-B7W
2.2.2024
11.12.2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.6.25
5900-B7W
18.03.2024
11.12.2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.7.1
5900-B7W
07.05.2024
11.12.2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.6.26
5900-B7W
16.04.2024
11.12.2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.7.2
5900-B7W
11.6.2024
11.12.2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.7.16
5900-B7W
25.07.2024
11.12.2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.7.31
5900-B7W
22.10.2024
22.10.2025
AD24-2120
Semeru Runtime Certified Edition for z/OS
11
5655-DGJ
19.11.2021
30.11.2025
AD24-0640
Spectrum Scale Advanced Edition
5.1.x
5737-F35
6.11.2020
30.09.2025
AD24-0800
|Support und Abonnement (S&S)
Spectrum Scale Data Access Edition
5.1.x
5737-I39
6.11.2020
30.09.2025
AD24-0800
|Support und Abonnement (S&S)
Spectrum Scale Datenmanagement Edition
5.1.x
5737-F34
6.11.2020
30.09.2025
AD24-0800
|Support und Abonnement (S&S)
Spectrum Scale Datenmanagement Edition
5.1.0 - 5.1.7
5737-F34
6.11.2020
30.09.2025
AD24-0800
|Support und Abonnement (S&S) / Erweiterter Support
Spectrum Scale Erasure Code Edition
5.1.x
5737-J34
6.11.2020
30.09.2025
AD24-0800
|Support und Abonnement (S&S)
Spectrum Scale Standard Edition
5.1.x
5737-F33
6.11.2020
30.09.2025
AD24-0800
|Support und Abonnement (S&S)
SPSS Amos
26.0.0
5725-A60
09.04.2019
30.09.2025
AD24-2099
|Erweiterter Support
SPSS Statistics
26.0.x
5725-A54
09.04.2019
30.09.2025
AD24-2099
|Erweiterter Support
SPSS Statistics Server
26.0.x
5725-A56
09.04.2019
30.09.2025
AD24-2099
|Erweiterter Support
Sterling Connect:Direct for Microsoft Windows
6.2.X
5725-C99
10.9.2021
31.12.2025
AD24-2334
|Erweiterter Support
Sterling Connect:Direct for UNIX
6.2.X
5725-C99
10.9.2021
31.12.2025
AD24-2334
|Erweiterter Support
Sterling Transformation Extender Pack for Financial Payments
10.1.X
5724-T79
13.11.2020
30.09.2025
AD24-2279
|Längerer Support / Erweiterter Support
Sterling Transformation Extender Pack for Financial Payments
10.2.0
5724-T79
24.09.2021
30.09.2025
AD24-2279
|Längerer Support / Erweiterter Support
Sterling Transformation Extender Pack for Healthcare
10.1.X
5724-T77
13.11.2020
30.09.2025
AD24-2279
|Längerer Support / Erweiterter Support
Sterling Transformation Extender Pack for Healthcare
10.2.0
5724-T77
9.11.2021
30.09.2025
AD24-2279
|Längerer Support / Erweiterter Support
Sterling Transformation Extender Pack for SAP Applications
10.1.X
5724-Q68
13.11.2020
30.09.2025
AD24-2279
|Längerer Support / Erweiterter Support
Sterling Transformation Extender Pack for SAP Applications
10.2.0
5724-Q68
9.11.2021
30.09.2025
AD24-2279
|Längerer Support / Erweiterter Support
Sterling Transformation Extender Pack for Supply Chain EDI
10.1.X
5724-T78
13.11.2020
30.09.2025
AD24-2279
|Längerer Support / Erweiterter Support
Sterling Transformation Extender Pack for Supply Chain EDI
10.2.0
5724-T78
9.11.2021
30.09.2025
AD24-2279
|Längerer Support / Erweiterter Support
Storage Ceph Premium Edition
6.1.0
5900-AVA
18.08.2023
30.09.2025
AD24-0803
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
Storage Ceph Pro Edition
6.1.0
5900-AXK
18.08.2023
30.09.2025
AD24-0803
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
TRIRIGA Application Platform
4.1.x
5725-F26
03.06.2022
31.10.2025
AD24-2149
TRIRIGA Application Platform
4.2.x
5725-F26
26.08.2022
31.10.2025
AD24-2149
|Advanced Support / Support und Abonnement (S&S)
TRIRIGA Application Platform
4.3.X
5725-F26
28.10.2022
31.10.2025
AD24-2149
|Advanced Support / Support und Abonnement (S&S)
TRIRIGA Application Platform
4.4.X
5725-F26
10.03.2023
31.10.2025
AD24-2149
|Advanced Support / Support und Abonnement (S&S)
TRIRIGA Application Suite
11.1.x
5900-AHQ
03.06.2022
31.10.2025
AD24-2149
|Advanced Support / Support und Abonnement (S&S) / Advanced Support
TRIRIGA Application Suite
11.2.X
5900-AHQ
26.08.2022
31.10.2025
AD24-2149
|Advanced Support / Support und Abonnement (S&S) / Advanced Support
TRIRIGA Application Suite
11.3.X
5900-AHQ
28.10.2022
31.10.2025
AD24-2149
|Advanced Support / Support und Abonnement (S&S) / Advanced Support
TRIRIGA CAD-Integrator/Publisher
13.1.x
5725-F45
03.06.2022
31.10.2025
AD24-2149
|Advanced Support / Support und Abonnement (S&S)
TRIRIGA CAD-Integrator/Publisher
13.2.x
5725-F45
26.08.2022
31.10.2025
AD24-2149
|Advanced Support / Support und Abonnement (S&S)
TRIRIGA CAD-Integrator/Publisher
13.3.X
5725-F45
28.10.2022
31.10.2025
AD24-2149
|Advanced Support / Support und Abonnement (S&S)
TRIRIGA CAD-Integrator/Publisher
13.4.X
5725-F45
10.03.2023
31.10.2025
AD24-2149
|Advanced Support / Support und Abonnement (S&S)
TRIRIGA Portfolio Data Manager
11.1.x
5725-F25
03.06.2022
31.10.2025
AD24-2149
|Advanced Support / Support und Abonnement (S&S) / Advanced Support
TRIRIGA Portfolio Data Manager
11.2.x
5725-F25
26.08.2022
31.10.2025
AD24-2149
|Advanced Support / Support und Abonnement (S&S) / Advanced Support
TRIRIGA Portfolio Data Manager
11.3.X
5725-F25
28.10.2022
31.10.2025
AD24-2149
|Advanced Support / Support und Abonnement (S&S) / Advanced Support
UrbanCode Deploy
7.2.x
5725-M54
25.06.2021
30.09.2025
AD24-2011
|Erweiterter Support
Watson AIOps
2.1.x
5737-M96
19.03.2021
30.09.2025
AD24-0729
Watson AIOps for Cloud Pak for Data
2.0.x
5737-M96
20.09.2020
30.09.2025
AD24-0729
WebSphere Application Server Hypervisor Edition Intelligent Management Pack
8.0.x
5725-A27
16.12.2011
30.09.2025
AD23-0720
Workload Automation
9.5.x
5725-G80
15.03.2019
30.09.2025
AD24-2054
|Erweiterter Support (kein Support bei kritischen Fehlern)
Workload Scheduler
9.5.x
5698-WSH
15.03.2019
30.09.2025
AD24-2054
|Erweiterter Support (kein Support bei kritischen Fehlern)
Produkt
VRM
PID
GA
Übergang zur erweiterten Version /
Ankündigen
Buchstabe #
Berechtigter Dienst
App Connect Professional on Cloud
SaaS
5737-B81
30.09.2016
31.03.2026
AD24-2176
ASPERA STREAMING
3.9.x
5737-F68
28.06.2019
30.04.2026
923-0611
Aspera Streaming for Video
3.8.x
5737-F68
11.10.2017
30.04.2026
923-0611
Automation Decision Services
23.0.x
5900-AUD
23.06.2023
30.04.2026
AD24-0768
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
Business Automation Insights
23.0.x
5900-B75
15.12.2023
30.04.2026
AD24-0782
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
Business Automation Manager Open Editions
8.x
5900-AR4
22.07.2022
30.04.2026
AD24-0312
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
Business Automation Workflow
23.0.x
5737-H41
23.06.2023
30.04.2026
AD24-0768
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
Business Automation Workflow Enterprise Service Bus
23.0.x
5737-E82
23.06.2023
30.04.2026
AD24-0768
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
CICS TX Standard
11.1.0
5900-ALU
25.02.2022
30.04.2026
AD24-0467
Cloud Pak for Business Automation
23.0.x
5737-I23
23.06.2023
30.04.2026
AD24-0768
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
Cloud Pak for Integration
2023.4.1
5737-I89
13.12.2023
30.04.2026
AD24-0750
|Advanced Support
Cognos Analytics
11.2.x
5724-W12
18.05.2021
30.04.2026
AD25-0133
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
Cognos Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data
11.2.X
5900-ABL
29.06.2022
30.04.2026
AD25-0133
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
Cognos Analytics Modernization
11.2.X
5900-ABM
30.11.2022
30.04.2026
AD25-0133
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
Cognos Controller
11.0.X
5724-W24
17.03.2023
30.04.2026
AD25-0993
|Erweiterter Support
Cognos integration server
10.2.3
5725-L44
24.10.2017
30.04.2026
AD24-0539
Cognos PowerPlay
11.0.x
5724-W68
29.08.2017
30.04.2026
AD25-0133
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
Cognos PowerPlay
11.2.X
5724-W68
16.12.2022
30.04.2026
AD25-0133
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
DFSORT/VSE Version 3
3.4.0
5746-SM3
29.05.1998
28.02.2026
AD25-071
Produkt
VRM
PID
GA
Übergang zur erweiterten Version /
Ankündigen
Buchstabe #
Berechtigter Dienst
Guardium Data Protection
11.5.x
5725-I12
16.09.2022
30.04.2026
AD24-2199
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
Informix Advanced Developer Edition
12.10.0
5725-D14
12.09.2014
30.04.2026
AD25-1047
|Erweiterter Support
Informix Client Software Development Kit
4.10.x
5724-C23
26.03.2013
30.04.2026
AD25-1047
|Erweiterter Support
Informix Enterprise Edition
12.10.x
5725-A39
26.03.2013
30.04.2026
AD25-1047
|Erweiterter Support
Informix Express Edition
12.10.0
5724-Z04
26.03.2013
30.04.2026
AD25-1047
|Erweiterter Support
Informix Workgroup Edition
12.10.0
5725-A40
26.03.2013
30.04.2026
AD25-1047
|Erweiterter Support
Integration Designer
23.0.x
5725-C97
23.06.2023
30.04.2026
AD24-0768
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
Produkt
VRM
PID
GA
Übergang zur erweiterten Version /
Ankündigen
Buchstabe #
Berechtigter Dienst
Open Enterprise SDK for Node.js
20.0.x
5655-NOS
17.11.2023
30.04.2026
AD25-0071
Open Enterprise SDK for Python
3.12.x
5655-PYT
17.11.2023
30.04.2026
AD25-0071
OpenPages for Cloud Pak for Data
8.3.x
5737-N71
29.06.2022
30.04.2026
AD25-0133
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
OpenPages Modernization for Cloud Pak for Data
8.3.x
5737-N70
29.06.2022
30.04.2026
AD25-0133
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
PowerVC for Private Cloud
2.1.x
5765-VC2
12.02.2022
30.04.2026
923-0500
QRadar Log Manager Disaster Recovery
7.5.x
5737-C15
11.01.2022
30.04.2026
AD24-0503
|Advanced Support
QRadar Log Manager High Availability
7.5.x
5737-C14
11.01.2022
30.04.2026
AD24-0503
|Advanced Support
QRadar Network Packet Capture Software
7.5.x
5737-B29
11.01.2022
30.04.2026
AD24-0503
|Advanced Support
Produkt
VRM
PID
GA
Übergang zur erweiterten Version /
Ankündigen
Buchstabe #
Berechtigter Dienst
Safer Payments
6.5.x
5725-Z82
27.01.2023
30.04.2026
AD24-2189
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
Security Guardium Appliances
11.5.x
5737-M13
16.09.2022
30.04.2026
AD24-2199
Security Guardium Appliances
11.5.x
5900-AX7
09.06.2023
30.04.2026
AD24-2199
Security Guardium for Files
11.5.x
5725-V56
16.09.2022
30.04.2026
AD24-2199
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
Security Guardium Key Lifecycle Manager
4.1.x
5724-T60
08.12.2020
30.04.2026
AD24-2199
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
Security Guardium Key Lifecycle Manager
4.1.x
5641-GKL
08.12.2020
30.04.2026
AD24-2199
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
Security Guardium Key Lifecycle Manager
4.1.x
5641-GKM
08.12.2020
30.04.2026
AD24-2199
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
Security Guardium Package SW
1.10.x
5900-AQE
21.06.2022
30.04.2026
AD24-2199
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
Security QRadar Incident Forensics
7.5.0
5725-Q41
11.01.2022
30.04.2026
AD24-0503
|Advanced Support
Security QRadar Incident Forensics
7.5.x
5725-Q42
11.01.2022
30.04.2026
AD24-0503
|Advanced Support
Security QRadar Log Manager
7.5.x
5737-C13
11.01.2022
30.04.2026
AD24-0503
|Advanced Support
Security Verify Access
10.0.x
5725-V90
12.06.2020
30.04.2026
AD25-0814
SevOne Network Performance Management
6.8
5900-AN1
29.02.2024
28.02.2026
AD24-0684
|Erweiterter Support / Erweiterter Support
SingleStore Self-Managed with IBM
8.5.x
5900-AON
24.10.2024
08.01.2026
AD24-2294
Sterling B2B Integrator
6.1.X
5725-D06
18.09.2020
30.04.2026
AD25-0879
|Erweiterter Support
Sterling File Gateway
6.1.X
5725-D07
18.09.2020
30.04.2026
AD25-0879
|Erweiterter Support
Sterling Transformation Extender
10.1.x
5724-Q23
13.11.2020
30.04.2026
AD25-0880
|Erweiterter Support
Tivoli Storage Management
6.1.x
5608-E08
14.12.2007
30.04.2026
AD25-0824
XL C/C++ for AIX
16.1.x
5765-J12
14.12.2018
30.04.2026
AD24-0719
XL Fortran for AIX
16.1.x
5725-C74
14.12.2018
30.04.2026
AD24-0719
XL Fortran for AIX
16.1.x
5765-J14
14.12.2018
30.04.2026
AD24-0719
Z and Cloud Modernization Stack
2023.1.1
5900-A8N
04.04.2023
30.04.2026
AD24-0496
Z and Cloud Modernization Stack
2023.2.1
5900-A8N
16.06.2023
30.04.2026
AD24-0496