Dieses einfache Beispiel zeigt mehrere Möglichkeiten, wie RPA-Implementierungen fehlschlagen können:

Es wurde nur ein Teil des Prozesses berücksichtigt: „Procure-to-Pay“ und „Order-to-Cash“ gehören zu den komplexesten Prozessen in einem modernen Unternehmen. Sie erstrecken sich über mehrere Abteilungen und externe Stakeholder und bestehen aus langen Ketten voneinander abhängiger Aufgaben. Die Behebung nur eines Teils des Prozesses kann eine gewisse Erleichterung bringen. Wenn es jedoch an anderen Stellen des Prozesses Engpässe gibt, kann die Gesamtverbesserung minimal ausfallen oder gar nicht vorhanden sein. Eine isolierte Lösung für einen Teil des Prozesses kann sogar zu neuen Problemen oder Engpässen in vor- oder nachgelagerten Bereichen führen.

Die Automatisierung wurde auf einen schlechten Prozess angewendet: Dieser Prozess umfasste Papierrechnungen, die möglicherweise per Post an das Unternehmen geschickt, in der Poststelle sortiert, an den Ansprechpartner des Kunden weitergeleitet wurden und vielleicht eine Zeit lang auf einem unordentlichen Schreibtisch lagen, bevor sie dann physisch an die Buchhaltung weitergeleitet wurden. Die Automatisierung der Datenextraktion aus diesen Rechnungen hat nur wenig dazu beigetragen, den gesamten P2P-Zyklus zu beschleunigen. Vielmehr hätte der gesamte Prozess vor der Automatisierung überdacht werden müssen.

Die KPIs waren nicht klar: Die Führungskräfte des Unternehmens wussten, dass es ein Problem gab. Sie hatten aber nicht durchdacht, welche Verbesserungen sie erzielen wollten. Anstatt ein gewünschtes Ergebnis und messbare KPIs festzulegen, wendeten sie RPA nur als Pflaster für eine der sichtbareren Ursachen der Ineffizienz an. Hätten sie einen Schritt zurück gemacht und den gesamten Prozess analysiert, hätten sie vor dem Handeln alle Ineffizienzen aufdecken, Entscheidungen über deren Behebung treffen und den ROI jeder Maßnahme berechnen können.

Die Verwendung von Ad-hoc-Tools machte die Automatisierung nicht nachhaltig: Der Bot wurde von einem technikbegeisterten Finanzmitarbeiter mit einem Low-Code-Tool für die RPA erstellt. Für ihn war die Software einfach zu bedienen, aber mit ihm verließ auch dieses Wissen das Unternehmen. Das führte nicht nur dazu, dass der Bot nicht mehr funktionierte, sondern auch dazu, dass die Gelegenheit verpasst wurde, den Einsatz von RPA zur Beseitigung weiterer Ineffizienzen zu erweitern.

Fehlende kontinuierliche Kontrolle: Da der Bot ad-hoc und nicht im Rahmen einer Automatisierungsstrategie entwickelt und eingesetzt wurde, hatte niemand (auch kein Überwachungssystem) ein Auge darauf, sodass niemand vorhersagen konnte, dass eine Aktualisierung des Finanzsystems ihn unbrauchbar machen würde.