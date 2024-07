Bei der Suche nach Möglichkeiten zur Automatisierung von Geschäftsprozessen wollte Credigy verstehen, wie die Automatisierung eines bestimmten Geschäftsprozesses auch mit einem anderen Geschäftsprozess verknüpft werden kann. „Wenn Automatisierungen auf intelligente Weise eingesetzt werden und ‚verknüpfbar’ sind“, so Adams, „werden sie allmählich zu vollständig automatisierten Prozessen, und zwar durchgängig.“

„Auf unserer RPA-Journey war es unser strategisches Ziel, herauszufinden, welche Geschäftsprozesse von einer Automatisierung profitieren könnten“, sagt Rebecca Sims, Senior Business Systems Analyst bei Credigy. „Wir begannen mit den Quick Wins, damit wir unsere Automatisierungserfahrung ausbauen und gleichzeitig ermitteln konnten, wo die Automatisierung uns am meisten helfen wird, einen strategischen Vorteil durch RPA zu erzielen.“

In Zusammenarbeit mit RPA-Beratern priorisierte Credigy, welche Geschäftsprozesse am meisten von der Automatisierung profitieren würden. „Die Berater sollten unseren Entwicklern die Best Practices beibringen und uns auf langfristigen Erfolg ausrichten“, sagt Sims. „Sie führten Code-Reviews durch und halfen uns, die besten Wege zur Automatisierung aufzuzeigen.“

„Die Berater haben uns geholfen, die sinnvollsten Prozesse für die Automatisierung zu finden“, sagt Adams. „Wenn wir zum Beispiel einmal im Monat etwas tun, das nur fünf Minuten dauert, macht es keinen Sinn, Entwicklungsaufwand in diesen Prozess zu stecken.“

Jedes Jahr verarbeitet Credigy Tausende von Datendateien, die per E-Mail oder über eine SFTP-Site empfangen werden. Aufgrund des großen Datenvolumens, das zur Analyse und Auswertung eingeht, lag einer der ersten Schwerpunkte auf der Verwaltung der Daten- und Dateiverschiebung – eine mühsame und zeitintensive Aufgabe. Um Dateien zu verschieben, identifizierten und öffneten Mitarbeiter manuell Dateien, um die Informationen zu validieren. Anschließend benannten sie Dokumente gemäß einheitlichen Kennzeichnungskonventionen um. Der letzte Schritt war, zum richtigen Repository zu navigieren, um die Dokumente zu speichern.

„Anstatt die Datenquellen von Mitarbeitern überwachen zu lassen, lassen wir sie nun regelmäßig von einem Roboter überprüfen und nach einer festgelegten Namenskonvention benennen, wobei sie die Dateien dann dort ablegen, wo unser System sie abrufen und in unseren internen Systemen verarbeiten kann“, sagt Sims. „So haben wir einen genauen Überblick über den Kontostatus und können fundierte Entscheidungen treffen.“

Eine weitere Möglichkeit für die Automatisierung bezog sich auf die Art und Weise, wie Credigy Anbieterrechnungen verarbeitete. „Wir analysierten die Anzahl der Anbieter, die reguläre Rechnungen einreichten, und beschlossen, den Prozess in unserem Rechnungsverarbeitungssystem zu automatisieren“, sagt Sims. „Das Finanzteam kann angehängte Rechnungen per E-Mail an den RPA-Roboter weiterleiten und die Rechnung wird automatisch erstellt.“

Derzeit verarbeitet Credigy 22 Anbieterrechnungen automatisch. Das endgültige Ziel ist es, die Rechnungsverarbeitung vollständig zu automatisieren, wenn das Automatisierungsframework vollständig entwickelt ist.

Due-Diligence – die Prüfung der Dokumente im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von finanziellen Assets – war eine weitere arbeitsintensive Aufgabe, die reif für die Automatisierung war. In vielen Fällen wurden die Dokumente von Websites Dritter heruntergeladen und enthielten Datensätze für Tausende von Konten gleichzeitig. Credigy implementierte automatisierte Prozesse zum Scannen von kontobasierten Dokumenten und zum Scrapen von Daten in eine Microsoft Excel-Datei für die Berichterstellung und Entscheidungsfindung.

„Wenn wir zum Beispiel ein Portfolio von 10.000 Verbraucherkrediten kaufen wollen, gehört zur Due-Diligence-Prüfung auch die Durchsicht der Kreditakten, um sicherzustellen, dass die Originaldokumentation zu den Krediten vorhanden ist und den geltenden Anforderungen entspricht“, sagt Adams.

„Früher wurde diese Arbeit von Menschen erledigt, was oft zeitintensiv und mit kurzen Fristen verbunden war. Aber jetzt, mit RPA, führen wir für einige Deals eine 100 % automatisierte Due-Diligence-Prüfung durch, und das ist ein großer Gewinn für uns. Da wir in der Lage sind, den Diligence-Prozess schneller abzuschließen, können wir feststellen, welche Probleme angegangen werden müssen und ob das Geschäft wirklich für uns und unsere potenzielle Gegenpartei funktioniert. Es minimiert die Zeit, die wir mit Geschäften verbringen, die nicht funktionieren werden, und hilft uns und unseren Geschäftspartnern, sich auf Gelegenheiten zu konzentrieren, die für alle Beteiligten sinnvoll sind.“

Um sicherzustellen, dass Credigy langfristig maximalen Nutzen aus seiner Investition in RPA zieht, entwickelt das Unternehmen das Framework für ein laufendes RPA-Kompetenzzentrum. „Manche Unternehmen beginnen mit RPA-Software und haben ein Jahr später vielleicht 20 bis 30 Roboter“, sagt Adams. „Aber dann fragt jemand: ‚Was macht dieser Roboter?’ und niemand kennt die Regeln. Wir werden dafür sorgen, dass unsere Prozesse gut dokumentiert sind, und Metadaten zur Verfügung stellen, damit wir darüber nachdenken können, wie jeder Prozess in Zukunft in größere Prozesse eingebunden ist.“