Es dauerte nicht lange, bis Cobmax die Vorteile von RPA erkannte. Die Bots sparten dem Unternehmen so viel Zeit, dass es seine Backoffice-Aktivitäten um 50 % reduzieren konnte. Die Mitarbeiter nutzten die eingesparte Zeit, um neue Fähigkeiten zu erlernen und Cobmax anderweitig zu unterstützen. Einige wechselten in den Vertrieb oder den Kundensupport. Andere hatten die Möglichkeit, ihre Kenntnisse zu nutzen und wurden in strategische Bereiche wie Marketing und IT befördert.

Cobmax-Kunden profitierten ebenfalls. Die Anzahl der Fehler in Kundenberichten ging deutlich zurück. Durch den Einsatz von mehr Mitarbeitern im Vertriebszentrum konnten die Mitarbeiter mehr Anrufe schneller bearbeiten, was auch die Kundenzufriedenheit erhöhte. „Zum Beispiel dauerte die Bearbeitung von Anfragen nach Kundenberichten früher zwei oder drei Tage“, sagt Voltan. „Wir bearbeiten diese Berichte jetzt innerhalb eines Tages. Wir können also schneller und zuverlässiger liefern als in der Vergangenheit und unsere Kunden müssen sich weniger Sorgen machen.“

Für Voltan war es auch interessant zu sehen, wie sich die Einstellung der Cobmax-Mitarbeiter durch die Implementierung veränderte. „Zuerst waren die Mitarbeiter sehr besorgt, als sie von den Bots hörten“, sagt er. „Viele dachten, sie würden ihren Job verlieren. Selbst nach ihrer Schulung durch IBM waren die Mitarbeiter skeptisch. Sie fragten sich, wie ein Bot Informationen lesen und interpretieren kann. Sie hatten das Gefühl, dass die Bots niemals in der Lage sein würden, ihre Arbeit zu erledigen.“

Heute erkennen die Mitarbeiter die Vorteile von RPA in vollem Umfang. „Wenn sie sich jetzt einen neuen Prozess ansehen, fragen sie sich sofort, wie wir ihn automatisieren können“, fährt Voltan fort. „Unsere Mitarbeiter sehen jetzt, dass Technologie tatsächlich die Beziehungen verbessern und dadurch ihre Arbeit mehr Spaß machen kann.“

Auch der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die Automatisierung von Prozessen ist. „Wir konnten schnell auf die Pandemie reagieren“, erinnert sich Voltan. „Innerhalb von fünf Tagen arbeiteten mehr als 300 Mitarbeiter sicher von zu Hause aus. Und es hilft uns, in Verbindung zu bleiben.“

Als Cobmax IBM zum ersten Mal unter Vertrag nahm, dachte die Geschäftsleitung, dass es nur um einen Auftrag gehen würde. Dass dem nicht so ist, wurde ihnen klar, als die Bots mit der Arbeit begannen. Sie erkannten, dass die Automatisierung mehreren Bereichen des Unternehmens helfen könnte, schneller zu arbeiten und Geld zu sparen.

„Als wir anfingen, entwickelte IBM alle Prozesse für die Bots“, erklärt Voltan. „Aber als das Management die Anzahl der möglichen Projekte für RPA sah, beschlossen wir, ein internes Team zusammenzustellen, das sich um alles kümmern sollte. Heute haben wir ein Team aus fünf Entwicklern, einem technischen Leiter und mir. Selbstverständlich bietet uns IBM weiterhin Support und Schulungen an, wann immer wir diese benötigen.“

Das Cobmax-Management freut sich auf die Zukunft und die weitere Zusammenarbeit mit IBM. „Wir freuen uns darauf, mit Hilfe von IBM noch mehr innovative Technologie einzuführen“, sagt Voltan. „Die Frage ist nur, wie weit wir damit kommen.“

Der in dieser Fallstudie vorgestellte Kunde hat zuerst WDG Soluções Em Sistemas E Automação De Proces LTDA beauftragt, die seit dem 1. Januar 2021 als IBM firmiert. Die WDG-Produkte in dieser Fallstudie, WDG Studio und WDG RPA, werden nun als IBM RPA Studio bzw. IBM RPA Solution bezeichnet.