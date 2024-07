Im Jahr 1968 traf der junge Pharmaangestellte Genésio A. Mendes eine lebensverändernde Entscheidung: Er gründete seinen eigenen Vertriebsdienst für verschreibungspflichtige Medikamente. Er verkaufte seinen Volkswagen Käfer, um Kapital zu beschaffen und Medikamente zu kaufen. Mendes lieferte diese Medizin dann an Apotheken aus, indem er mit seinem Fahrrad durch die Straßen von Tubarão, Santa Catarina, Brasilien, fuhr. Und schon war das Unternehmen GAM Distributors of Medicines and Perfumery geboren.