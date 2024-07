Die Google Cloud Platform (GCP) ist eine Sammlung von öffentlichen Clouds, die von Google erstellt und betrieben werden. Die Plattform läuft auf Google-Hardware und besteht aus mehreren gehosteten Diensten für Rechen-, Speicher- und Anwendungsentwicklung.

Die IBM® Turbonomic®-Plattform passt die Anwendungsnachfrage kontinuierlich in Echtzeit an alle GCP-Konfigurationsoptionen an. So können Sie Maßnahmen sicher automatisieren, da die Leistung immer an erster Stelle steht. Außerdem können Sie VMs skalieren und neu konfigurieren, indem Sie die VM-Ressourcen und Abrechnungsdaten analysieren. Darüber hinaus unterstützt die IBM Turbonomic-Plattform alle Instanzen der Google Kubernetes Engine (GKE) und kann Ihre GKE-Cluster mit den zugrundeliegenden GCP-Ressourcen verbinden.