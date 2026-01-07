Arbeiten Sie mit IBM zusammen, um Sprachfunktionen in Ihre Lösungen einzubetten
IBM Watson Speech Libraries for Embed sind containerisierte Text-to-Speech- und Speech-to-Text-Bibliotheken, die unseren IBM-Partnern mehr Flexibilität bieten, um das Beste der IBM Research®-Technologie in ihre Lösungen zu integrieren. Jetzt als einbettbare KI verfügbar, erhalten Partner größere Funktionen, Sprachtranskriptions- und Sprachsyntheseanwendungen schneller zu entwickeln und in jeder hybriden Multicloud-Umgebung bereitzustellen.
Die Watson Speech to Text (STT) Library verwendet containerisierte Text-to-Speech- und Speech-to-Text-Bibliotheken, um unseren IBM-Partnern von Anfang an Genauigkeit zu bieten. Mit fortschrittlichen Schulungstechniken und Anpassungswerkzeugen können Sie die Modelle für Ihren speziellen Bereich anpassen.
Die Watson Text to Speech (TTS) Library wandelt geschriebenen Text in natürlich klingende Sprache in einer Vielzahl von Sprachen für die Sprachsynthese in Echtzeit um.
Die containerisierten Bibliotheken von IBM KI sind zweckmäßig und bieten stabile APIs mit dynamischer Implementierung für modellübergreifende Interoperabilität.
Stellen Sie Ihre Anwendungen auf jeder hybriden Multi-Cloud in der Container-Umgebung Ihrer Wahl bereit und führen Sie sie aus: lokale Docker-Plattform, Kubernetes oder serverlose Container.
Automatisieren Sie Self-Service-Aktionen und Antworten mittels Live-Audio-Transkription und Textkonvertierung.
Erfassen Sie Diskussionen zwischen Anrufern und Servicemitarbeitern mit der Echtzeit-Transkription von Watson Speech.
Transkribieren Sie Audioaufnahmen von Gesprächen zwischen Anrufern mithilfe von Watson Speech zur nachträglichen Transkription.
Transkribieren Sie Texte in natürlich klingende Audiodateien, um E-Learning und neue Sprachlernpraktiken zu erleichtern.
Bieten Sie Audio-Optionen zur Unterstützung von Nutzern mit Sehbehinderungen, Legasthenie oder Lese- und Schreibproblemen.
Erweitern Sie Ihre Anwendungen mit IBM Watson Speech Libraries. Werden Sie IBM Partner Plus-Partner und entwickeln Sie gemeinsam mit IBM Lösungen, um sich von der Konkurrenz abzuheben und Ihr Wachstum zu beschleunigen. Erkunden Sie das Potenzial der integrierbaren KI.