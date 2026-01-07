IBM Watson Speech Libraries for Embed sind containerisierte Text-to-Speech- und Speech-to-Text-Bibliotheken, die unseren IBM-Partnern mehr Flexibilität bieten, um das Beste der IBM Research®-Technologie in ihre Lösungen zu integrieren. Jetzt als einbettbare KI verfügbar, erhalten Partner größere Funktionen, Sprachtranskriptions- und Sprachsyntheseanwendungen schneller zu entwickeln und in jeder hybriden Multicloud-Umgebung bereitzustellen.