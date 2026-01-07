IBM Watson-Sprachbibliotheken zum Einbetten

Arbeiten Sie mit IBM zusammen, um Sprachfunktionen in Ihre Lösungen einzubetten

Überblick

IBM Watson Speech Libraries for Embed sind containerisierte Text-to-Speech- und Speech-to-Text-Bibliotheken, die unseren IBM-Partnern mehr Flexibilität bieten, um das Beste der IBM Research®-Technologie in ihre Lösungen zu integrieren. Jetzt als einbettbare KI verfügbar, erhalten Partner größere Funktionen, Sprachtranskriptions- und Sprachsyntheseanwendungen schneller zu entwickeln und in jeder hybriden Multicloud-Umgebung bereitzustellen.

 Gemeinsam Neuerungen einführen. Entwicklung mit IBM

Bibliotheken

Watson Speech to Text Library for Embed

Die Watson Speech to Text (STT) Library verwendet containerisierte Text-to-Speech- und Speech-to-Text-Bibliotheken, um unseren IBM-Partnern von Anfang an Genauigkeit zu bieten. Mit fortschrittlichen Schulungstechniken und Anpassungswerkzeugen können Sie die Modelle für Ihren speziellen Bereich anpassen.
Watson Text-to-Speech Library for Embed

Die Watson Text to Speech (TTS) Library wandelt geschriebenen Text in natürlich klingende Sprache in einer Vielzahl von Sprachen für die Sprachsynthese in Echtzeit um.

Entwickeln mit IBM Natural Language AI

Flexibel und erweiterbar

Die containerisierten Bibliotheken von IBM KI sind zweckmäßig und bieten stabile APIs mit dynamischer Implementierung für modellübergreifende Interoperabilität.

Überall ausführen

Stellen Sie Ihre Anwendungen auf jeder hybriden Multi-Cloud in der Container-Umgebung Ihrer Wahl bereit und führen Sie sie aus: lokale Docker-Plattform, Kubernetes oder serverlose Container.

Anwendungsfälle

Kundenservice Virtueller Assistent Sprachanalyse E-Learning Zugriff
Abonnement-Preise

Zusammenarbeit mit IBM

Beschleunigen Sie Ihr Geschäftswachstum als unabhängiger Softwareanbieter (ISV) durch Innovationen mit IBM. Arbeiten Sie mit uns zusammen, um verbesserte, in KI eingebettete kommerzielle Lösungen anzubieten, die den Anforderungen Ihrer Kunden besser entsprechen.
CodeObjects schafft eine reibungslose Customer Experience
CodeObjects eliminiert Wartezeiten in Callcentern, senkt Kosten und unterstützt besorgte Kunden mithilfe der IBM Watson Speech-Technologie dabei, schnell wieder auf den richtigen Weg zu kommen.
Don Johnston erleichtert Schülern das Lesen und Schreiben
Don Johnston verbessert das Lese- und Schreibverständnis in Schulen, indem er eine Lösung anbietet, die es den Schülern ermöglicht, den Text aus Unterrichtsmaterialien laut zu hören.
