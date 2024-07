IBM® MRO Inventory Optimization (IO) ist eine cloudbasierte Inventarplattform, die statistische Analysen, präskriptive Analysen, Automatisierung und Optimierungsalgorithmen kombiniert, damit Benutzer in Branchen mit hohem Assetbestand Gewinnspannen verbessern, die Service-Levels optimieren und ungeplante Ausfallzeiten minimieren können.



MRO IO wurde speziell für die einzigartigen Herausforderungen von MRO-Umgebungen entwickelt (MRO steht für Maintenance, Repair and Operations, also Wartung, Reparatur und Betrieb) und soll Benutzern ein korrektes, detailliertes Bild ihres MRO-Bestandsmanagements und der Leistung vermitteln. Daneben stellt die Lösung leistungsfähige Funktionalitäten bereit, damit Sie in Echtzeit fundierte Entscheidungen zur Rationalisierung und Optimierung von MRO-Beständen unter Berücksichtigung von Kosten-Risiko-Abwägungen treffen können.



Dieses cloudbasierte System für Nachverfolgung und Management von Wartungsaufgaben beinhaltet Voraussagen zu sporadisch auftretendem Bedarf, Scoring-Funktionen zur leichteren Priorisierung dringender Probleme mit akutem Handlungsbedarf, Gruppenpostfächer zur Überwachung von Fortschritt und Workloads sowie anpassbare Layouts.