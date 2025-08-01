Maximo Asset Work and Registry

Ungeplante Ausfallzeiten, Compliance-Risiken und fragmentierte Daten verursachen kostspielige Verzögerungen. Die Funktionen von IBM Maximo für die Registrierung von Assets und Arbeitsabläufen, ergänzt durch generative KI-Tools, helfen Unternehmen dabei, Asset-Daten zu konsolidieren, die Ausführung von Arbeitsabläufen zu optimieren und Teams mit KI-gestützten Erkenntnissen zu unterstützen.

Nutzen Sie Empfehlungen für Fehlercodes mit hoher Zuverlässigkeit, verbessern Sie die Datenqualität und optimieren Sie die Wartungsabwicklung. Dank einer besseren Übersicht über Assets, deren Historie und laufende Arbeiten können Sie Wartungsstrategien optimieren, die Betriebszeit erhöhen und gesetzliche Vorschriften mit größerer Sicherheit einhalten.