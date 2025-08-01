Maximo Asset Work and Registry

Automatisieren und vereinheitlichen Sie Ihre Asset-Datensätze und Arbeitsabläufe, um Ausfallzeiten zu verringern und die Effizienz zu steigern.

Ineffizienzen durch intelligenteres Asset Management beseitigen

Ungeplante Ausfallzeiten, Compliance-Risiken und fragmentierte Daten verursachen kostspielige Verzögerungen. Die Funktionen von IBM Maximo für die Registrierung von Assets und Arbeitsabläufen, ergänzt durch generative KI-Tools, helfen Unternehmen dabei, Asset-Daten zu konsolidieren, die Ausführung von Arbeitsabläufen zu optimieren und Teams mit KI-gestützten Erkenntnissen zu unterstützen.

Nutzen Sie Empfehlungen für Fehlercodes mit hoher Zuverlässigkeit, verbessern Sie die Datenqualität und optimieren Sie die Wartungsabwicklung. Dank einer besseren Übersicht über Assets, deren Historie und laufende Arbeiten können Sie Wartungsstrategien optimieren, die Betriebszeit erhöhen und gesetzliche Vorschriften mit größerer Sicherheit einhalten.

Ihre Möglichkeiten

Work Order Intelligence Workflow-Automatisierung Katalogisieren Sie alle kritischen Assets Ressourcen, Fähigkeiten und Auftragnehmer nachverfolgen

Kundenreferenzen

Downer Group
Downer und IBM sorgen mit intelligenter vorausschauender Wartung dafür, dass die Passagiere der australischen Nah- und Fernverkehrszüge weiterhin sicher, zuverlässig, komfortabel und nachhaltig befördert werden.
IBM Global Real Estate (GRE)
GRE nutzt Maximo, um Sensordaten von 188.000 Assets weltweit zu analysieren und so eine zustandsbasierte Wartung voranzutreiben, die durch tatsächliche Laufzeit, übermäßige Hitze oder Vibration ausgelöst wird.
Novate Solutions
Durch den Einsatz von Maximo Monitor konnte Novate die Produktqualität um 30 % verbessern, da man nun weiß, wie sich die Assets in Echtzeit verhalten.
DP World
DP World erhält Echtzeit-Erkenntnisse über die Leistung der Geräte, was proaktive Wartungsstrategien ermöglicht, die Ausfallzeiten reduzieren und die Gesamtanlageneffektivität verbessern.
