Maximo Asset Work and Registry

Automatisieren und vereinheitlichen Sie Ihre Asset-Datensätze und Arbeitsabläufe, um Ausfallzeiten zu verringern und die Effizienz zu steigern.
Ungeplante Ausfallzeiten, Compliance-Risiken und fragmentierte Daten verursachen kostspielige Verzögerungen. Die Funktionen von IBM Maximo für die Registrierung von Assets und Arbeitsabläufen, ergänzt durch generative KI-Tools, helfen Unternehmen dabei, Asset-Daten zu konsolidieren, die Ausführung von Arbeitsabläufen zu optimieren und Teams mit KI-gestützten Erkenntnissen zu unterstützen.
Nutzen Sie Empfehlungen für Fehlercodes mit hoher Zuverlässigkeit, verbessern Sie die Datenqualität und optimieren Sie die Wartungsabwicklung. Dank einer besseren Übersicht über Assets, deren Historie und laufende Arbeiten können Sie Wartungsstrategien optimieren, die Betriebszeit erhöhen und gesetzliche Vorschriften mit größerer Sicherheit einhalten.
Intelligentere Wartung beginnt mit KI
Maximo Work Order Intelligence, unterstützt durch watsonx, hilft Ihnen, Ihre anspruchsvollsten Wartungsaufgaben sicher zu bewältigen. Die Analyse historischer Daten und Arbeitsauftragstrends liefert zuverlässige Empfehlungen zu Fehlercodes, wodurch Spekulationen vermieden und der Zeitaufwand für die Diagnose von Problemen reduziert werden. Sehen Sie sich die Lösung in Aktion an und erfahren Sie, wie Sie eine hervorragende Wartung erreichen können.
Abläufe mit intelligenter Automatisierung optimieren
Manuelle Prozesse verlangsamen die Arbeit von Teams und erhöhen das Fehlerrisiko. Die Maximo-Automatisierungstools, zu denen Workflows, Eskalations-Engines, Cron-Aufgaben und Automatisierungsskripte gehören, unterstützen die Standardisierung von Abläufen und die Durchsetzung von Best Practices in Ihrem Unternehmen. Von der Genehmigung von Routing-Sicherheitsmaßnahmen bis hin zur Anleitung von Technikern bei Serviceanfragen: Automatisierung reduziert Engpässe und schafft Zeit für Aufgaben, die einen Mehrwert schaffen. Mit integrierter KI geht Maximo noch einen Schritt weiter: Dies ermöglicht eine intelligentere und schnellere Entscheidungsfindung, reduziert Nacharbeiten, verbessert die Compliance und steigert die Gesamtproduktivität.
Kontrolle über Standorte und Asset-Beziehungen gewinnen
Eine effektive Wartung beginnt mit der genauen Kenntnis Ihrer Assets, deren Standorte und Verbindungen. Mit Maximo können Sie alle kritischen Assets digital katalogisieren und detaillierte Attribute, Spezifikationen, Messwerte und Risikoprofile in einem zentralen System erfassen.
Diese grundlegende Transparenz beschleunigt die Problemlösung, stärkt die Compliance und unterstützt eine intelligentere Planung. Durch die Erstellung eines vollständigen Überblicks über Ihre Asset-Landschaft können Sie gezielte vorbeugende Wartungsmaßnahmen, Kalibrierungen und Inspektionen durchführen, die die Lebensdauer Ihrer Assets verlängern, ungeplante Ausfallzeiten minimieren und die Gesamtleistung verbessern.
De richtigen Ressourcen rechtzeitig am richtigen Ort zusammenbringen
Eine rechtzeitige und effiziente Wartung hängt davon ab, dass die richtigen Mitarbeiter, Teile und Werkzeuge zur Verfügung stehen. Maximo bietet ein umfassendes Register von Arbeitsressourcen, das unter anderem Technikerprofile, Qualifikationsprofile, Zertifizierungen und Verfügbarkeiten umfasst. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um interne Mitarbeiter oder externe Auftragnehmer handelt. Zudem erhalten Sie in Echtzeit Einblick in Ihren Bestand, Ihre Lieferantenbeziehungen, Ihre Durchlaufzeiten und Ihre Beschaffung.
Starten Sie mit einer Produkttour oder vereinbaren Sie einen Termin für ein Beratungsgespräch mit einem IBM Experten, um zu erfahren, wie Ihre Organisation von der Maximo Application Suite profitieren kann.