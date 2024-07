Novate hat seine Lösung nicht nur entwickelt, um Hersteller dabei zu unterstützen, ihre Aufgaben effizienter zu erledigen, sondern vielmehr, um echte Vorhersagefunktionalität zu ermöglichen. Die Lösung kann Probleme erkennen, die normalerweise nicht überwacht und gemeldet werden.

Mora nennt ein Beispiel: „Kürzlich arbeiteten wir mit einer Lebensmittelproduktionsstätte an Anlagen in der Verpackungslinie, als wir auf das Verhalten eines Servomotors in einer Verpackungsanlage am Ende einer Produktionslinie aufmerksam wurden. Was unser System bemerkte, war ein im Laufe der Zeit steigender durchschnittlicher Drehmomentwert.“

Da es sich bei dem steigenden Drehmomentwert um ein unerwartetes Verhalten handelte, markierte die Novate-Lösung das Gerät zur Inspektion. Die Ingenieure von Novate kontaktierten die Mitarbeiter der Lebensmittelproduktion. Bei der Analyse der Verpackungsanlage stellte das Team fest, dass das Öl nicht, wie in den Wartungsprotokollen angegeben, gewechselt worden war und sich vollständig zersetzt hatte, so dass der Motor immer stärker arbeitete.

„Unsere Lösung konnte die wertvollen Informationen des Kunden in den Daten erkennen, obwohl das System und die Ausrüstung ordnungsgemäß funktionierten“, sagt Mora. „Die Lebensmittelproduktionsanlage hätte es auf keinen Fall erkannt. Das ist etwas, das die KI bemerken konnte und unsere Techniker entschlüsseln konnten.“

Da Novate weiterhin mit Industrieherstellern zusammenarbeitet und KI-gestützte industrielle Prozesssteuerung einsetzt, wird das Unternehmen seine Partnerschaft mit IBM fortsetzen. „Als wir uns zum ersten Mal mit IBM in Verbindung setzten, waren wir von ihrer Risikobereitschaft überrascht. Sie machten sich keine Sorgen um die sofortige Rendite ihrer Investition. Ihr Ziel war Innovation. Darüber hinaus waren alle bei IBM sehr kooperativ. Unsere Erfahrung bei der Zusammenarbeit sind durchweg positiv“, so Mora.