IBM DataPower Interact Gateway

Sichern, steuern und überwachen Sie KI-Interaktionen, ohne Ihre Architektur neu aufbauen zu müssen

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NPI DataPower Interact Gateway

Überblick

Bringen Sie KI-Interaktionen unter Kontrolle

KI hält schneller Einzug in die Produktion, als die Kontrollmechanismen der Unternehmen damit Schritt halten können. IBM DataPower Interact Gateway bringt KI-Interaktionen wieder unter Kontrolle und regelt, wie Agenten, Modelle und Tools zur Laufzeit mit APIs und Unternehmenssystemen interagieren.
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Moderne Skyline bei Nacht mit Lichtspuren des Straßenverkehrs
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Erfahren Sie, wie KI-Interaktionen in Ihrem gesamten Unternehmen in Echtzeit gesteuert und ausgeführt werden.
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Steuerung von KI-Interaktionen dort, wo sie auf das Unternehmen treffen
Steuern, sichern und beobachten Sie KI-Interaktionen über Agenten, Modelle und Tools hinweg.
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2025 Gartner Market Guide for AI Gateways
Erfahren Sie, wie IBM mit KI-Gateways die Zukunft gestaltet und warum dies von entscheidender Bedeutung ist
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Abbildung von zwei Profilsymbolen auf einem Computerbildschirm
Den Einsatz von KI vom Pilotprojekt in die Produktion überführen?
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Funktionen

Die KI-Interaktionsebene vermitteln und steuern

Erweitern Sie Ihre bestehende API und Ihre Integrations-Steuerungsebene, um KI-Interaktionen über Tools, Agenten und mehrere Modellanbieter hinweg nahtlos zu steuern, zu sichern und zu überwachen – ohne parallele KI-Stacks hinzuzufügen, sondern unter Wiederverwendung der Lösungen, denen Sie bereits vertrauen.

Erweitern Sie Ihre bestehende API und Ihre Integrations-Steuerungsebene, um KI-Interaktionen über Tools, Agenten und mehrere Modellanbieter hinweg nahtlos zu steuern, zu sichern und zu überwachen.
Erweitern Sie Ihre bestehende API und Ihre Integrations-Steuerungsebene, um KI-Interaktionen über Tools, Agenten und mehrere Modellanbieter hinweg nahtlos zu steuern, zu sichern und zu überwachen.

Wandeln Sie bestehende APIs, Ereignisse und Integrationen in KI-fähige Tools um, mit denen Agenten mithilfe sich weiterentwickelnder A2A-Interaktionen sowie MCP Composers & Enhancer Unternehmensfunktionen sicher ermitteln und aufrufen können. Nutzen Sie APIs von Drittanbietern, darunter Kong und Apigee, wieder, ohne Services neu erstellen oder neue Endgeräte anlegen zu müssen.

Wandeln Sie bestehende APIs und Integrationen mithilfe des MCP Enhancer von IBM DataPower Interact Gateway in KI-fähige Tools um, die von Ihren Agenten leicht gefunden und genutzt werden können.
Wandeln Sie bestehende APIs und Integrationen mithilfe des MCP Enhancer von IBM DataPower Interact Gateway in KI-fähige Tools um, die von Ihren Agenten leicht gefunden und genutzt werden können.

Das auf dem DataPower Nano Gateway-Framework basierende Interact Gateway unterstützt die Vermittlung und Steuerung des LLM- und MCP-Datenverkehrs in Echtzeit, ohne auf zentralisierte Gateways angewiesen zu sein. Das DataPower Nano Gateway bietet eine extrem schlanke, Kubernetes-native Architektur, die einen hohen Durchsatz und eine geringe Latenz gewährleistet.

LLM- und MCP-Datenverkehr in Echtzeit vermitteln und steuern
LLM- und MCP-Datenverkehr in Echtzeit vermitteln und steuern

Kombinieren Sie das AI Gateway mit dem Interact Gateway, um durch integrierte Analysen einen Echtzeit-Überblick über KI- und API-Interaktionen zu erhalten. Verstehen Sie Nutzungsmuster, verfolgen Sie das Nutzerverhalten und optimieren Sie die Leistung mithilfe von tokenbasierter Ratenbegrenzung, Antwort-Caching und Datenverkehrsrichtlinien, damit Sie unerwartete Kostenüberschreitungen bei der Skalierung Ihrer KI-Lösungen vermeiden können.

End-to-End-Transparenz der KI-Nutzung über MCP
End-to-End-Transparenz der KI-Nutzung über MCP

Stellen Sie KI-fähige Tools in einem übersichtlichen Marktplatz und einem durchsuchbaren Katalog bereit, damit Teams Assets über Interact Gateway und andere Umgebungen hinweg von einem zentralen Ort aus finden, verwalten und steuern können.

Leicht auffindbare, regulierte und KI-fähige Tools in allen Umgebungen
Auffindbare und verwaltete KI-fähige Tools in allen Umgebungen

Anwendungsfälle

API-Governance auf KI-Interaktionen ausweiten

Verbinden Sie Ihr KI-Kompetenzzentrum

Verbinden Sie Agenten, Modelle und Tools über eine einzige, kontrollierte Ebene mit Unternehmens-APIs und -Systemen. Integrieren Sie KI schneller in reale Geschäftsabläufe – mit einheitlicher Kontrolle während der Laufzeit, besserer Transparenz hinsichtlich Nutzung und Verhalten sowie geringerem Aufwand für maßgeschneiderte Integrationen.
Aufbau auf bestehender Integration und APIs

Verwandeln Sie APIs, Ereignisse und Workflows in KI-fähige Tools, die Agenten sicher entdecken und aufrufen können. Erweitern Sie die bestehenden API- und Integrations-Steuerungsebenen, um KI-Interaktionen an einem zentralen Ort zu steuern, zu sichern und zu überwachen. Nutzen Sie bereits bewährte Lösungen, anstatt neue Endgeräte zu erstellen.

Preisgestaltung

Flexible, verbrauchsabhängige Preisgestaltung

Nutzungsbasierte Preisgestaltung, um Kosten mit Nutzung in Einklang zu bringen. Mit steigendem Verbrauch werden Mengenrabatte gewährt.
Eigenständige Software

Wählen Sie eine dedizierte Softwarelösung, mit der Sie die KI-Interaktionen Ihres Unternehmens in Ihrer gesamten Umgebung steuern können. Die nutzungsabhängige Preisgestaltung richtet sich nach dem Umfang der KI-Interaktionen. Ideal für flexible Entwicklung und Steuerung auf Unternehmensebene.

 IBM webMethods Hybrid Integration SaaS Add-on

Verfügbar als Add-on für die bestehende IBM webMethods Hybrid Integration SaaS-Konfiguration. Konzipiert für KI-gestützte hybride Integrationsszenarien.

 Jetzt kaufen API Connect SaaS-Add-on

Als Add-on für die SaaS-Angebote von API Connect erhältlich. Ideal für Kunden, die ihre API-Governance auf KI-Interaktionen ausweiten möchten.

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Nächste Schritte

Übernehmen Sie die Kontrolle über die KI-Interaktionen in Ihrem Unternehmen.

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