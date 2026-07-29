Sichern, steuern und überwachen Sie KI-Interaktionen, ohne Ihre Architektur neu aufbauen zu müssen
Bringen Sie KI-Interaktionen unter Kontrolle
KI hält schneller Einzug in die Produktion, als die Kontrollmechanismen der Unternehmen damit Schritt halten können. IBM DataPower Interact Gateway bringt KI-Interaktionen wieder unter Kontrolle und regelt, wie Agenten, Modelle und Tools zur Laufzeit mit APIs und Unternehmenssystemen interagieren.
Die KI-Interaktionsebene vermitteln und steuern
Erweitern Sie Ihre bestehende API und Ihre Integrations-Steuerungsebene, um KI-Interaktionen über Tools, Agenten und mehrere Modellanbieter hinweg nahtlos zu steuern, zu sichern und zu überwachen – ohne parallele KI-Stacks hinzuzufügen, sondern unter Wiederverwendung der Lösungen, denen Sie bereits vertrauen.
Wandeln Sie bestehende APIs, Ereignisse und Integrationen in KI-fähige Tools um, mit denen Agenten mithilfe sich weiterentwickelnder A2A-Interaktionen sowie MCP Composers & Enhancer Unternehmensfunktionen sicher ermitteln und aufrufen können. Nutzen Sie APIs von Drittanbietern, darunter Kong und Apigee, wieder, ohne Services neu erstellen oder neue Endgeräte anlegen zu müssen.
Das auf dem DataPower Nano Gateway-Framework basierende Interact Gateway unterstützt die Vermittlung und Steuerung des LLM- und MCP-Datenverkehrs in Echtzeit, ohne auf zentralisierte Gateways angewiesen zu sein. Das DataPower Nano Gateway bietet eine extrem schlanke, Kubernetes-native Architektur, die einen hohen Durchsatz und eine geringe Latenz gewährleistet.
Kombinieren Sie das AI Gateway mit dem Interact Gateway, um durch integrierte Analysen einen Echtzeit-Überblick über KI- und API-Interaktionen zu erhalten. Verstehen Sie Nutzungsmuster, verfolgen Sie das Nutzerverhalten und optimieren Sie die Leistung mithilfe von tokenbasierter Ratenbegrenzung, Antwort-Caching und Datenverkehrsrichtlinien, damit Sie unerwartete Kostenüberschreitungen bei der Skalierung Ihrer KI-Lösungen vermeiden können.
Stellen Sie KI-fähige Tools in einem übersichtlichen Marktplatz und einem durchsuchbaren Katalog bereit, damit Teams Assets über Interact Gateway und andere Umgebungen hinweg von einem zentralen Ort aus finden, verwalten und steuern können.
API-Governance auf KI-Interaktionen ausweiten
Verbinden Sie Agenten, Modelle und Tools über eine einzige, kontrollierte Ebene mit Unternehmens-APIs und -Systemen. Integrieren Sie KI schneller in reale Geschäftsabläufe – mit einheitlicher Kontrolle während der Laufzeit, besserer Transparenz hinsichtlich Nutzung und Verhalten sowie geringerem Aufwand für maßgeschneiderte Integrationen.
Verwandeln Sie APIs, Ereignisse und Workflows in KI-fähige Tools, die Agenten sicher entdecken und aufrufen können. Erweitern Sie die bestehenden API- und Integrations-Steuerungsebenen, um KI-Interaktionen an einem zentralen Ort zu steuern, zu sichern und zu überwachen. Nutzen Sie bereits bewährte Lösungen, anstatt neue Endgeräte zu erstellen.
Flexible, verbrauchsabhängige Preisgestaltung
Nutzungsbasierte Preisgestaltung, um Kosten mit Nutzung in Einklang zu bringen. Mit steigendem Verbrauch werden Mengenrabatte gewährt.
Wählen Sie eine dedizierte Softwarelösung, mit der Sie die KI-Interaktionen Ihres Unternehmens in Ihrer gesamten Umgebung steuern können. Die nutzungsabhängige Preisgestaltung richtet sich nach dem Umfang der KI-Interaktionen. Ideal für flexible Entwicklung und Steuerung auf Unternehmensebene.
Verfügbar als Add-on für die bestehende IBM webMethods Hybrid Integration SaaS-Konfiguration. Konzipiert für KI-gestützte hybride Integrationsszenarien.
Als Add-on für die SaaS-Angebote von API Connect erhältlich. Ideal für Kunden, die ihre API-Governance auf KI-Interaktionen ausweiten möchten.